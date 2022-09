Judecător pensionat recent, intrat în PNL. Aurelian Mocan a fost vicepreședinte al Curții de Apel Alba Iulia

Un fost judecător de la Curtea de Apel Alba Iulia, pensionat în urmă cu cinci luni, s-a înscris în PNL Alba. Aurelian Mocan a fost vicepreşedinte al instanței din Alba Iulia.

Fostul magistrat a declarat pentru presa locală că a ales să se înscrie în PNL datorită tradiției benefice a acestuia, precum și a lipsei de derapaje. Mocan a completat că este prea devereme să spună dacă va candida la alegerile din 2024.

Aurelian Mocan a activat în magistratură timp de 25 de ani. A fost vicepreşedinte al Curții de Apel Alba Iulia, timp de două mandate, în perioada 2014-2020. De asemenea, timp de aproape 10 ani a fost purtător de cuvânt al instanţei din Alba Iulia, fiind unul dintre cei mai performanţi magistraţi din ţară în domeniul comunicării publice.

Mocan a absolvit în 1996 Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca, diploma de licenţă fiind eliberată de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.

Din 1997 şi până în 2003 a fost judecatător la Judecătoria Alba Iulia, iar apoi a avansat în funcţie şi a fost numit vicepreşedinte al instanţei. Din 2003 şi până în 2013 a fost judecător al Tribunalului Alba, după care a avansat la Curtea de Apel



Racolăripe bandă rulantă

Recent, PNL Alba a anunțat alte înscrieri importante în partid. Este vorba, în primul rând, de rectorul Universității ” 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Daniel Breaz, fost ministru al Culturii în Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă.

Acesta a plecat de la partidul lui Liviu Dragnea, APP, unde era coordonatorul partidului la nivel județean. Breaz și-a dat demisia din PSD în luna august a anului 2020, cu o zi înaintea Congresului PSD la care liderul interimar Marcel Ciolacu urma să fie ales președinte al partidului.

Anterior, fondatorul PLUS Alba, Mihai David, a anunțat că s-a înscris în PNL. David și-a dat demisia din USR PLUS Alba în urmă cu aproape două luni, spunând că nu se mai regăsește în formațiunea politică condusă de Beniamin Todosiu. Încă de atunci, David a declarat că nu a terminat cu politica și că are intenția să se înscrie într-un alt partid politic.