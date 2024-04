Câinele care vede pentru un cuplu din Arad. Vera şi Adrian: „Elvis înseamnă ochii noștri“

O familie de nevăzători din județul Arad este salvată de un patruped să ducă o viață mai ușoară. Este vorba despre Elvis, care va vedea pentru ei și îi va îndruma.

Vera şi Adrian Benchea sunt cei doi tineri nevăzători din Arad, care au avut primul câine ghid, pe nume Max, cu care puteau intra în restaurante, în magazine, în farmacii, în sala de concerte sau la teatru.

În urmă cu ceva vreme, însă, cuplul a trebuit să renunțe la el după aproape zece ani, iar acum au din nou o altă bucurie. Elvis este un nou capitol în viața lor.

„Cu inima plină de speranță și recunoștință, privim către viitorul nostru alături de Elvis, viitorul nostru câine ghid. Pentru noi, două persoane nevăzătoare, el nu este doar un companion, ci și ochii noștri pentru zilele ce vor veni. În acest nou capitol al vieții noastre, el reprezintă promisiunea unei vieți independente și pline de aventură. Suntem profund recunoscători pentru oportunitatea oferită de către fundația Light Into Europe și pentru dedicarea și priceperea dresorului nostru drag, Anca. Fără efortul lor, Elvis nu ar fi devenit câinele minunat și înțelegător pe care îl vom avea”, spun soții Benchea.

Elvis pregătit pentru provocări

Mulțumirile lor se îndreaptă și către Fiona, voluntarul care a investit timp și energie în transformarea lui Elvis într-un companion de nădejde.

„Cu sinceritate, îi mulțumim pentru că l-a făcut pe Elvis să fie câinele special și pregătit pentru provocările viitoare”, mai spun Vera și Adrian.

Astfel, începe o nouă etapă în viața lor alături de Elvis sau cum îl numesc cu drag: „EL E VIS“.

„Pentru noi, el este mai mult decât un câine-ghid, este simbolul speranței și al posibilității de a trăi o viață independentă și împlinită. Nevoia de un nou câine-ghid a apărut pe măsură ce Max înainta în vârstă și am hotărât să fie retras treptat din responsabilitățile zilnice. Astfel, am apelat la ajutorul Fundației «Light Into Europe», organizație cu o reputație solidă în pregătirea și distribuirea câinilor ghizi pentru nevăzători”, afirmă Adrian Benchea.

Cu sprijinul fundației, soții au avut privilegiul de a lucra cu Elvis, un câine ghid tânăr și promițător.

„Experiența noastră anterioară cu Max ne-a învățat cât de mult poate însemna prezența unui câine ghid în viața noastră și suntem recunoscători că avem ocazia să experimentăm această legătură specială din nou. Dar nu în ultimul rând, gândurile noastre se îndreaptă spre Max, prietenul care ne-a fost alături peste nouă ani. Noi îi dorim o viață lungă și să se bucure de liniște în căminul părinților soției mele, cărora le mulțumim din suflet ca vor avea grijă de el. Max și noi vom fi alături de tine mereu”, se încheie mesajul emoționant al soților.

Vera şi Adrian Benchea sunt cei doi tineri nevăzători din Arad, care în urmă cu câteva ani au fost binecuvântaţi de Papa Francisc, chiar în Piaţa Sf. Petru din Vatican.