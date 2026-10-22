Un film despre crimele de război din Gaza, refuzat de Cinema City. Unii cer boicotarea mall-urilor

Decizia celei mai mari rețele de cinematografe din România de a nu proiecta filmul despre crimele de război comise de Israel în Gaza a stârnit o dezbatere online, cu opinii împărțite despre neutralitatea companiei și propuneri de boicot.

Criza umanitară continuă în Gaza. Foto: Profimedia

Refuzul Cinema City de a difuza documentarul „NAZA”, despre atrocităţile din Fâșia Gaza, a stârnit dezbateri pe Reddit, după ce compania a invocat neutralitatea pentru a-și justifica decizia.

Astfel, în timp ce unii utilizatori contestă explicația și cer boicotarea centrelor comerciale, alții consideră exagerate aceste reacții și critică interesul acordat conflictului din Gaza în raport cu problemele din România.

În discuția de pe Reddit, un utilizator face referire la două documentare cu titluri asemănătoare și susține că refuzul Cinema City ar avea legătură cu subiectul primului film.

„Ar supăra Israelul”

Cei mai mulţi dintre participanţii la discuţii consideră că, dincolo de explicațiile de respectarea a „principilui neutralităţii” s-ar ascunde, de fapt, cu totul altceva: în principal teama de a nu supăra Israelul.

Cineva explică faptul că există două documentare „NAZA”: unul care prezintă crimele de război ale armatei israeliene, şi un al doilea, realizat chiar de Israel, ca replică. Difuzarea lor în această ordine, firească de altfel, pentru a înțelege despre ce este vorba, ar stârni, probabil, nemulțumirea Israelului.

„NAZA - documentează atrocitățile din Palestina și cum genocidul a devenit o banalitate pentru Israel.

NAZA - The Real Story - care este făcut de Israel ca și contra-replică la primul documentar, în încercarea de a convinge publicul că genocidul este necesar în Palestina.

Cinema City nu vrea să îl difuzeze pe primul, că ar supăra Israelul”, explică un internaut.

Alți utilizatori întreabă unde poate fi văzut filmul în condiţiile în care acesta a fost refuzat în cinematografele din mall-uri, în timp ce alţii oferă soluţii:

„Și unde se difuzează? Că nu îl văd nici în programul cinema Palace Oradea...”

„Nici în Iași nu vrea nimeni să-l arate....”

„Va fi gratuit pt streaming pe site-ul The Guardian de la sfârșitul lui Noiembrie”

„Filelist difuzează, nu e problemă.”

Un spectator care a văzut documentarul la Cinema Victoria din Timișoara descrie experiența sa și reacția publicului de la finalul proiecției:

„Chiar ieri am urmărit filmul la cinema victoria în Timișoara. Pentru cei care știau ce se întâmplă în Gaza, nu este tocmai un film care te va da pe spate, însă pe cei care aveau o oarecare indiferență, o să-i șocheze.

E prima oară când am fost vreodată la cinema şi, la final, după ce s-a terminat filmul, toată sala a stat vreo 30 de secunde într-o linişte completă”.

„Hai să boicotăm mallurile!”

O parte dintre comentatori propun boicotarea centrelor comerciale și critică poziția „neutră” a companiei.

„Hai să boicotăm mallurile. Și Băneasa mall ar fi la fel. Merită faliment și naționalizare!”

„Păi cum să nu fie neutri, având legături directe cu Israelul genocidar? «Din 2019, firma este condusă de doi administratori cu domiciliul în Israel: Yakov Borover, cetățean israelian, și Guy Rorlich, cetățean polonez»”, citează altcineva informaţii luate de pe Wikipedia despre acţionariatul Cinema City.

„Pentru ce atrocități au făcut ar merita să fie boicotați toți, inclusiv cei care sunt pasivi și o ard la modul «neutru». De ce zic asta? Dacă am înțeles un lucru despre ei urmărindu-le activitățile + văzând filmul Killers of the Flower Moon. Am înțeles că le stă în fire să fie implicați în ambele tabere jucând rolul de inofensivi dar de fapt ei sunt cei care bagă râcă între oameni indiferent de tabără - de ce? Pentru că pot profita de asta.”

Există însă și reacții care ţin să puncteze faptul că este neobişnuit faptul că românii par mai procupaţi de cea ce se întâmplă în Gaza şi iau poziţie, dar nu sunt în stare să protesteze pentru propriile drepturi.

ideii de boicot. Un utilizator ironizează propunerea și critică persoanele care se mobilizează pentru cauza palestiniană, susținând că acestea ar trebui să acorde mai multă atenție și problemelor din România:

„Da bro, am să boicotez chiar acum mall-urile că omoară Israel nu știu ce sălbatici musulmani din deșert /s

Tu chiar crezi că în afară de 2-3 bătuți în cap îi pasă cuiva de Gaza și de ce se întâmplă acolo, când românii 90% dacă îi întrebi pe stradă nici nu știu să spună exact unde e Gaza.

Bine că v-ați trezit voi social warriors să luptați pt Gaza, ca să ieșiți în stradă să protestați pentru un nivel de trai mai bun în România nu sunteți în stare.”