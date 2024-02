Afacerea de 5,4 milioane de euro pentru spații verzi într-un oraș din Ardeal. Șapte firme și-au disputat contractul

O firmă din Constanța va întreține în următorii cinci ani spațiile verzi din Alba Iulia. Contractul semnat în 8 februarie 2024 are o valoare de aproximativ 5,4 milioane de euro.

Firma Sport Turism SRL din Constanța a reușit să își adjudece cele două loturi ale contractului pus la bătaie de Primăria Alba Iulia, în ceea ce privește amenajarea și întreținerea zonelor verzi din oraș.

Valoarea totală a contractului este de 27,1 de milioane de lei (5,4 milioane de euro), fără TVA și se referă la o perioadă de cinci ani. Licitația a fost lansată la sfârșitul lunii martie 2023, iar contractul a fost semnat după aproape un an, pe 8 februarie 2024. Contractul a fost împărțit în două loturi, unul aferent Cetății Alba Carolina și celălalt spațiilor verzi din restul municipiului.

În total, șapte firme și-au disputat contractul, cu completarea că una dintre acestea (Bell Flower SRL) a depus ofertă doar pentru lotul II.

Firma câștigătoare, cu sediul în 23 August

Firma câștigătoare își are sediul în localitatea 23 August și este una dintre societățile considerate „de casă” ale autorităților locale și județene Constanța. Îi are ca asociaţi pe Marius Pandu Guriţă, Ioan Mărcuş, fost consilier judeţean PSD, şi Aurel Radu Nicoraş. Firma Sport Turism SRL a reușit să își adjudece contractul, după ce a contestat procedura la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și, ulterior, în instanță. Printre ofertanți au fost și două firme din Alba Iulia (Luxor LTD SRL și Bell Flower SRL), alături de altele din Constanța și Ilfov. Primul lot a avut o valoare estimată de 20.208.000 lei, fără TVA, iar al doilea - 11.900.000 lei, fără TVA.

Comisia de licitație a dat cel mai mare punctaj pe lotul 1 Asocierii Garden Center Grup SRL și RoVerde Landscaping, care își au sediile în județul Ilfov și care dețin, în prezent, contractul similar cu Primăria Constanța. Pe lotul doi, cel mai mare punctaj l-a avut firma Garden Shop Services SRL, cu sediul în Constanța.

Decizia CNSC, contestată la Curtea de Apel

Inevitabil, fiind în joc o sumă atât de mare, s-a ajuns și la CNSC, unde s-a solicitat admiterea contestației împotriva comunicărilor rezultatului procedurii organizate de Primăria Alba Iulia și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor depuse. Au depus contestație firmele Bell Flower și Sport Turism.

Contestația Sport Turism a fost admisă, în parte, de CNSC, dar, nemulțumită de decizie, a mers în instanță. Primăria Alba Iulia și-a susținut, de asemenea, punctul de vedere la Curtea de Apel, unde a avut calitatea de petent și Bell Flower SRL. Aceasta din urmă, la fel ca Luxor LTD SRL Alba Iulia (care deținea contractul anterior pe unul dintre cele două loturi) au fost descalificate încă din faza de analiză a documentației.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestația și a obligat Primăria Alba Iulia „să reevalueze ofertele pentru loturile I şi II depuse de Rogera Prest Com SRL și Garden Shop Services SA”, în conformitate cu considerentele din hotărârea instanței.

După reanalizarea celor două oferte, s-a ajuns ca firma Sport Turism, clasată inițial pe locul patru la lotul 1 și pe locul cinci la lotul 2 să obțină ambele contracte. Valoarea contractului este de 27.182.444 de lei, din care 15.470.152 de lei pentru lotul I și 11.712.291 pentru lotul II, toate sumele fiind fără TVA.