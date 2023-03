Reguli noi în restaurante din 15 martie: cum vor arăta meniurile restaurantelor. Patronii nu sunt pregătiți

Restaurantele au obligația ca de miercuri, 15 martie, să treacă în meniu ingredientele fiecărui preparat, cantitatea acestora, dar și valorile nutriționale.

Aceste noi reglementări sunt valabile pentru restaurante, fast-food-uri, cantine și inclusiv pentru cei care furnizează preparate în regim online.

Patronii spun că nu au schimbat meniurile, deoarece nu s-au dat norme privind aplicarea acestui ordin.

Liliana Agheorghicesei, vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, susține că asemenea măsură nu există în Comunitatea Europeană și nici la restaurantele cu stele Michelin, iar această nouă obligațiie va însemna o creștere a prețurilor: „Încă nu am schimbat meniul deoarece nu avem nu avem o hotărâre a ANPC cu privire la ce se dorește, să existe aceeași metodologie. Costurile sunt extrem de mari pentru un restaurant

Costă peste 2.000 de lei ca să achiziționăm aceste valori nutriționale.

Avem o gastronomie specifică pe zone. Fiecare locație are rețeta sa și acestea nu se divulgă. Noi nu știm ce vrea ANPC. Se dă o hotărâre de gvern, dar fără să se vină și cu niște norme de aplicare.

În spațiul european nu există o asemenea hotărâre. Chiar și la restaurantele cu stele Michelin nu există așa ceva“, a spus Liliana Agheorghicesei la Digi 24.

Pe lângă prețuri, în dreptul fiecărui produs trebuie trecută cantiatea, valoarea nutritivă, aditivii și alergenii. Practic, toate meniurile trebuie retipărite, pentru a corespunde regulamentului

Președintele ANPC: „Avem nevoie de aceste informații“

Horia Constantinescu, președintele ANPC, cel care a avut această inițiativă, a făcut o serie de precizări pentru Agerpres: „Vreau să fac o paranteză legat de ordinul ce stabileşte ce informaţii trebuie să ne pună la dispoziţie operatorul economic din alimentaţie publică, fie că vorbim despre cantină, fie că vorbim despre restaurante sau unităţi de alimentaţie de tip fast-food. Am emis un Ordin în urma discuţiilor cu asociaţiile de protejare a intereselor consumatorilor şi după ce am stabilit abordarea la nivel european, în sensul în care consider şi acum necesar ca pentru ciorba de perişoare să ne fie comunicate toate informaţiile de care cu siguranţă avem nevoie, cum ar fi din ce carne sunt făcute perişoarele, existând variante din ce în ce mai multe. În curând pot să fie făcute şi din greieri, dar măcar să ştim acest lucru", a spus Horia Constantinescu, președintele ANPC, citat de Agerpress.ro.