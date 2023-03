Creionul nu mai are niciun secret pentru el. Portretele pe care le face au adunat milioane de aprecieri

Ani întregi de muncă şi de încercări. Asta se ascunde în spatele superbelor portrete pe care Mădălin Creţu, un tânăr în vârstă de 25 de ani, le postează pe reţelele de socializare.

Pentru el, creionul pare să nu mai aibă secrete iar, de multe ori, desenele pe care le face în zeci de ore de muncă sunt mai detaliate decât o fotografie. Astfel, nu este de mirare faptul că tânărul artist, născut în comuna Poiana Mărului, Braşov, a reuşit să adune milioane de aprecieri pe reţelele de socializare. Cei mai mulţi dintre oamenii care îl apreciază l-au descoperit prin intermediul platformei Tik Tok. Aici, Mădălin a adunat aproape 200.000 de urmăritori iar videoclipurile pe care le postează au strâns nu mai puţin de 4.7 milioane de aprecieri.

,,Evoluţia vine la pachet cu mii de ore de muncă"

Chiar dacă Mădălin face ca activitatea lui să pară o joacă, în spatele reuşitelor sale stau mii de ore de muncă. Tânărul artist a început să deseneze de la vârsta de 13 ani, când a ales să creioneze personaje din desene animante. Încet şi cu răbdare, acesta a ales să-şi dedice întreaga viaţă desenului, chiar dacă, uneori, a fost încurajat să alegă alt drum. Până în prezent, artistul a adunat multe lucrări la care a muncit peste o sută de ore.

,,Evoluţia mea este una substanţială şi vine la pachet cu mii de ore de muncă, în decursul anilor. În prezent, desenez între şase şi 12 ore pe zi, în funcţie de puterea de concentrare şi de timpul disponibil. Până în prezent am mai multe lucrări, care au depăşit pragul de o sută de ore de muncă", a povestit Mădălin Creţu pentru Adevărul.

Mai este apreciată arta în România?

O întrebare foarte importantă, pe care o are fiecare artist, mai ales la început de drum, este dacă oamenii mai apreciază arta la adevărata ei valoare. Astfel, Mădălin a ales să muncească pentru visul pe care îl are şi pentru ca portretele pe care le realizează să fie apreciate de cât mai multe persoane.

,,În 2023 putem găsi artişti de tot felul, din multiple categorii, mai mult sau mai puţin justificate. Personal, îmi place să cred că sunt persoane care mă apreciază la adevărata mea valoare. Sunt conştient că sunt multe persoane care încă nu mă cunosc, ca să mă poată aprecia. Pentru acest lucru muncesc, pentru ca oamenii să mă descopere şi să îmi aprecieze munca", a mai adăugat Mădălin.

Unicitatea chipurilor îl inspiră pe Mădălin

Portretele extrem de detaliate pe care artistul în vârstă de 25 de ani reuşeşte să le facă au captat, cu siguranţă, interesul oamenilor. Printre lucrările sale, Mădălin are şi una preferată, care a adunat cele mai multe aprecieri în mediul online. Acesta a vorbit şi despre felul în care reuşeşte să-şi găsească inspiraţia, cu ajutorul oamenilor.

,,Lucrarea de care sunt cel mai mândru şi are de altfel este şi cea mai apreciată de oameni este cea cu Iisus Hristos. Inspiraţia mi-o găsesc mereu în unicitatea chipurilor oamenilor pe care aleg să-i desenez, deoarece fiecare persoană îmi oferă oportunitatea de a evolua", ne-a mai povestit tânărul artist.

Se poate trăi din artă în 2023?

Chiar dacă începutul a fost unul dificil, Mădălin spune că în acest moment reuşeşte să trăiască din arta sa. Astfel, tânărul nu are de gând să se oprească din ceea ce face şi îşi doreşte să evolueze constant, pentru a ajunge cât mai cunoscut. Mediul online este cel care îl hrăneşte cu ambiţie şi îl face să muncească şi mai mult.

,,De ceva timp reuşesc să trăiesc din ceea ce creez pe hârtie. Plănuiesc să continui aşa şi pe viitor, pentru că urmăresc să evoluez cât mai mult. Aprecierile din online sunt o răsplată a muncii ele. Este o dovadă de apreciere a românilor pentru un astfel de conţinut şi este unul dintre cele mai satisfăcătoare aspecte. Practic, sunt într-o continuă luptă împotriva conţinutului neadecvat şi dăunător care circulă în mediul online. Mereu urmăresc să ofer ceva inedit, frumos, de bun gust şi chiar inspiraţional. Încurajez pe oricine are ceva frumos de oferit să pună mâna pe telefon şi să se afişeze, astfel vom fi cu unul în plus în lupta contra celor care aduc conţinut negativ. În toţi aceşti ani am realizat că sunt oameni care ne apreciază, noi doar trebuie să ne facem văzuţi", a încheiat Mădălin.