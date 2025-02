Crin Antonescu și-a depus dosarul de pensionare. Spune că nu este exclus să ceară pensie de fost parlamentar

Crin Antonescu, candidatul Coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a răspuns întrebărilor lui Cătălin Striblea și Cristian Tudor Popescu la o emisiune radio.

Crin Antonescu a declarat în cadrul unei emisiuni radio că în ultimii ani a trăit din puținele sale economii și din veniturile soției sale, europarlamentar. El spune că are un dosar de pensie depus.

„Am trăit din punct de vedere financiar din puținele mele economii și în principal din veniturile soției. Nu am fost angajat, nu am plătit CAS. Nu am inventat eu pensiile speciale, eu mi-am făcut dosar un de pensionare, am acest dosar, nu am depus un dosar pentru pensia specială, dar nu este exclus să o fac și nu am de ce să o dau explicații. Eu sunt pentru a le da salarii mai mari parlamentarilor și nu pensie specială, dar în fundătura asta s-a intrat și s-a ajuns la CCR”, a spus Crin Antonescu.

De ce a plecat din politică Crin Antonescu

Antonescu a explicat și de ce s-a retras din prim-planul vieții politice.

„Că multor cetățeni nu le este clar de ce am plecat din poliție pot să înțeleg, dar că unor jurnaliști nu le este clar nu pot să înțeleg. Pozițiile mele au foarte clare: 2014, USL, un proiect care primise 60% din voturi la parlamentare, a eșuat. Acesta este un eșec și cineva trebuie să plătească. Am concurat, chiar avusesem o discuție cu Klaus Iohannis, în care l-am invitat să candideze pentru că îmi era clar că nu am șanse după toate cele întâmplate, am concurat în partid, dânsul a câștigat, dar a circulat această legendă stupidă că l-am lăsat. Nu am participat la campania lui Klaus Iohannis care mi-a spus că nu vrea să fie președinte, dar de fapt voia. Făcând bilanțul acestor lucruri am găsit cu cale că ceea ce aveam de făcut s-a terminat. M-am retras din politică exact cum am intrat, de bună voie. Eu asta am făcut și 10 ani am auzit, deși am mai vorbit cu presa, despre evenimente politice. Dacă aveam ceva de ascuns, nu reveneam acum”, a mai spus Antonescu.

Candidatul Coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale a răspuns și în ceea ce privește afirmațiile sale din trecut, că va părăsi definitiv viața politică, așa cum a fost la referendumul din 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, când a făcut o promisiune solemnă.

„În 2012 la Referendum am făcut acea declarație. Am fost în situația în care să am de ales și sub o presiune, USL era format, erau mulți oameni, multe milioane, care au venit să voteze pentru și eram sub presiunea acestor oameni de a nu părăsi un câmp de luptă. A trebuit să aleg și am ales să continui, și anume războiul respectiv. Asta a fost atunci. În general, în activitatea mea, au fost mai multe lucruri pe care le-am angajat și cred că sunt un om care m-am ținut de cuvânt, dar nu mi-am angajat cuvântul spunând că fac ceva și nu am făcut. A fost un moment greu, de mare tensiune, dezamăgire, frustrare și a presat asupra mea care eram liderul acelor oameni, în acel moment”, a mai spus Crin Antonescu.

Crin Antonescu a mai vorbit în cadrul emisiunii că dacă nu va câștiga alegerile prezidențiale își va vedea de viața sa și nu va mai face politică.