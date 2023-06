Dansatori din România la Mondialul din Portugalia. Patrik și Andreea au obținut argint în Slovacia VIDEO

Patrik (37 ani) și Andreea (35 ani) Haizăr de la Școala de Dans Royal Steps Arad au obținut un rezultat internațional de excepție în Slovacia, la Kosice. Este vorba despre medalia de argint.

Pentru campionii naționali Patrik Haizar și Andreea Silvana Haizar, care reprezintă cu succes Aradul și România pe plan internațional, de o perioadă lungă de timp rezultatele la cel mai înalt nivel nu sunt o premieră.

Astfel, Patrik și Andreea continuă seria succeselor internaționale câștigând medalia de Argint, la WDSF Open Latin Senior 1 Latino în Slovacia, la Kosice.

„Ne pregătim temeinic pentru că în toamnă vom reprezenta România la Campionatul Mondial din Portugalia. Mulțumim partenerului nostru la Kosice Open Webasto Arad pentru susținere și pentru că faceți parte din drumul nostru spre succes. Mulțumim echipei de antrenori care luptă alături de noi în această călătorie: Brigitte Sârgu, Noémi Tóth, Istvan Toth, Bogdan Roșut. We keep going, we keep fighting. Mulțumim galeriei royale de la Kosice: Raul Barit, Adriana Cront, Andreea Cront, Adi Cront, locul 1 de la Cha Cha este datorită vouă, cât și toturor royalilor care ne susțineți în fiecare zi. Împreună suntem mai puternici”, spune Patrik.

Au început cursurile la Palatul Copiilor

Andreea a început dansul în anul 2002 la vârsta de 15 ani, iar Patrik - în anul 2004 la vârsta de 19 ani la cursurile de dans de la Palatul Copiilor sub îndrumarea profesoarei Ioana Lung. Tot în sala de dans, Andreea a început și o frumoasă poveste de dragoste cu Patrik, care continuă și azi.

În anul 2012 au absolvit amândoi școala de antrenori și au deschis acasă în Arad, Școala de Dans Royal Steps, dorind să transmită mai departe din experiența și cunoștințele lor. În timp au format perechi frumoase și au reușit să aducă județului titluri de campioni și vicecampioni de Clasă, cât și sute de medalii de aur, argint și bronz atât la copii, cât și la adulți.