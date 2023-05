Clădirea din România unde negustorii plăteau taxe să își treacă marfa peste râu

O clădire din Arad în care acum funcționează o cafenea a fost timp de două decenii vama municipalităţii. Pe timpuri producătorii şi negustorii sosiţi la Arad din părţile Banatului au fost obligaţi să plătească vamă pentru produsele şi căruţele trecute peste Mureş spre oraş.

Aflată în paragină și fără activitate, în anul 2001 clădirea a fost preluată de către familia Pantazescu care și-a deschis o cafenea cu terasă. Așa locul a prins viață și mulți arădeni merg la „vamă”.

„Știam că este vorba despre o clădire monument. Mi-a plăcut și am deschis o cafenea. Eu nu am putut să obțin autorizație de renovare, deoarece nu am avut drept real asupra terenului, fiind al Primăriei Arad. Nu pot obține autorizație, am depus documentele, am proiectul făcut, dar momentan stăm”, a declarat Cristian Pantazescu.

Terasa loculului este una plină de verdeață, numai bună pentru ca arădenii să se răcorească și chiar să urmărească diferite meciuri.

Clădirea care se află lângă podul Traian a fost construită la începutul secolului al XX-lea, unde timp de doua decenii, a funcționat vama municipalității.

Pe faţada clădirii cu etaj se distinge stema oraşului cu cele trei turnuri de biserică, cetatea, un braţ având în mână o sabie, şi o panglică simbolizând Mureşul.

Se plătea vamă pentru produsele trecute peste Mureș.

De-a lungul istoriei, până în pragul izbucnirii Marelui Război (1914-1918), s-au cunoscut reguli precise în privința transportului de mărfuri peste Mureș dinspre Banat în Crișana, ori de-a lungul râului din Transilvania în teritoriul de astăzi al Ungariei. În toată această perioadă de comerț, pe malurile Mureșului au fost instalate vămi pentru controlul mărfii și achitarea unei taxe de trecere.

În general erau taxe pe comerțul cu fructe, al materialelor lemnoase, precum și a sării transportate cu pluta. Culoarul Mureș-Tisa-Dunăre a fost practicabil încă din perioada dacică, până în ultima jumătate a sec. al XIX-lea, când revoluția industrială a înlocuit transportul comercial fluvial cu cel feroviar.

Podul de lângă clădire

Podul Traian este un pod din municipiul Arad, care transversează râul Mureș și asigură legătura atât pentru trafic rutier cât și pentru tramvaie între Calea Timișorii, cartierul Aradul Nou și Calea Romanilor, zona Boul Roșu.

Construcția podului datează între anii 1910-1913 după planurile inginerului Robert Toth (Reșița).

Lungimea totală a podului de 185,10 m acoperă distanța dintre digurile ce mărginesc albia râului Mureș.

A fost supus unor lucrări de reabilitare la 25 iunie 2010, traficul fiind complet reluat începând cu data de 24 martie 2012.

Podul este una dintre cele mai ample construcții din întreg municipiul Arad.