Un român din Anglia și-a pus lacăt pe dulapul din bucătărie. Situația a stârnit un val de comentarii pe internet

Foarte mulți românii locuiesc în case comune în Marea Britanie. De multe ori, viața la comun vine cu provocări neașteptate, cum ar fi nevoia de a-ți închide cu lacăt dulapul de la bucătărie, pentru a nu risca să rămâi fără mâncare. Situația nu e singulară.

Foarte mulți români care lucrează în Anglia locuiesc în așa-zisele „share-house”, case pe care le împart cu mai multe persoane.

Având în vedere chiriile exorbitante, mulți preferă să trăiască alături de conaționali și să împartă zonele comune ale casei, cum ar fi bucătăria și toaletele.

Viața la comun poate veni însă cu mari provocări. Un român care trăiește lângă Manchester a pus lacătul pe unul dintre dulapurile de la bucătărie, că să nu-i mai fie furată mâncarea...

„Așa e străinătatea, fraților, nu ne mai judecați... și nu mai spuneți că suntem zgârciți dacă nu dăm de băut când venim în România... Că nu știe nimeni cât de grea e viață în Anglia. Cel puțin, la Londra, e plin de conaționali de-ai noștri care locuiesc în aceste condiții", spune Ionut Oprea, stabilit în UK, care a văzut cu ochii lui cum se trăiește în unele case ocupate de români.

Ionuț a realizat chiar și un filmulet pe acest subiect și l-a pus pe o rețea socială și a precizat că imaginile sunt luate din casa unui prieten.

El a explicat pentru Anunțul UK și cum de s-a ajuns la aceasta situație: „Băiatul a fost sincer și mi-a povestit... Prietena lui a făcut o tavă cu copănele și cartofi la cuptor, iar el când a venit acasă de la muncă și a vrut să se pună la masă a găsit copanele mâncate... Din câte am înțeles, sunt 9 sau 10 în casă, dar niciunul dintre colegii de casă nu a recunoscut nimic, iar el de atunci ține totul sub lacăt”.

„Am pățit și eu”

Deși istorisirea pare greu de crezut, mai mulți români au comentat postarea arătând că au avut parte de situații similare.

„Am pățit-o și eu dar mă bucuram că altcineva putea mânca, era o bulgăroaică. Mai greu a fost când acea persoană a spus unui nou venit în casa că eu și cealaltă amică românca furam mâncarea. Dar cum minciuna are picioare scurte s-a aflat repede cine și ce face. Așa ne facem puternici”, a povestit Gabriela.

Și Loredana a trecut printr-o situație similară: „Da, este foarte adevărat! Am pățit și eu! Mereu dispărea câte ceva din frigider, câte ceva din dulap! Voiam să fac mâncare, știind că am, de exemplu, cartofi, bulion, ulei, dădeam că nu mai am! Și problema mai mare, nici nu spuneau că au luat, să știu să îmi cumpăr! Asta e fraților, românul tot român rămâne! O spun cu părere de rău! Să aveți un weekend plăcut!”, a povestit ea.



Mona i-a replicat că „peste tot e la fel.”

Nicoleta a susținut că astfel de situații nu se întâmplă numai în Anglia: „Și în România se fură, povestea o colegă care împărțea casa cu mai multe persoane... A făcut fasole și până să se răcească, în bucătărie, a fost luată. Niciodată nu a mai găsit măcar oala. Cel mai bine singur cu familia ta. Greu, dar sigur”.

Liliana susține că preferă să dea mai mulți bani pe chirie, dar să stea singură: „Nu am stat niciodată la comun. De 14 ani sunt în UK și nu am stat în comun. Dau mai mulți bani, dar stau singură.”

„Trist dar adevărat!!!!”, a comentat Constantin.

„Este adevărat dacă locuiești în share house trebuie să faci asta”, a susținut Ella.

„Ce este de râs ?? Și eu stau la comun cu alții și când plec în vacanță nu pun lacăt pe lucruri, dar tot ce am în bucătărie, baie, mi le duc în cameră. Mi s-a întâmplat să mi se ia din lucruri fără acord, permițând chiar proprietara acest lucru”, a povestit Denisa.



„Nu vă mai luați case cu românii”

„Nu vă mai luați case cu românii”, a sugerat Cătălin.

Daniela susține că fură și alte nații, nu doar românii: „Chiar și unii englezoi fură, am pățit-o, până și pliculețe de ceai mi-au furat.” „Mie un englez cu care stăteam în aceeași casă și împărțeam bucătăria, mi-a luat polonicul. Mi l-a înapoiat după câteva zile, a zis că i-a trebuit să prepare niște prafuri”, a povestit Daniela.

„Și alte nații fură, nu numai românii. Prietena mea e bulgăroaică și stătea în casa cu polonezi și filipinezi și mereu i se fura mâncarea. Dar dacă nu îți convine să stai cu lacătul pe ușa de la frigider sau dulap (cazul lui), de ce nu se muta singur?”, se întreabă retoric Alice.

„Nu contează nația... Am pățit-o cu oameni de la care nu m-am așteptat : englezi din lumea muzicii (frați și surori) înghesuiți într-o cameră, dar pe google dacă-i cauți zic că stau în Mayfair”, e de părere Anca.

„Acolo e clar sunt mulți chiriași în casă... și unul/unii mai și..... ciordesc... ... Riscul share house....”, a comentat Mioara.