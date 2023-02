Rezultatele LOTO 6 din 49, Joker 5 din 40, Noroc de joi, 16 februarie. Numerele câştigătoare

Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 12 februarie, Loteria Română a acordat peste 29.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1.690.000 de lei.

Iată numerele norocoase din 16 februarie :

Loto 6/49: 14, 43, 7, 40, 37, 36

Noroc: 7 5 6 3 6 6 7

Joker: 19, 44, 36, 20, 4 + 20

Noroc Plus: 8 6 1 0 1 3 Loto 5/40: 37, 9, 19, 8, 31, 15

Super Noroc: 1 9 9 9 6 2.

Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la Petroșani.

„La tragerea Noroc de astăzi, 16 februarie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 189.217,62 lei. Biletul norosos a fost jucat la o agenție din Petroșani. Cine vrea să fie următorul câștigător?!”, a scris, joi seara, pe Facebook Loteria Română.

Reporturi

Loto 6/49 are la categoria I un report de peste 18,43 milioane de lei (peste 3,75 milioane de euro), iar Noroc are un report total în valoare de peste 5,6 milioane de lei (peste 1,14 milioane de euro).

Joker are, la categoria I, un report în valoare de peste 18,47 milioane de lei (peste 3,76 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 345.900 de lei (peste 70.500 de euro). La Noroc Plus reportul cumulat are o valoare de peste 178.500 de lei (peste 36.400 de euro).

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de aproximativ 2,04 milioane de lei (peste 415.900 de euro), iar la categoria a II-a, un reportul de peste 74.600 de lei (peste 15.200 de euro).

Super Noroc înregistrează un report cumulat în valoare de peste 127.500 de lei (peste 26.400 de euro).