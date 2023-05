Apariție de senzație a cunoscutei gimnaste Simona Amânar. Cum s-a îmbrăcat la Balul Ardelenilor FOTO

Constănțeanca Simona Amânar, una dintre cele mai valoroase gimnaste ale lumii, a făcut senzație când a apărut, vineri 5 mai, într-un costum popular, la Balul Ardelenilor, organizat la un restaurant din Timișoara.

Și soțul ei, Cosmin Tabără, viceprimar al Timișoarei, a avut un costum popular autentic apreciat de toată lumea.

Balul Ardenenilor se află la ediția a 18-a și este organizat chiar de către patronii restaurantului, care au purtat, la rândul lor, costume care au atras privirile. Și cei prezenți la mese au purtat cu mândrie costumele populare.

Pe meseni i-au încântat maestrul Gheorghe Turda, Diana Cârlig și Ionuț Bledea.

Cosmin Tabără și-a propus încă de anul trecut ca la actuala ediție el și soția lui să fie imbrăcați în costume populare de la el din zonă.

„Părinții soțului meu se trag din Ardeal, din Alba și de mult mi-am dorit să avem un costum din acea parte. Cu ocazia acestui bal am reușit să-l facem. Șase luni a durat, deoarece este unul special făcut de mână. Trei doamne au lucrat, fiecare la altceva. Au pus tot sufletul în acest costum. Sunt foarte mândră că reușesc să îl port”, a declarat pentru „Adevărul” Simona Amânar.

Aceasta mărturisește că a mai purtat o singură dată costum popular la emisiunea: „O dată în viața” unde a fost alături de Nicoleta Voica. A purtat în schimb ie la mese speciale chiar și în străinătate.

Cadru didactic

În prezent, Simona Amânar este cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, directorul Academiei Olimpice Române și membru în comitetul executiv al Comitetului Olimic și Sportiv Roman.

Cei doi au trei copii: cel mare are 21 de ani și este student la medicină, fetița are zece ani, iar mezinul va intra în clasa 0.

Cosmin Tabără vrea să aibă la costume și pieptar.

„Familia mea se trage din Munții Apuseni, de pe Valea Arieșului, locul în care am copilărit și eu de la 9 luni până la șape ani. Așa era atunci părinții lucrau și nu puteau sta cu noi. Eu cu sora mea am stat pe Valea Arieșului. Toate vacanțele până la 18 ani le-am petrecut acolo, la muncă, la coasă, la pădure, la animale, asta era viața pe care o duceam și poate și de asta știu să fac multe și era și vorba bunicului:«dragul buniciului, tu nu o să ai nevoie de coasă, că o să ajungi domn, dar e bine să știi să le faci pe toate. Costume populare am avut de-a lungul anilor, dar să le port ca și acum, nu. Aceste costume pe care le purtăm eu și soția mea sunt făcute recent, au tradiția și istoria locului. Vrem să facem și pieptare din piele de miel, pentru a avea costum original de la Sălciua. Până la urmă ne păstrăm tradiția, ne facem cunoscută originea și transmitem și copiilor mai departe istoria familiei”, mărturisește viceprimarul.

Cine este Simona Amânar

Simona Amânar a debutat în concursuri la nouă ani, iar în competițiile internaționale la 13 ani.

În 1992, la Campionatele Europene de juniori, a obținut medalia de aur în proba pe echipe, iar in perioada 1994-1998 a participat la trei ediții ale Campionatelor Europene și la cinci ale Campionatelor Mondiale.

La CE de senioare a realizat un palmares impresio­nant - 12 medalii - un aur cu echipa, în 1994, la Stockholm; trei titluri, la sărituri, paralele si cu echipa, în 1996, la Birmingham; un titlu cu echipa, două medalii de argint, la individual compus și sărituri, și două medalii de bronz, la bârnă și sol, în 1998, la St. Petersburg.

A fost componentă a naționalei care a cucerit medaliile de aur în proba pe echipe la CM din 1994 (Dortmund), 1995 (Sabae), 1997 (Lausanne) si 1999 (Tianjin). La CM din 1995 de la Sabae (Japonia), s-a impus la sarituri, câștigând primul său titlu mondial individual. In 1996, la CM de la San Juan (Porto Rico), a urcat pe cea de-a doua treaptă a podiumului la sărituri. La CM din 1997 (Lausanne), s-a impus din nou la sărituri, cucerind titlul și locul secund la individual compus. La CM de la Tianjin (China), în afară de titlul mondial cu echipa, a mai cucerit medaliile de argint la sărituri și sol.

A participat la doua editii ale Jocurilor Olimpice. In 1996, la JO de la Atlanta, a obținut patru medalii: una de aur, la sărituri (singura gimnastă româncă medaliată cu aur), una de argint, la sol și doua de bronz, la individual compus și cu echipa. In 2000, la JO de la Sydney, a devenit campioană olimpică absolută (după ce Andreei Răducan i-a fost retrasă medalia de aur pe motiv de doping), a cucerit titlul cu echipa și a obținut medalia de bronz la sol.

În palmaresul Simonei Tabără Amânar se regăsesc:

- 7 medalii la Jocurile Olimpice (3 AUR, 1 ARGINT, 3 BRONZ)

- 10 medalii la Campionatele Mondiale (6 AUR, 4 ARGINT)

- 12 medalii la Campionatele Europene (6 AUR, 3 ARGINT, 3 BRONZ)

În 2000, a fost desemnată sportiva numărul 1 a lumii la sporturile tehnice.

După retragerea din activitatea competițională a devenit cadru universitar la Facultatea de Vest din Timișoara și a fost vicepreședinte al Federatiei Române de Gimnastică.

A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului și i-a fost conferit Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de comandor.

În anul 2018, Simona Tabără Amânar a fost numită director al Academiei Olimpice Române.