Un cunoscut make-up artist are nevoie de ajutor după ce a fost diagnosticată cu o boală cumplită

Valentina Petre are 43 de ani și de șase luni trăiește o dramă, fiind diagnosticată la puțin timp după venirea pe lume a celui de-al doilea copil cu o formă de cancer de col uterin.

Vali de la machiaj, așa cum este cunoscută de colegii din televiziunea la care a lucrat, se luptă acum cu o boală cumplită. O boală gravă a lovit-o însă în momentul în care în viața ei a intrat un pui de om. La numai doi ani și jumătate de când a devenit pentru a doua oară mamă, Valentina Petre a fost diagnosticată cu o formă de cancer de col uterin.

,,Am aflat că soția mea suferă de o boală atât de gravă în urma unui RMN făcut la urgență, pentru că avea dureri insuportabile în zona sacrală a articulației șoldului stâng. Când am aflat diagnosticul am încremenit la propriu. Nu am știut cum să reacționez. A fost o perioadă extrem de grea pentru toată familia. Nu puteam să acceptăm ceea ce ni se întâmplă,” ne-a povestit vizibil afectat Alexandru, soțul Valentinei.

Carmen Brumă: Vali e genul de om care ți se lipește de suflet

Valentina Petre este un make-up artist cu mâini magice. De-a lungul a peste 10 ani de televiziune a adus zâmbete pe mii de chipuri, a șters mii de supărări și a ascuns tot atâtea imperfecțiuni. Oamenii din spatele camerelor rămân anonimi publicului larg, munca lor se vede însă pe micile, dar și pe marile ecrane. Vali rămâne însă un om obișnuit care și-a făcut meseria cu pasiune și care în aceste momente își dorește să poată privi cu încredere spre viitor.

,,Prietenoasă, atentă, foarte bună în meseria ei, "Vali de la machiaj" e genul de om care ți se lipește de suflet. Se spune că nu știi cât de puternic ești până când "a fi puternic" este singura opțiune. Iar Vali pe care o știu eu așa e: PUTERNICĂ!”, spune Carmen Brumă, un om de televiziune cu care a împărțit mii de ore în cabina de machiaj de-a lungul anilor.

„Îi era teamă că generează milă“

Viața lui Vali s-a transformat total. Este mereu pe drumuri, în spitale, tratamente, sute de ore departe de cei doi copii ai ei: Adriana și Vladimir!

Colegii și prietenii au demarat o campanie pe rețelele de socializare și au reușit să strângă o parte din cei 15.000€ necesari pentru a ajunge la Istanbul, unde a făcut primele investigații.

,,Tratamentele sunt scumpe și fiecare bănuț chiar contează! Eu recunosc că am trăit momente în care mi-a fost rușine să donez pentru că suma pe care o aveam era... prea mică. Însă cu puțin de la mine, cu puțin de la tine, în final se adună. Și asta pentru un om care nu numai că prețuiește, dar are și nevoie de fiecare leu oferit alături de un gând bun!

Și încă ceva. Vali nu a vrut să spună public prin ce trece și ce greutăți are. Îi era teamă că generează milă și îi era și rușine să ceară ceva pentru ea. Cerem noi, prietenii ei!”, ne-a mărturisit Ilinca Teodoriu.

Valentina a început deja tratamentul în Turcia, dar pentru că este destul de costisitor îl va continua în România conform rețetei și instrucțiunilor date de medicii din Istanbul.

,,Cu ajutorul Asociației Salvează o inimă am reușit să cumpărăm și medicamentele necesare din Istanbul, însă doar pentru prima fază de tratament. Tratament care va dura cel puțin jumătate de an, după care urmează recuperarea. Am fost întrebați de ce am ales Turcia, de ce am plecat în secunda doi în străinătate. Sistemului românesc de sănătate îi lipsesc multe ca să poată avea grijă de pacienți cu asemenea afecțiuni. Nu știu dacă ne-am simțit mai în siguranță, dar ne-am simțit cu siguranță ascultați, luați în seamă,” ne-a mărturisit Alexandru.

Soțul a fost nevoit să renunțe la serviciu pentru a fi alături de Valentina

Bărbatul a fost nevoit să renunțe la job ca să-și poată îngriji soția care are nevoie în permanență de însoțitor. Singurul venit al familiei în momentul de față este pensia pe caz de boală a Valentinei.

,,Soția a fost destul de supărată pentru că nu a mai putut lucra. Activa ca make-up artist la mai multe posturi de televiziune, dar era implicată și în diverse proiecte din lumea artistică. Cel mai mult a suferit în perioada în care a trebuit să stea departe de copilașul nostru, în vârstă de numai 3 ani. Am fost nevoiți să îl lăsăm în grija bunicilor cât am fost la investigații. Iar băiețelul a devenit din ce în ce mai agitat în perioada asta pentru că i s-a schimbat rutina zilnică și nu putea înțelege de ce dintr-o dată nu mai este nici mami, nici tati lângă el. Iubirea bunicilor e imensă, dar mama e una singură.”

Pentru donații și sponsorizări din partea companiilor accesați:

https://salveazaoinima.ro/valentina-petre/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele VALENTINA PETRE