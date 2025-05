Reacția organizației Autism Voice după declarația lui Simion. Scrisoarea unui băiețel de 12 ani

Organizația Autism Voice a condamnat public folosirea termenului „autist” de către George Simion, catalogând gestul drept un act de discriminare gravă.

Declarația lui George Simion despre Nicușor Dan, ”e autist, săracu!”, a stârnit revoltă nu numai în lumea politică, ci mai ales în societatea civilă.

Una dintre organizațiile care a condamnat ferm folosirea termenului ”autist” este Autism Voice, pe care îl consideră o insultă la adresa zecilor de mii de persoane care trăiesc cu autism în România.

Organizația apără drepturile copiilor și adulților cu tulburări din spectrul autist și a transmis un mesaj pe pagina de socializare.

„INTOLERABIL! Atunci când se folosește cuvântul «autist» ca insultă, nu asistăm la o simplă scăpare de limbaj. Asistăm la o demonstrație de ignoranță și dispreț față de sute de mii de persoane și familii care trăiesc cu autismul în România.”

Organizația atrage atenția că asemenea afirmații nu sunt doar lipsite de respect, ci reprezintă o violare a demnității umane și un atac direct la eforturile părinților, educatorilor, terapeuților și ale persoanelor cu autism, care luptă zilnic pentru incluziune și acceptare.

„Stigmatizarea nu este o opinie. Discriminarea nu este o glumă. Limbajul care degradează și discriminează nu este acceptabil.”

Autism Voice cere ferm responsabilitate publică și un nivel minim de conștiință socială din partea celor care aspiră la funcții de conducere într-un stat democratic.

”L-am rugat pe tati să nu te voteze!”

În același timp, un băiat de 12 ani cu autism din Sighetu Marmației, i-a adresat o scrisoare deschisă candidatului la Președinția României, George Simion, legat de aceleași afirmații.

Mesajul copilului a fost publicat de tatăl său pe Facebook și a stârnit un val de emoție în mediul online.

În scrisoare, Marian Grigor descrie o serie de calități personale și activități prin care își exprimă empatia și simțul civic.

„Mă numesc Grigor Marian, sunt din Sighetu-Marmației, am 12 ani și am autism! Îți spun câteva lucruri despre mine: – Nu mint niciodată pentru că nu știu să mint! – Sunt foarte iubăreț și iubesc din suflet pe toți cei din jurul meu! – Împreună cu tati am făcut peste 20 de acțiuni de caritate! – Din alocația mea donez lunar 2 euro către Bikers for Humanity România. – Nu vorbesc urât și sunt foarte politicos! – Mereu sunt punctual și nu am nicio absență la școală! – Nu râd de alți copii, toți sunt prietenii mei! Îmi pare rău că tu nu ai niciuna din aceste calități (că nu ai cum) și prin urmare l-am rugat pe tati să nu te voteze!”

Reacțiile din online nu au întârziat: „Wow….Cat de pertinent și pătrunzător este acest mesaj!!! Bravo copile, felicitări tatălui…Așa se creste un copil!!!”, a scris un utilizator. „Ești minunat, Marian !!! Te pupăm și te susținem !! Mihăiță îți trimite o îmbrățișare mare !!”, a comentat un alt internaut.