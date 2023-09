Soluțiile disperate găsite de românii care nu își mai pot plăti creditele. „Mi se pare halucinantă”

Tot mai mulți români ajung în situația în care nu își mai pot plăti ratele bancare, mai ales după ce băncile au crescut dobânzile de la o lună la alta. În disperare de cauză, unii mai speră în soluții miraculoase, dar de cele mai multe ori luminița de la capătul se lasă așteptată.

Situația economică tot mai deteriorată a României îi afectează și pe românii care și-au luat credite de nevoi personale sau imobiliare, mai ales că băncile au transferat rapid costurile inflației spre clienți. Ratele cresc de la o lună la alta, iar oamenii caută disperați soluții pentru a le putea plăti.

Este și cazul unui cetățean care spune că a ajuns în imposibilitatea de a-și mai plăti cele două credite. Sub protecția anonimatului, el a cerut un sfat pe grupul de Facebook Viața și banii.

„Salutare! Oare ce mă sfătuiți să fac, am ajuns la imposibilitatea de a mai plăti creditele. Mai am de plătit vreo 20.000 de euro cu rată de 2.950 ron la BRD care în 2025 se termină, și alta 850 Credius până în 2026, ambele de nevoi personale! Oare ar fi rentabil să vând apartamentul cu două camere care îl am neipotecat și să cumpăr unul cu trei camere cu credit imobiliar pe 20 sau 25 ani!? Nu știu ce să fac, e foarte greu avem și doi copii mici. Nu pot rezista așa până la capăt să le ducem, abia trăim de la o lună la alta! Chiar aștept sfaturi utile dacă v-ați confruntat cu așa ceva!”, a scris anonimul.

„Nu cred că e pe bune”

Întrebarea sa i-a făcut pe unii să se strâmbe, cu atât mai mult cu cât, deși nu își mai poate plăti creditele de nevoi personale, e gata să facă încă unul, imobiliar, probabil și mai scump.

„Mie mi se pare halucinantă postarea și nu cred că e pe bune, sincer...”, a comentat cineva. „Nu cred că am înțeles: acum ești în imposibilitate de plată și te gândești să mai faci încă un credit să treci de la 2 la 3 camere? Iar o nouă astfel de mișcare vine cu alte cheltuieli”, a prevenit-o cineva. „Românul când e la necaz se bagă într-unul și mai mare!”, a întărit altcineva.

Alții au fost mult mai înțelegători și au încercat să vină cu sfaturi și cu idei.

Idei și sfaturi

Cineva l-a sfătuit să își caute un job mai bine plătit și i-a recomandat să nu vândă sub nicio formă apartamentul. „1.Ce te-a adus în acest punct este lipsa disciplinei și utilizării banilor. 2. Ce te poate băga într-o mai mare gaură: alte credite. De ce? Pentru că e clar că nu reușești să ții în frâu cheltuielile. 3. Ce e de făcut? Caută-ți un alt job unde să câștigi mai mult să poți încheia cele două credite care nu au un punct final îndepărtat. Ferește-te de alte datorii. Nu te atinge de bunul care îți oferă stabilitate: casa pe care o ai”, a fost unul dintre primele sfaturi.

Alții au venit cu idei mai concrete. „E o idee bună vânzarea, achitarea creditului și folosirea diferenței pentru avansul unui alt credit imobiliar unde aveți dobânzi mai bune. Eu vă recomand să vedeți dacă puteți contracta un credit cu ipotecă imobiliară ce v-ar putea diminua substanțial rata și să achitați creditele de nevoi personale. Încercați și la băncile mici. Problema e că majoritatea băncilor oferă astfel de credite cu ipotecă pentru achiziții/investiții. Sunt niște hoți. Produsul pe care îl căutați este «credit de nevoi personale/refinanțare garantat cu ipotecă»”, a spus alt internaut.

„Încercați să mergeți la mai multe bănci să faceți o refinanțare: o cumulare a celor două credite într-unul și să le prelungiți durata, cu rată fixă, astfel încât rata să fie mai mică și să vă mai elibereze din presiune. Puteți și varianta cu apartamentul cu 3 camere, dar presupune niște costuri pe care cred că e greu să le suportați acum - cel mai bine puneți pe hârtie să vedeți cifre concrete”, i-a spus altcineva.

„Trebuie să dai ceva la schimb pentru situația în care ești”

Alții s-au arătat optimiști în privința soluțiilor privind refinanțarea celor două credite, dar i-au recomandat să se abțină de la creditul imobilar.

„Refinanțare cu dobânda fixă. Clar. Prelungiți durata până în 2030 și vedeți poate ajungeți la 1.500-2.000 de lei lunar rată cumulată pentru ambele sume datorate. Acum să faci o achiziție nouă imobiliară pe 25 de ani… cam neinspirat”, a fost altă idee.

„Nu știu exact situația dumneavoastră, dar în astfel de cazuri speciale orice idee genul eficientizare + un venit suplimentar e binevenit. Taie ce nu e important (poate chiar inclusiv mașina... orice idee pentru a reduce costul). Apoi un job part time. Trebuie să dai ceva la schimb pentru situația în care ești”, a punctat altcineva.

„Nu vindeți pe panică, mai ales în acest moment, o locuință fără ipotecă. Încercați refinanțare, adaugați încă o sursă de venit, dacă aveți - vindeți mașina, periați drastic cheltuielile, dacă aveți unde (părinți, curte) - mutați-vă și încercați să închiriați apartamentul. Orice efort. Trei ani trec imediat. Perspectiva achiziționării unui imobil cu ipotecă pe termen foarte lung ar trebui să va sperie, pentru că presiunea ipotecii e mult mai greu de dus și nevoile copiilor cresc”, l-a prevenit alt internaut.

Au fost doar câteva dintre zecile de răspunsuri, unele detaliate. Nimeni nu i-a oferit însă o soluție „miraculoasă”, așa că anonimul va avea de cântărit și de luat o decizie între cele câteva posibile soluții interesante.