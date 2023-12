Coafura perfectă pentru petrecerea de Revelion. Ponturi pentru un păr senzațional în noaptea festivă dintre ani FOTO

Petrecerea de Revelion este un motiv de stres atunci când doamnele și domnișoarele nu știu ce coafură să aleagă. Un ajutor în acest sens ne dă hairstylistul arădean Cătălin Brie.

Hairstylistul Cătălin Brie spune că după un an 2023 plin de creativitate și culori bogate în nuanțe reci și calde, ar trebui să alegem simplitatea pentru petrecerea de Revelion.

„La petrecerea de Revelion, unde vom accentua eleganța și rafinamentul, recomand să stabilim coafura și culoarea părului în funcție de ținuta pe care o vom alege. Cele mai potrivite coafuri sunt valurile, buclele, cocurile simple sau cozile romantice care oferă un stil potrivit serii de Revelion”, spune Cătălin Brie.

În ceea ce privește anul 2024, acesta spune că se conturează ca un an de tranziție și renaștere în lumea coafurilor.

„Într-o epocă marcată de tehnologie avansată și comunicare globalizată, aceste coafuri 2024 devin mai mult decât un simplu accesoriu estetic – ele devin declarații puternice ale individualității, spiritului liber și creativității. Aceasta este perioada în care liniile dintre tradițional și inovator se estompează, dând naștere unor stiluri cu adevărat unice”, mai adaugă hairstylistul arădean.

Cătălin mai ține să precizeze că viitoarele coafuri ale anului 2024 vor fi în mod evident inspirate din moda anilor de mult apuși, din stilizările specifice începutului de secol. Printre cele mai purtate coafuri ale anului ce vine vor fi cele elegante, simple și foarte rafinate. Nu se mizează pe coafuri complexe sau alambicate, deși se dorește obținerea unui efect impresionant.

Hairstylistul mai spune că atunci când dorim să alegem coafura potrivită trebuie să ținem cont de următoarele aspecte: evenimentul la care participăm; machiajul pe care îl alegem; ținuta potrivită și pe placul nostru.

„În funcție de eveniment putem alege coafura ideală, de exemplu: dacă participăm la o nuntă/botez sau un eveniment fastuos putem alege cocuri elegante finisate, texturate sau chiar cu efect lejer. Dacă vorbim de evenimentele de afaceri sau cocktail, putem alege coafurile minimaliste, rapide sau chiar aranjatul voluminos”, adaugă Cătălin Brie.

Cine este Cătălin Brie

Tânărul hairstylist arădean Cătălin Brie este student la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, specializarea Asistență Socială și este formator de Hair Artist.

În momentul de față are peste 65 de cursuri de perfecționare, iar aceste cursuri i-au dat oportunitatea de a deveni formator în România pe partea de coafuri alături de buna lui prietenă și colegă Veronica Nistor, cu care face un turneu în toată țara, an de an în marile orașe ale României.

Cătălin mai mărturisește că este foarte bucuros când predă și oferă colegilor din domeniu informații care mai târziu le aduc un plus de valoare.

La serviciile lui au apelat mai mulți artiști din vestul țării, dar nu numai, cum ar fi: Stana Izbașa, Simona Costin, Adina Popovici, Carmen de la Sălciua, Andrada Cerna, Ioana Luguzan, Monica Groza, DJ Harra, Roberta Selagea, Stana Stepanescu, Ancuța Pop, Sonia Rațiu, Iuliana Tătar, Paula Pașca, Claudia Ionaș, Mona Lisa Șufan și Diana Selagea.