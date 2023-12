Surprizele românilor care își fac test ADN. Câți au gene de unguri, ruși și ucraineni: „Unii zici că-s arabi, alții suedezi”

Tot mai mulți români vor să-și afle originile și arborele genealogic, dincolo de ceea ce știu despre neamul lor din spusele bunicilor. Unii dintre ei au parte de surprize nemaipomenite atunci când fac asta

ADN-ul uman poate dezvălui multe secrete ale trecutului, de la grupurile etnice și regiunile geografice din care provin oamenii, iar în multe cazuri duce la regăsirea și reunirea unor familii despărțite de oceane, de timp și de spațiu. În ultimii ani, mai multe clinici din România fac astfel de teste contracost, dar există pe piață și kituri pentru așa ceva.

Printre cei care au cedat curiozității se numără și un român care a pus pe tapet acest subiect pe portalul Reddit. El și-a descris experiența, iar postarea sa a provocat o adevărată dezbatere printre internauți.

„De mult timp doream să fac un test ADN pentru a vedea ce origini am. Așa că am făcut-o. Știam că am o străbunică din partea mamei din zona Ucrainei, dar mai mult nu. Aseară am primit rezultatele și mi-a ieșit că sunt 75,7% balcanic, din care în principal român, urmat de ucrainean, ceea ce confirmă originile pe filiera mamei”, a început el.

Interesant este că pe lângă originile române și slave i-au apărut și alte elemente. „Mi-a mai ieșit 11,5% scandinav, dar asta nu mă miră pentru că mulți oameni din zona asta au ADN scandinav datorită raidurilor vikinge din trecut. Ce m-a mirat a fost că mi-a ieșit 6,3% turco-persan, 3% grec și 2% baltic.”

La fel de interesant este, spune el, că prin intermediul acestor teste se poate coborî în adâncurile timpului până în Evul Mediu.

„Un alt lucru interesant este că îți dă ocazia să mergi în trecut până la 1600 pentru cronologia grupului. Am mers la anii 1800-1850, perioada când s-a format comuna în care am crescut și mi-a dat că originile mele se află în satul Muncei, comuna Vrâncioaia, din Munții Vrancei, pe lângă origini în zona Cluj-Mureș, ceea ce a fost o surpriză. Acum, deși comuna în care am crescut e în zona de câmpie, monografia comunei arată că a fost înființată de oameni veniți din zonele mai înalte ale județului care au coborât în căutare de bălți pentru a albi pânzele, căci cu asta se ocupau. Se pare că testul ADN a confirmat și asta fără să le dau vreo informație. Și-a mai făcut cineva un astfel de test? Dacă da, ce origini v-au ieșit? Chiar sunt curios să văd cât de pestriți sunt românii”, a mai scris el.

O dezbatere aprinsă

De aici, a fost deschisă o adevărată dezbatere. În timp ce unii au confirmat faptul că testele ADN pot dezvălui lucruri interesante și detalii neștiute din trecut, alții s-au arătat circumspecți.

„Rezultatul meu de pe familytreedna: Greece & Balkans: 35%, Italian Peninsula: 22%, West Slavic: 34%, Magyar: 6%, Arabian Peninsula / Middle East: ~1%, Neanderthal: ~2%”, a scris cineva.

„Mie mi-a ieșit pe lângă rădăcinile neaoșe, 12% sephardic jewish, 4% grec, 3% West Asia adică Anatolia. Și pot confirma pentru că știm sigur că avem un strămoș evreu otoman stabilit în București puțin înainte sau după Independență. Ulterior, s-a convertit la creștinism și s-a căsătorit cu o localnică. De asemenea, are sens să fie evreu sefard adică Orientul Mijlociu și nordul Africii deoarece otomanii au salvat o bună parte din evreii expulzați din Spania și i-au poftit să se stabilească în Istanbul. Secolul 17 parcă. Românii sunt foarte pestriți. Adică gen uită-te în jur, sunt unii de zici că sunt arabi, alții suedezi, și mai apar și trăsături din alea de Asia centrală, cu ochii migdalați, pomeți proeminenți etc. E irelevant totuși, suntem cu toții în același rahat”, a comentat altul.

„Balkan 59%, Greek and South Italian 34.2%, Irish, Scottish and Welsh 5.1%. Mi se pare OK”, s-a amuzat altcineva.

„Mi s-a părut interesant faptul că în unele țări au reușit să rezolve cazuri de crime din anii 60-70-80 de când nu există recoltarea de probe ADN, prin faptul că urmașii imediat apropiați ai făptuitorului au trimis probe, întâmplător, pentru aflarea originilor”, a fost altă abordare.

Timpul glumelor

Nu au lipsit nici glumele. „100% dac liber”, a scris altul. „Dac ortodox”, i-a replicat cineva. „Ești cumva din Bucegi? Poate am copilărit în același tunel”, s-a distrat altul.

„Deci te surprinde că ai origini turco-persane/grecești ținând cont că Muntenia și Moldova au fost sub stăpânire otomană sute de ani, dar nu te miră originea scandinavă, că știi tu că au făcut vikingii raiduri p'aci...”, l-a ironizat cineva pe autorul postării inițiale.

De la glume la istorie

„Când vorbește de raiduri vikinge se referă în zona Ucrainei/Rusiei, nu pe la noi. Dacă ai observat, mulți ucraineni și ruși din zona vestică au trăsături scandinave (păr blond, ochi albaștri). Prima dinastie ce a stăpânit teritoriile care au devenit mai târziu Rusia, Ucraina și Belarus avea origini scandinave”, a fost o mică lecție de istorie ținută de unul dintre internauții care a învățat la școală că Rurick și frații săi au fondat în Evul Mediu timpuriu Rusia Kieveană.

