Românii nu au timp și nici interes pentru cărți. Peste 11 milioane de români nu au pus mâna pe o carte anul trecut

Ultimele date de la Institutul Național de Statistică arată că 11,1 milioane de români nu au citit nici o carte în ultimul an. Lipsa timpului, dar și lipsa interesului pentru cărți sunt motivele principale pentru care românii nu au citit în ultimul an.

Studiul susține că tehnologia „ a avut un impact semnificativ asupra activității de citit, ducând la dezvoltarea cărților electronice, a celor audio și a platformelor de lectură online”, însă chiar și așa doar una din trei persoane de 16 ani și peste au declarat că au citit cărți 5 în ultimul an,iar dintre aceștia mai mult de două treimi (3133 persoane) au menționat că au citit 1-4 cărți, potrivit raportului despre Condițiile de viață ale populației din România în anul 2022.

Lipsa timpului este motivul invocat cel mai des de cei care nu au citit nici o carte, respectiv 35,2% din respondenți. O altă motivație este și lipsa interesului pentru cititul cărților, 32% din participanți au răspuns în acest mod.

Persoanele din mediul urban citesc mai mult decât cele din mediul rural, arată studiul. Astfel numărul celor de la oraș este de 2,3 ori mai mare decât numărul celor de la sat, 39,5% în mediul urban față de 18,6% în mediul rural.

S-a constat și că femeile preferă să citească mai mult decât bărbații, așadar ponderea femeilor care au citit este de 34,4% față de 24,1% bărbați.

Vârstinicii sunt persoanele cel mai puțin interesate de lectură, 40% din persoanele cu vârsta între 65 și 74 de ani au declarat că nu este interesant să citești, iar persoanele cu vârste între 25 și 49 de ani susțin că nu au timp să citească, în proporție de 51%.

În regiunea București-Ilfov (47,3%), sunt cele mai multe persoane cu vârsta de peste 16 ani care au citit, cei din regiunea de Vest sunt pe locul al doilea (32,7%). Cei din regiunea Sud-Vest Oltenia sunt cei mai puțini, respectiv 20,1%.

Pe piața din România există mai multe aplicații de citit cărți. Acolo se regăsesc atât cărți electronice, cât și cărți audio.

„La nivel global, audiobookurile reprezintă 6-7% din piața de carte, iar creșterea acestui segment este de cel puțin 20% de la an la an. În România, piața de carte digitală este în prezent de sub 1% din totalul pieței, estimată de noi la circa 100 de milioane de euro în 2022“, spune antreprenorul Dan Vidrașcu, CEO-ul unei platforme de e-book-uri și audiobook-uri, dar și co-CEO al editurii Litera.