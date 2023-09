Erorile strategiei anti-fumat a României. Motivele pentru care planurile Guvernului nu au „lipici” la populație

Expertul Emil Pânzaru a analizat pentru „Adevărul” strategia anti-fumat a României. Acesta crede că taxele suplimentare pe tutun și pe produsele alternative nu aduc nici bani în plus la buget și nici nu îi ajută pe români să renunțe la fumat.

Doctorul în economie Emil Pânzaru avertizează cu privire la politicile greșite ale statului român, care apelează exclusiv la taxe și impozite pentru a acoperi găurile din buget, în dauna altor segmente sociale și economice. Este și cazul fumătorilor, care, spune expertul, vor plăti prețuri mai mari din cauza accizelor suplimentare, iar acest lucru este dăunător și pentru strategia anti-fumat a țării, care la rândul ei generează efecte negative în domeniul sănătății, dar și în cel al combaterii infracționalității economice.

„Consumatorii români vor fi pedepsiţi fără sens pentru greşeala Guvernului. Problema este simplă, dar gravă. Statul român a cheltuit mult mai mult decât a încasat, estimările actuale plasând deficitul bugetar pentru 2023 în jurul cifrei enorme de 7,5% din PIB, mult peste pragul UE de 3%. Ca urmare, România ar putea pierde toate fondurile europene alocate prin PNRR, un dezastru pentru o ţară care are nevoie serioasă de investiţii”, avertizează Emil Pânzaru.

Taxele suplimentare nu garantează venituri mai mari

Disperat să-şi repare greşeala, Guvernul vrea să-i taxeze în plus pe „vaperi” şi pe cei care preferă alternative fumatului în general, arată Emil Pânzaru.

Însă faptul că statul va majora din nou aceste taxe nu înseamnă încasări suplimentare la buget. „Să fim clari – o măsură care descurajează consumatorii din a cumpăra nişte bunuri nu va aduce bani statului. Ministerul Finanţelor a estimat o creştere de 1,1 miliarde de lei la buget ca urmare a noilor impozite. Din contră, logica economică ne-ar spune că lucrurile s-ar întâmpla fix pe dos. Cu cât sunt mai mari taxele, cu atât oamenii vor cumpăra mai puţin sau vor evita taxele pe ascuns. Ar fi un scenariu prost pentru România, ţară în care evaziunea fiscală se ridică la 10% din PIB”, atrage atenția expertul.

Riscuri noi la adresa sănătății

Însă nu doar că noile taxe nu vor aduce mai mulți la buget, dar vor pune în pericol sănătatea fumătorilor. Aceștia se vor orienta în special către țigări aduse de contrabandiști, care oricum nu aduc taxe statului, și către alte produse periculoase.

„Studii riguroase ne arată ca ţigările electronice şi pungile cu nicotină sunt cu 95% mai sigure decât o ţigară obişnuită. Când aplicăm aceleaşi taxe fumatului şi vapării, riscăm ca oamenii să revină la obiceiul mai periculos, dar mai ieftin, al fumatului de ţigări, în contextul în care România are una dintre ratele cele mai mari ale fumatului din Europa. Peste 32% din concetăţenii noştri sunt consumatori activi de ţigări clasice”, avertizează economistul.

El recomandă exemplul Suediei, țară care printr-o politică bine gândită a redus numărul fumătorilor. „Suedia e pe drumul de-a deveni primul stat european fără niciun fumător. În această ţară nordică, numai 5.6% din populaţie consumă produse din tutun, un procentaj de cinci ori mai mic decât media europeană. Rata mortalităţii datorată tutunului este şi ea cu 22% sub media UE”, mai spune Pânzaru.

Modelul suedez

El a explicat și ce ar trebui să facă statul român. „Imaginaţi-vă pentru o secundă că România chiar adoptă strategia suedeză impotriva fumatului, caz în care se va insista pe educaţie, reguli rezonabile şi imitarea succesului. Educaţia anti-fumat reală înseamnă să recunoşti siguranţa relativă a altor produse din nicotină şi să informezi populaţia cu privire la riscurile şi beneficiile acestora. Reguli rezonabile ar fi cele care pun pe primul loc sănătatea publică informată, nu taxe mari de dragul taxelor. Şi imitarea succesului înseamnă ca guvernul să înveţe din povestea Suediei şi să colaboreze cu grupuri non-guvernamentale”, mai spune el.

În timp ce guvernul român este criticat de mediul privat şi de ONG-uri pentru politici publice făcute ad-hoc, Parlamentul Suediei a primit o notă de mulţumire din partea Considerate Pouchers pentru politica anti-fumat. Nu doar că guvernul ar avea o relaţie mai bună cu societatea civilă, dar beneficiile pe linie de sănătate ar fi spectaculoase. România ar putea salva 251.000 vieţi anual şi oamenii obişnuiţi ar adăuga un total de 10,5 milioane de ani în plus vieţii lor, adaugă expertul.

Soluţia pentru boala deficitului e cu totul alta, susține economistul. „E una pe care decidenţii politici o amână de la Revoluţie încoace – micşorarea statului ca administraţie. Reducerea spaţiului birocratic ar lăsa mai puţin loc corupţiei şi ar creşte eficienţa încasărilor bugetare”, a conchis Emil Pânzaru.

Cine e Emil Pânzaru

Dr. Emil Pânzaru este managerul pe cercetare al Consumer Choice Center, o organizaţie care luptă pentru libertăţile consumatorilor în mai mult de 100 de ţări. Emil a studiat economia în Marea Britanie, la London School of Economics and Political Science. A fost profesor asistent la King's College London și cercetător la The University of Sheffield și a publicat articole în ziare precum European Scientist, Parliament Magazine şi Brussels Times, pe teme privind sănătatea publică, serviciile economiei colaborative (sharing economy) şi „vaping”.