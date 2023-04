Românul care a transformat scrisul frumos într-o afacere de succes. Ideea lui a adunat milioane de aprecieri

Mihai Repede, un ,,căutător neobosit al propriei vocaţii", aşa cum se descrie, a uimit milioane de persoane cu ideea dar şi cu talentul pe care îl are. De aproximativ trei ani de zile, ceea ce părea o joacă s-a transformat într-o afacere prosperă.

În vârstă de 28 de ani, Mihai este cunoscut, mai ales în mediul online, ca RPD ART, acesta fiind numele contului de Tik Tok pe care îl administrează dar şi al afacerii pe care a clădit-o de la zero. Cei peste 645.000 de urmăritori pe care îi are în online ştiu exact cu ce se ocupă acesta: face semnături personalizate pentru cei care îşi doresc să transforme o simplă mâzgălitură în artă.

,,Cine sunt eu? Nu am aflat, încă, dar biografia m-ar descrie ca fiind un teolog, deoarece am făcut zece ani de teologie, un amator al poeziei, deoarece am scris un volum de poezii, un influencer, deoarece am 645.000 de urmăritori pe Tik Tok şi un antreprenor, deoarece am un business prosper de peste doi ani. Aşadar, mă pot descrie ca un căutator neobosit al propriei vocaţii. Nu sunt milionar la 28 de ani, decât în aprecieri, nu sunt arogant şi nici superior. Mi-am jurat să rămân un simplu artist caligraf şi un antreprenor pentru care banii sunt o consecinţă, nu un scop", se descrie Mihai Repede.

De unde a pornit totul

După zece ani de teologie, Mihai a ajuns să lucreze pentru o bancă, iar talentul pe care îl are a ieşit, încet, încet, la suprafaţă. Cum toate lucrurile se întâmplă cu un scop, felul în care tânărul în vârstă de 28 de ani semna documentele a fost observat de clienţii băncii, care au rămas impresionaţi.

,,Scopul meu este să transform acea mâzgăleală în aprecierea pe care o merită, defapt, această îndeletnicire pe care am descoperit-o la momentul potrivit. Acel moment a fost în noiembrie 2020, când eram angajat al unei bănci mari din România. Într-una din zile, a venit o clientă la biroul meu să semnăm un credit. Aceasta s-a aşezat şi mă privea cu o admiraţie ieşită din comun atunci când îi semnam documentele. Eu am o semnătură destul de complexă iar ceea ce a zis acea clientă a fost piatra de temelie în ce urma să fac de la acel moment. Clienta i-a spus că ar sta toată ziua şi s-ar uita la cum semnez. Ştiam că semnez frumos, dar nu ştiam că şi altora le place", povesteşte Mihai.

Aplicaţia Tik Tok, rampa de lansare

De la un simplu utilizator de Tik Tok, care obişnuia să petreacă multe ore pe zi explorând conţinutul altora, Mihai a ajuns să fie un adevărat influencer. Aproape întâmplător, acesta a decis să posteze un videoclip care, în scurt timp a devenit viral.

,,Descoperisem aplicaţia Tik Tok de aproximativ o lună de zile şi devenisem oarecum dependent. Atunci eram doar consumator de conţinut. În acea zi, a venit soţia la mine şi mi-a zis că dacă mai stau o singură zi pe Tik Tok, îmi va şterge aplicaţia. Mi-am făcut curaj să pun un videoclip, să văd ce se întâmplă, pentru că ştiam că în următoarea zi nu voi mai avea acces la el. Am postat un clip stângaci, chiar filmat cu mâna stângă, un sketch în care am ridiculizat cum semnează majoritatea oamenilor, făcând o mâzgăleală, versus cum semnez eu. A doua zi dimineaţă am deschis aplicaţia şi la notificări erau toate 99+. Făcusem câteva mii de urmăritori, sute de comentarii şi mii de like-uri. Toate comentariile erau de la persoane care îmi spuneau să fac semnături cu diferite nume. Am început să le răspund, să fac videoclipuri şi fiecare video aducea şi mai mulţi urmăritori şi mii de comentarii. Cum cererile erau prea multe, am decis să-mi fac o firmă şi un sistem foarte bine pus la punct prin care am devenit primul antreprenor din România care vinde semnături olografe digitalizate, având astăzi peste 15.000 de clienţi în toată lumea şi un număr de 50.000 de semnături făcute", mai spune creatorul RPD ART.

,,Oamenii nu înţeleg încă necesitatea de a avea o semnătură care să-i reprezinte"

Mihai consideră că este loc de mai bine atunci când vine vorba despre pasiunea dar şi despre afacerea pe care o are.

,,Dacă raportez clienţii la numărul de vizualizări, fiind vorba de sute de milioane, procentajul este trist. Încă nu există o deschidere completă pentru acest produs. Lumea nu înţelege necesitatea de a avea o semnătură care să-i reprezinte. Eu înţeleg acest lucru. Într-o ţară în care cei mai mulţi oameni abia rămân cu bani de pâine, e greu să crezi că alocă banii pentru câteva pâini ca sa-şi cumpere o semnătură. RPD ART a devenit o companie care oferă servicii şi produse premium pentru clienţi cu pretenţii. Dar am păstrat un segment anume din configurarea semnăturii pe care oricine şi-l poate permite, ca toţi să aibă şansa de a avea una", adaugă Mihai.

A realizat semnături pentru foarte multe vedete din România

Pe contul de Tik Tok al RPD ART putem vedea foarte multe videoclipuri în care Mihai realizează semnături pentru persoane cunoscute din România. Cu toate acestea, tânărul de 28 de ani este foarte mândru de colaborarea pe care a avut-o cu Selly, cel mai cunoscut youtuber român.

,,Îl voi menţiona pe Selly, Andrei Şelaru, cel mai mare youtuber român. Nu îmi laud munca, laud în schimb iniţiativa acestuia de a face Fundaţia Selly şi proiectul Toţi la şcoală, menit să ajute copiii din medii defavorizate, pentru a avea strictul necesar pentru a merge la şcoală. Logo-semnătura lor este realizată de mine iar videoclipul prin care am anunţat colaborarea noastră a făcut 1.1 milioane de vizualizări", spune Mihai.