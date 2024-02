Mărțișoare comestibile și aromate, create de un specialist în sănătate FOTO

O arădeancă s-a gândit să comercializeze mărțișoare utile care au și un mesaj frumos pentru doamne și domnișoare. Este vorba despre mărțișoarele-condimente și cele care conțin ceai de primăvară.

Nustriționistul Luminița Catană, care este specialist în sănătate, fiind școlită și în Germania, este cea care s-a gândit la aceste mărțișoare utile. De exemplu, cele cu condimente sunt cu semințe de urzică, susan negru, condimente Serenity.

„Le-am creat pentru ca iubesc primavara și mărțișoarele aduc bucurie, un simbol și al primăverii și al dăruirii. Îmi plac lucrurile cu sens și mesajul transmis de mărțișoare de aceea am gândit ceva practic și util. Mărțișoare cu ceai, am de trei ani, însă acum am introdus și cele sub formă de condimente și sare”, spune Luminița Catană.

Pentru că mai toate cumpărăturile se fac din fața calculatorului și acestea pot fi achiziționate la fel, prin comenzi online. Ca preț, cele cu ceai, în România se vând cu 11 lei bucata, indiferent de modelul ales, ori două cu 20 lei sau trei bucăți la 9 lei. În alte țări din Europa se vind cu 3 euro bucata. Sarea de baie se vinde cu 9 lei bucata.

Mărțișoarele sunt însoțite și de un citat a lui Nichita Stăneascu: „Femeia este cea care dă culoare vieții noastre și ne arată că nimic nu este imposibil cu dragostea și pasiunea în suflet”.

Luminița Catană ne spune că ceaiul-mărțișor are efecte benefice atât emoțional cât și pentru organism fiind făcut dintre-un amenstec. De exemplu de: vanilie, frunze de zmeur, mellisa, ceai verde, trandafir, bujor, lavandă.

Astfel, că pe lângă tradiționalele mărțișoare, online se găsesc și cele practice cu savoare de parfum.

„Am mers pe ideea că un astfel de mărțișor dat în dar reprezintă sănătate. Un nou mărțișor, pe lângă cele cu ceai și condimente, este Mărțișorul Wellness - o cutiuță cu sare de baie parfumată cu uleiuri esențiale. Este un dar potrivit fiecăruia - catifelează pielea, dăruiește un somn odihnitor, excelentă în dureri musculare, oboseală cronică, disconfort digestiv. Conține 55 grame de sare, suficientă pentru o baie relaxantă”, adaugă Luminița Catană.