„Părul blond și ochii albaștri nu sunt trăsături exclusiv vikinge, ci sunt foarte comune în zona central și est-europeană”, a adăugat alt internaut. „Nu doar prima dinastie (Rurik), și Romanovii erau urmași ai lui Rurik”, a venit o completare din altă parte, referitor la dinastiile care au condus Rusia medievală.

„59% Balkan - Romania - South Romania, 29% Eastern Europe & Russia - Ukraine - România and SW Ukraine. 4% Greece & Albania, 3% Aegean Islands, 3% Baltics și 1% Cyprus și 1% Roma. Înțeleg procentul de South Romania. Cred că dacă ai origini din Moldova sau Ardeal te bagă la ucrainieni (ai mamei sunt basarabeni, ai lu taică-miu se trag din Ardeal). 8% adunat pe Grecia are sens, am fanarioți în neam (ca 99% din români de altfel). 3% Baltics îmi dă cu virgulă, bunica jură că avem un polonez în neam, din Basarabia”, a comentat altcineva.

„Foarte frumos. Așa e firesc, oricum în țara asta s-au înțeles românii cu ucrainenii, rușii, ungurii, tătarii, turcii, grecii, sârbii, slovacii, ce vrei tu. La ține a ieșit turco-persan cu grec - tot fanarioți probabil că sunt, pe la 1700-1800 parcă au venit aici. Balticul poate să meargă împreună cu ucraineanul și scandainavul, ce zici tu, cu vikingii ori cu raidurile, ori că s-au stabilit și au întemeiat formele de stat slave - nu doar au prădat pe aici, au și fost clasa conducătoare a slavilor. Există un site maghiar care e foarte pertinent în întemeierea de arbori genealogici, dar nu mai știu cum îi chema, poate ei pot fi de folos oricui vrea să afle mai multe lucruri în detaliu”, a scris altul.

„Nu înțeleg de ce te-a mirat că ai turco-persan. Toată țara are ADN turco-persano-arab”, a comentat altcineva.

Cine are dreptate?

Interesant este că altcineva a avut rezultate diferite în funcție de locul în care și-a făcut testele. „La Ancestry am: Balcani 74%, Europa de Est și Rusia 17%, Grecia și Albania 5%, Europa Germanică 2%, Wales 2%. La 23andme am: 92% Greek & Balkan, 7.4% Eastern European (fără breakdown pe țări), 0.5 % North Asian, 0.2 % Filipino & Austronesian”, a scris un internaut. „De ce sunt atât de diferite rezultatele?”, l-a întrebat cineva. „Habar nu am. 23andme clar sunt mai slabi/inexacți prin faptul că nu pot să breakdown Eastern Europe. Europa germanică de la Ancestry și North Asian de la 23andme se corelează oarecum cu stră și stră-străbunici din Austro-Ungaria. Sau toate testele sunt bogus!”, a venit răspunsul.

„Myheritage din păcate e foarte slab și nu îl recomand decât pentru raw data. Recomand să o introduci în GEDMatch și să rulezi testul Eurogenes K13. Ca să înțelegi de ce e slab, Myheritage m-a făcut aproape 24% spaniol + italian (maj spaniol) , la un nivel în care trebuia să mă întreb dacă am vreun bunic pe nume Jorje. 23andme în schimb mi-a dat rezultate fără dubii: 70.5% Balkan, 26.9% Est European cu regiuni în Ucraina, 0.6% ashkenazi, 0.8% broad euro, 0.6% NW Asian, Trace China și Central Asia”, a fost o primă parte a unui răspuns.

„Sunt moldovean român, rezultatele astea au sens, știindu-mi strămoșii până la stră-străbunici. Apropo, vikingii nu au ajuns niciodată pe aici, cică s-ar fi luptat cu niște bolohoveni (ceva strămoși daco-slavi probabil) prin zona de după Nistru. Nu au fost nici suficient de mulți ca să lase o amprentă genetică, uncraineanul tipic e 90%+/- est european și restul balcanic (de la noi) sau tătar. Ce ai tu scandinav e poate est european apreciat greșit sau un strămoș neamț. Dacă chiar vrei să afli, încearcă 23andme”, a continuat.

„Nici raw dată de la myheritage nu-i chiar genială, mie îmi rezultase un pic mai mult NW European dând impresia c-aș fi avut un străbunic neamț sau maghiar. Raw dată de la 23andme confirmă că-s tipic unui moldovean central”, a încheiat el.

„Vă mirați cum pun oamenii botul la tot felul de țepe financiare, dar uitați aici în postare zeci de oameni care susțin imbecilitatea asta de "test”, a comentat altul.

Iar dacă unii au spus că aceste teste sunt neconcludente, o tânără i-a contrazis. „Nu chiar, eu sunt româncă, dar am comandat testul în UK că acolo locuiesc și cel mai mare procentaj a ieșit de România și Balkans. Nu am scris pe profil de unde sunt și am dat nume fals.”

Suntem înrudiți genetic cu ungurii

Interesant este că există experți care susțin că între români și popoarele care trăiau în jurul lor există o serioasă asemănare genetică și că românii și maghiarii ar fi mai mult sau mai puțin înrudiți. Aceasta este concluzia unor specialiști, printre care și Mihai Netea, autorul cărții intitulate „Istoria genetică (incompletă) a românilor”, volum apărut în 2022 la Humanitas. Concluzia sa este că din punct de vedere genetic românii și ungurii sunt înrudiți.

Interesant este că propaganda maghiară vorbește mai puțin despre această înrudire, în schimb induce intenționat în eroare afirmând că românii ar avea gene majoritar slave. Aceeași teorie este promovată insistent în Serbia și Bulgaria, parte a unei narațiuni pan-slavone.