Actriță principală în viața ei. Ascensiunea unei arădence, de la teatru la antreprenoriat

Ana-Maria Dragoş și-a legat numele de cultura Aradului, dar a reușit să se descurce și pe plan antreprenorial. A început să lucreze ca recuziter și sufleur la teatrul din Arad, ajungând la un moment dat să conducă forul cultural al județului.

Astfel, Ana-Maria Dragoş, care locuiește în Arad, a fost de-a lungul anilor: recuziter, sufleur, actriţă şi apoi manager cultural, conducând nouă ani cultura arădeană în calitate de manager al Centrului Cultural Judeţean Arad.

„Mă gândesc cu emoţie atunci când privesc în urmă, pentru că tot ceea ce am făcut am făcut prin muncă. În decursul anilor m-am schimbat foarte mult, mi-am schimbat și valorile, punând accent și pe partea spirituală. Fiecare vârstă are valorile sale și trebuie să ne adaptăm. Mergem mereu înainte, ne schimbăm și trebuie să ne ascultăm mereu conștiința. Tot timpul am avut o conștiință ca un polițist care atunci când am greșit m-a fluierat și mi-a atras atenția. Încerc să merg frumos mai departe, îmi iubesc familia care este totul pentru mine şi merg cu Dumnezeu înainte”, spune Ana-Maria Dragoş.

Ana-Maria este absolventă a Școlii Generale nr. 19, actualmente Liceul de Arte Sabin Drăgoi, a Liceului Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului-Arad, urmând mai apoi Facultatea de Teatru şi Televiziune, Secția Actorie din cadrul Universităţii Babeș Bolyai-Cluj-Napoca; Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universităţii Vasile Goldiș Arad şi un master în Management Afaceri, Comerț şi Turism la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

Aceasta ocupă în momentul de față funcția de vicepreşedinte a Forumului Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze şi preşedinte al Asociaţiei Con Brio. Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze este condus de către prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

„M-a impresionat în mod special că a îmbinat întotdeauna arta cu managementul. Se poate. Poți să fii bun manager și bun în plan artistic. Viața în sine văzută ca o existență în schimbare ne face să pledăm pentru nevoia de a accepta ideea de schimbare. Astăzi poate mai mult ca oricând este nevoie să ne asumăm această schimbare în devenirea noastră ca personalități umane”, spune, despre Ana-Maria Dragoş, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

A ieșit din zona de confort

Ana-Maria Dragoș relatează că primul loc de muncă l-a avut la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad. A început ca: recuziter, sufleur, regizor tehnic și actriță.

„Apoi am intrat în lumea afacerilor, înființându-mi prima societate la 26 de ani, având activitate neîntreruptă în domeniul privat timp de 20 de ani, în diverse domenii: comerț cu piese auto, selectare şi plasare forță de muncă în străinătate, administrare societăți și consultanță, cursuri de noțiuni fundamentale de igienă și construcții. Ceea ce nu m-a împiedicat ca în anul 2007 să devin manager al Centrului Cultural Județean Arad pentru o perioadă de 9 ani”, mai adaugă arădeanca.

Aceasta mai mărturisește că că mereu a căutat bucuria în ceea ce a făcut și niciodată nu i-a fost teamă de schimbare, dimpotrivă: „Am muncit cu plăcere, am încercat să ies din zona de confort, să mă autodepășesc, să ajung la potențialul meu maxim. M-am străduit să trăiesc frumos și să nu fac rău nimănui. Darurile sunt împărțite și Dumnezeu a dat cel puțin un talant fiecăruia. Să-l înmulțim cu înțelepciune, dragoste și recunoștință!”.