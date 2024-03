Cea mai importantă investiție într-un sistem energetic urban din România, de la Revoluție încoace. Soluții tehnice în premieră

Aradul a devenit primul oraș din România care a semnat un contract de anvergură în domeniul energiei termice și electrice din România. Valoarea acestuia este de 534 de milioane de lei.

Este cel mai mare proiect în domeniul energiei din România și cea mai mare investiție din Arad în ultimii 34 de ani.

În cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc, joi, 29 februarie, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț a semnat contractul cu câștigătorul licitației pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA”.

Este vorba despre Asocierea Elsaco Electronic SRL (lider asociere) cu Elsaco Engineering SRL (asociat 1) și Vestra Industry SRL (asociat 2). Printre firmele subcontractante se numără și compania arădeană P.A.B. România.

„Mă bucur că am ajuns în această etapă cu cel mai mare proiect pentru Arad din ultimii 34 ani și cel mai important pe domeniul energiei termice și electrice din România. Am toată încrederea că în următoarea perioadă vom avea progrese considerabile pe partea tehnică. Apreciez faptul că la acest proiect colaborează și firma arădeană P.A.B. România. Consider că proiectele locale sunt cel mai bine implementate cu sprijinul companiilor și echipelor locale. Ziua de astăzi reprezintă un pas uriaș pentru confortul termic și electric al arădenilor, trecem de la cazanele cu steluță sovietică la o tehnologie de ultimă generație.” declară Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

„Pornim către realizarea celui mai mare proiect energetic urban, în opinia mea. Este evident faptul că populația își dorește confort, energie regenerabilă, costuri diminuate, prin urmare ne propunem să livrăm un proiect excelent din toate punctele de vedere. Pentru Arad folosim o tehnlogie care este aplicată în premieră atât în România, cât și în Europa, și anume folosim echipamente care pot arde hidrogenul într-un amestec cu gazul metan. Atât motoarele cât și cazanele pe care le vom aduce la Arad pot să ardă acest amestec” a declarat Valeriu Iftimie, președinte Asociere Elsaco.

Sandu Ion, președinte P.A.B România: „Avem onoarea de a face parte din acest proiect extraordinar de benefic pentru oraș. PAB se ocupă de infrastructură, suprastructură și partea de arhitectură. Avem toate resursele necesare pentru a duce la capăt cu succes acest proiect. Această lucrare nouă va aduce un plus pentru Arad, iar noi suntem determinați să livrăm profesionalism și calitate superioară în fiecare etapă a acestui proiect.”

Termenul final: 30 iunie 2026

Retehnologizarea CET Hidrocarburi este cel mai ambițios proiect al Aradului și unul dintre cele mai mari din țară pe sectorul de energie termică și electrică prin cogenerare. Valoarea totală se ridică la 534 milioane lei cu TVA, din care cea a contribuției comunitare este de 278 milioane lei cu TVA.

Obiectul proiectului este de a reduce consumul de combustibil primar cu peste 30% prin producerea energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență și, în egală măsură, reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă, tot cu peste 30 de procente.

Totodată se estimează că în urma realizării acestei investiții, prețul de producție al gigacaloriei ar putea scădea cu cel puțin 50%, ceea ce ar conduce automat la un preț mai redus pentru arădeni.

Termenul de finalizare al proiectului este 30 iunie 2026.