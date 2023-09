Proiect legat de strategia națională privind inteligența artificială, pus în dezbatere publică

Un proiect legat de strategia naţională privind inteligenţa artificială a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

"România se pregăteşte foarte serios pentru viitor împreună cu cei mai buni oameni pe care îi are astăzi atât în ţară, cât şi în afară. Am început, astăzi, un proces foarte transparent de dezbatere a tehnologiilor viitorului şi a unui cadru legislativ transpus în această strategie de inteligenţă artificială a României, care va avea impact atât în cadrul politicilor publice, cât şi în zona privată şi, din acest punct de vedere, am pus la aceeaşi masă tot ceea ce înseamnă mediu academic, universităţi, institute de cercetare, toată industria din România", a afirmat, marţi, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan-Gruia Ivan, potrivit Agerpres.

Cu ocazia lansării dezbaterii publice pentru elaborarea strategiei, el a subliniat importanţa acesteia pentru sectorul public.

"Putem să avem scenarii foarte clare în fundamentarea politicilor publice, pentru că avem date deschise pe care statul le va putea colecta (...) folosind inteligenţa artificială, să ia inclusiv decizii de politici publice, aşa cum astăzi fac companiile în materie de producţie, distribuţie. Sunt multe sisteme care astăzi folosesc inteligenţa artificială pentru a crea până la 14.000 de scenarii, de exemplu, legat de modul în care aprovizionează marile magazine, aşa că toată această tehnologie vrem să o folosim şi în segmentul public", a completat Bogdan-Gruia Ivan.

Strategia privind inteligenţa artificială va avea impact şi asupra sistemului educaţional, potrivit ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Bogdan-Gruia Ivan şi-a exprimat dorinţa ca o formă cât mai clară a acestei strategii să fie finalizată la sfârşitul anului, pentru a fi adoptată printr-o hotărâre de Guvern.