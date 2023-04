Invazie de gândaci într-un bloc din Arad. Locatarii, disperați: „Parcă suntem într-un film de groază“ VIDEO

Locatarii unui bloc social din municipiul Arad au ajuns la disperare din cauza gândacilor de bucatărie care i-au invadat. Au dat cu soluții, au făcut curățenie în apartamente, dar gângăniile tot apar.

Este vorba despre Blocul 1 de pe strada Tarafului din Arad, unde locuiesc persoane cu venituri reduse care au primit o locuință de la primărie.

Casa scărilor este plină de gândaci care intră în apartamente și în mobila din camere.

„Avem invazie de gândaci. Din cauza asta noi ne îmbolnăvim. Apartamentul arată oribil. Parcă suntem într-un film de groază”, spune una dintre locatare.

O alta declară că trebuie să trăiească cu aceste insecte, dar și cu șobolanii.

„Am anunțat la primărie, am chemat autoritățile, dar nimeni nu vine la noi. Nu suntem ajutați. Este un focar de infecție. Am cerut deratizări, am cerut să ne scape de ei. Nu am fost băgați în seamă. Din păcate în apartamentul 3 este focar de infecție. Am dori un ajutor”, este strigătul de disperare al altui locatar.

Aceștia își strigă în continuare disperarea și spun că nu se poate așa ceva, să fie plin de gândaci.

„Facem curățenie, dar degeaba. Am dat și cu soluții, dar insectele se bagă în mobilă și peste tot”, adaugă o altă locatară.

Oamenii au făcut un filmuleț pe care l-au postat chiar și pe rețelele de socializare.

Ce spun autoritățile

Reprezentanții Primăriei Arad au declarat că va avea loc o acțiune de dezinsecție.

„Primăria Arad prin operatorul contractat pentru servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va desfășura o activitate de dezinsecție pe domeniul public al municipiului în zilele următoare, inslusiv în zona Tarafului.

Din punct de vedere al eficienței măsurilor de combatere și eliminare ale unor potențiale focare de infecție, acțiunile de dezinsecție trebuie tratate în mod unitar atât pe domeniul public, cât și privat.

Pentru evitarea unor reinfectări sau apariția unor noi zone contaminate, motiv pentru care recomandăm locatarilor Blocului numărul 1, din zona Tarafului, care din câte știm sunt constituiți într-o asociație să efectueze tratamente de dezinsecție în apartamente dacă este posibil, în perioada de desfășurare a acțiunilor de dezinsecție desfășurate de Primăria Arad prin opretorul contractat în acest scop”, a declarat Ralu Cotrău, purtător de cuvânt al Primăriei Arad