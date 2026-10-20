Au sunat la 112 să reclame furtul mașinilor, dar uitaseră unde le-au parcat. Amendă de 4.000 de lei

Doi șoferi au alertat Poliția după ce nu și-au mai găsit mașinile în parcarea cu plată a Pieței Obor din Arad. După mai bine de două ore de căutări, polițiștii au descoperit ambele autoturisme chiar în locurile în care au fost parcate. Proprietarii au uitat unde le-au lăsat și au crezut că au fost furate.

Doi șoferi au alertat Poliția după ce nu și-au mai găsit mașinile. Foto: arhivă

Unul dintre șoferi reclamase dispariția unei mașini evaluate la câteva zeci de mii de euro. Acesta intrase în parcare la ora 10:47, iar după ce și-a terminat cumpărăturile nu a mai reușit să își găsească autoturismul. Bărbatul a sesizat Poliția și a relatat presupusul furt inclusiv pe rețelele de socializare.

La fața locului au intervenit polițiști de ordine publică, lucrători ai Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști. În timpul verificărilor, un al doilea șofer a reclamat că mașina lui a fost furată din aceeași parcare.

Polițiștii au verificat camerele de supraveghere

Pentru a stabili ce s-a întâmplat, polițiștii au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, au instituit filtre în trafic și au controlat datele sistemului de acces în parcare.

Înregistrările și informațiile disponibile au arătat că ambele autoturisme intraseră în parcare, însă niciunul nu figura ca ieșit din incintă.

Pe măsură ce parcarea s-a golit, polițiștii au reușit să identifice cele două mașini. Când piața și-a încheiat programul, iar comercianții și vizitatorii au plecat, în parcare au rămas doar cele două mașini declarate furate. Acestea se aflau chiar în locurile în care proprietarii le lăsaseră înainte de a merge la cumpărături.

„S-a făcut reclamație că s-au furat două mașini, au venit polițiștii, au vizionat imaginile pentru ca, până la urmă, să se constate că, de fapt, mașinile erau parcate și reclamanții au uitat unde le-au lăsat. Una dintre mașini era scumpă, de vreo 80.000 de euro, după cum spunea proprietarul”, a declarat jurnaliștilor administratorul parcării, Ștefan Grama, conform presei locale.

Unul dintre șoferi a primit o amendă de 4.000 de lei

Cei doi proprietari au fost sancționați contravențional pentru alertarea nejustificată a autorităților. Unul dintre ei a primit o amendă în valoare de 4.000 de lei.

Nu este primul incident de acest fel înregistrat în parcarea Pieței Obor din Arad. În urmă cu câteva săptămâni, un alt șofer a alertat Poliția, convins că autoturismul său fusese furat, însă mașina a fost găsită tot în locul în care fusese parcată.