Examen Național, de ziua lui. Cosmin a împlinit 15 ani și speră să primească cadoul perfect: „Am știut la toate subiectele“

Exact în ziua în care a împlinit 15 ani, Cosmin Cristian Pantea, un adolescent din Arad, a susținut unul dintre examenele importante ale vieții - Evaluarea Națională 2023, Limba și literatura română.

Cosmin Cristian Pantea este pasionat de baschet și visează să devină baschetbalist profesionist. Este în clubul de baschet Valbon din Arad și se antrenează zilnic pentru a fi printre cei mai buni.

La școală vrea să mearga mai departe la secția de Matematică-Informatică sau Știință, la o școala din centrul municipiului Arad. A terminat clasa a VIII-a la Colegiul Dimitrie Tichindeal din Arad. Iar luni, 19 iunie 2023, a dat examenul de Evaluare Națională la Limba Română și a ieșit mulțumit, zâmbind.

„Am știut la toate subiectele. Mă descurc mai bine la literatură. La gramatică am unele provocări, dar sunt mulțumit de ce am știut și cum m-am descurcat azi. La matematică sunt și mai încrezător pentru că îmi place mai mult și m-am pregătit mai bine”, a declarat Cosmin Cristian Pantea.

Mama lui, Antonela Pantea, o cunoscută antrenoare de yoga din vestul țării, a transmis: „Această minune a noastră a primit azi cadou un examen de evaluare națională la Limba Română. Multă baftă, să fie așa cum trebuie să fie. Avem încredere că îți vei urma drumul în viață și toate se vor așeza să te susțină în împlinirea misiunii tale, pentru că îți asculți inima”.

Urmează proba la matematică

Conform situației centralizate de către Ministerul Educației pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, peste 161.500 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost înscriși în vederea susținerii examenului, organizat în 3.553 de unități de învățământ/centre de examen.

Prima probă, Limba și literatura română, a avut loc luni, 19 iunie 2023, și va fi urmată de proba la Matematică, miercuri, 21 iunie 2023. Proba la Limba și literatura maternă este programată joi, 22 iunie 2023. Toate cele trei probe sunt scrise.