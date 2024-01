Cum vor „lupta” doamnele din Vestul României pentru a sprijini excelența în cele mai importante domenii de activitate

Mai multe femei de prestigiu din Arad care fac performanță în domenii cheie și-au înființat Asociația „Susținem Excelența” și începând din data de 25 ianuarie 2024 au pornit la „luptă”.

Este vorba despre 11 doamne din Arad care își propun să sprijine performanța în învățământ, sănătate, cultură, antreprenoriat, justiție și jurnalism.

Vorbim despre femei cunoscute atât la nivel local, național și internațional. Este vorba despre prof. univ. dr. Lizica Mihuț, Diana Achim, Liliana Bran, Georgiana Burcă, Diana Chițoi, Corina Crișan, Tabita Cristea, Ana Maria Dragoș, Cristina Nistor, Mihaela Orodan și Viorica Popescu. Asociația este condusă de președinte: prof. univ. dr. Lizica Mihuț și vicepreședinții: Diana Achim și Liliana Bran și de un membru în comitetul director cu probleme de legalitate/justiție: Diana Chițoi.

„Toate cele 11 doamne, ce alcătuiesc asociația constituie personalități, cu o activitate prestigioasă, ce le recomandă, în mod firesc, în zona excelenței. Ne propunem să desfășurăm proiecte privind educația pentru excelență, proiecte, deopotrivă, naționale și internaționale, în șase domenii: învățământ, sănătate, cultură, antreprenoriat, justiție și jurnalism. De asemenea, ne propunem să promovăm prin mass-media rezultatele excepționale ale tinerilor, dar nu numai ale acestora”, a spus președintele Asociației Susținem Excelența, prof. univ. dr. Lizica Mihuț.

Diana Achim, directorul Colegiului Național Moise Nicoară, susține că s-a implicat într-un astfel de proiect având în vedere că sunt foarte multe programe care susțin categoriile defavorizate, iar excelența a ajuns să fie pusă câteodată pe plan secund.

„Excelența se construiește în timp, prin muncă susținută și numai în orizontul binelui și al principiilor perene. O asociație care să susțină excelența este necesară. Valorile au nevoie de recunoaștere, mai ales într-o lume în care se fac și confuzii. Legătura mea cu excelența este Colegiul Național «Moise Nicoară», unde sunt profesor și director, o școală care oferă fiecărui absolvent o educație completă, care îi asigură accesul la reperele axiologice fundamentale ale societății și lumii în care trăiește, precum și o pregătire științifică de excelență”, susține Diana Achim.

Liliana Bran, directorul Școlii Postliceale Sanitare, spune că își manifestă speranța că asociația va reuși să adune în jurul său cât mai mulți oameni, manifestându-și recunoștință pentru oportunitatea de a fi parte a Asociației Susținem Excelența.

„În calitate de medic și director al Școlii Postliceale Sanitare, pot să vă spun că din cele șase domenii, pot bifa două, educația și sănătatea, iar Școala Postliceală Sanitară va fi parte din dorința noastră spre execelență”, spune Liliana Bran.

Jurnalista și antreprenoarea Georgiana Burcă se bazează pe experiența sa: „Sunt onorată de invitaţia de a face parte din această asociaţie. Mulţumesc doamnei Lizica Mihuţ pentru încrederea acordată şi pentru colaborarea din ultimii ani. Îmi doresc ca experienţa acumulată în cei 16 ani de presa arădeană să aducă un plus proiectelor propuse în cadrul asociaţiei cât şi implementarea cu succes a acestora”.

Avocata Chițoi Diana: „Mă bucur sa fiu aici în calitate de membru al Asociației Susținem Excelența. Sunt entuziasmată să contribui la misiunea acestei organizații. Eu îmi voi aduce aportul în primul rând cu cunoștințele juridice pe care le-am acumulat în cei 23 de ani de experiență ca avocat, iar scopul meu este să aduc această expertiză în slujba obiectivelor noastre comune. Aștept cu nerăbdare să contribui la proiectele noastre viitoare și sunt onorată sa fac parte din aceasta echipă minunată”.

Proiecte naționale și internaționale

Pentru dr.Corina Crișan, faptul că face parte din Asociație reprezintă o oportunitate de a promova proiecte naționale și internaționale așteptate de arădeni.

„Sunt onorată să fiu membru al acestei asociații și vreau să continui colaborarea cu aceste doamne care susțin excelența. În calitate de medic și lector, doresc să promovez proiecte naționale și internaționale, care să vină în orizontul de așteptare al arădenilor”.

Antreprenoarea Tabita Cristea: „Și eu continui să activez alături de distinsele doamne de față din convingere, mărturisindu-vă că am admirat întotdeauna aspirația spre excelență. Se știe că domeniul meu de competență este antreprenoriatul în gastronomie, așa încât în această zonă mă veți găsi, în continuare, dar voi susține, desigur, proiectele de succes ale asociație”.

Antreprenoarea Ana Maria Dragoș a venit cu câteva propuneri cu privire la liniile de acțiune ale asociației.

„Cu privire la excelență în antreprenoriat, ne dorim crearea unor programe antreprenoriale și a unor sesiuni de mentorat cu experți din domeniu”.

Cristina Nistor: „Și eu sunt onorată că pot susține excelența alături de aceste distinse doamne. Având o experientă de 12 ani în domeniu, mă voi implica în elaborarea proiectelor, cu finanțare, în special internațională, contribuind la educația în excelență și venind în întâmpinarea orizontului de așteptare al arădenilor și nu numai”.

Medicina integrativă

Medicul Mihaela Orodan a vorbit despre conceptul de medicină integrativă, care va fi susținut de noua asociație.

„Sunt medic primar medicină de urgență, doctor în știinte farmaceutice, competentă în acupunctură, apifitoterapie, ozonoterapie. În urma cu peste 20 ani am facut «cunoștință» cu conceptul de medicină integrativa și am încercat în toți acești ani să-l fac cunoscut oamenilor din jurul meu, nu doar pacienților, plecând de la premiza ca omul este trup, minte și suflet. Pe aceasta cale, care nu a fost întotdeauna ușor de parcurs, am înteles însemnătatea instruirii permanente adaptată nevoilor societății,oamenilor și juramantului «Primum non nocere». În virtutea acestei idei am ales Asociația Susținem Excelența pentru a susține în continuare necesitatea dezvoltării pe toate planurile a sănătății fizice,mentale dar și sufletești”.

Avocata și scriitoarea Viorica Popescu, care a lipsit de la prezentare a transmis că se va implicat în proiectele asociației în dubla calitate pe care o are: „Ca avocat devotat și împlinit, ca membru în Uniunea Scriitorilor din România, autor a 14 cărți, mă voi implica în promovarea excelenței, alături de distinsele doamne ale asociației și desigur, în proiectele internaționale”.

Cele 11 doamne au mai declarat că începând de luna viitoare își vor prezenta proiectele. În această zonă a țării nu mai există o astfel de asociație din care să facă parte doar doamne și să abordeze teme din domeniile amintite.