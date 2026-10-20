Primul născut este mai responsabil, iar mezinul mai rebel? Ce spun studiile despre influența ordinii nașterii asupra personalității

Copilul cel mare este responsabil și perfecționist, mezinul este rebel, iar copilul singur la părinți este egoist. Sunt stereotipuri care continuă să influențeze felul în care privim relațiile dintre frați. Dar cât adevăr există în ele?

Ordinea nașterii poate influența dinamica familială Foto: Pixabay

De ce copilul cel mare pare mai responsabil

Ideea că primul născut devine mai organizat, mai conștiincios și mai preocupat de ceilalți este asociată inclusiv cu expresia „sindromul fiicei celei mari”, populară în mediul online.

„Pentru unele femei, această idee poate descrie perfect propria experiență, însă pentru altele nu, deoarece fiecare familie este diferită”, explică Julia Rohrer, cercetătoare în domeniul personalității la Universitatea din Leipzig, citată de BBC Future.

Rohrer și colegii săi au analizat trei seturi ample de date din Regatul Unit, Statele Unite și Germania, fiecare cuprinzând câteva mii de participanți. Rezultatele nu au identificat un efect de durată al ordinii nașterii asupra trăsăturilor generale de personalitate.

Rodica Damian, profesoară asociată de psihologie la Universitatea din Houston, atrage atenția că diferențele observate între frați pot reflecta pur și simplu vârsta acestora. Copiii mai mari au, de regulă, un autocontrol mai dezvoltat decât cei mici, fără ca această diferență să demonstreze existența unei personalități specifice primilor născuți.

Primii născuți obțin scoruri ușor mai mari la testele de inteligență

Una dintre puținele asocieri identificate constant de cercetători privește performanțele la testele de inteligență. Primii născuți tind să obțină rezultate puțin mai bune decât frații lor mai mici, în special la probele de inteligență verbală.

Diferențele sunt însă foarte mici și nu înseamnă că primul copil are un potențial intelectual superior.

O posibilă explicație este că primul născut beneficiază, în primii ani, de mai multe interacțiuni directe cu adulții și este expus unui vocabular mai bogat. După apariția fraților, timpul și atenția părinților sunt împărțite între mai mulți copii.

Aceste rezultate nu sunt universale. BBC menționează cercetări din Indonezia în care copiii născuți mai târziu au acces la oportunități educaționale mai bune, posibil datorită îmbunătățirii situației financiare a familiei.

Copiii unici sunt mai egoiști?

De exemplu, un studiu publicat în 2025 de cercetătorii canadieni Michael Ashton și Kibeom Lee a analizat datele a aproximativ 700.000 de adulți, alături de un al doilea eșantion de peste 70.000 de persoane.

Cercetătorii au observat că frații mijlocii și mezinii obțineau, în medie, scoruri mai ridicate decât primii născuți la trăsături precum onestitatea, modestia și agreabilitatea, asociată cu disponibilitatea de a face compromisuri și de a-i ierta pe ceilalți.

În schimb, comparațiile dintre copiii singuri la părinți și persoanele crescute în familii cu șase sau mai mulți copii au evidențiat diferențe ceva mai pronunțate. Autorii subliniază astfel importanța dimensiunii familiei, nu doar a poziției ocupate între frați.

Totodată, alte cercetări nu susțin stereotipul potrivit căruia copiii unici ar fi automat mai egoiști sau mai narcisiști.

Concluzia specialiștilor este că ordinea nașterii nu reprezintă un predictor sigur al personalității. Relațiile din familie, diferențele de vârstă, mediul social și condițiile economice pot conta mai mult decât faptul că o persoană este primul copil, mezinul sau singură la părinți.