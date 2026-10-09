 Platforma Stop Rasism, lansată pentru raportarea incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Cum pot fi sesizate autoritățile | adevarul.ro
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Platforma Stop Rasism, lansată pentru raportarea incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Cum pot fi sesizate autoritățile

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Platforma Stop Rasism, disponibilă din 8 octombrie, permite victimelor și martorilor incidentelor antisemite, antirome și xenofobe să sesizeze autoritățile online, fără să fie nevoie de crearea unui cont permanent. Utilizatorii pot urmări și stadiul soluționării sesizărilor.

Platforma Stop Rasism este disponibilă din 8 octombrie
Platforma Stop Rasism este disponibilă din 8 octombrie Foto: stoprasism.ro

Platforma Stop Rasism a fost concepută ca un instrument de informare a cetățenilor și de facilitare a raportării manifestărilor de ură. Aceasta include informații despre incidentele antisemite, antirome și xenofobe, cadrul legal aplicabil și drepturile victimelor, explicate într-un limbaj accesibil, transmite Guvernul printr-un comunicat.

Utilizatorii au la dispoziție și resurse suplimentare, precum documente oficiale ale statului, rapoarte, studii, materiale media, documente internaționale relevante, dar și informații despre granturi și oportunități de finanțare nerambursabilă.

Pentru a sesiza un incident, cetățenii trebuie să completeze un formular structurat. După transmitere, sesizarea este direcționată automat către autoritatea competentă, în funcție de opțiunile selectate de utilizator.

În cazul în care sesizarea nu intră în competența instituției către care a fost trimisă, aceasta o poate redirecționa către o altă autoritate, cu motivarea deciziei. Mecanismul urmărește să reducă sarcinile administrative ale cetățenilor, inclusiv necesitatea de a identifica în prealabil instituția competentă.

Platforma permite și urmărirea stadiului sesizării printr-un sistem securizat de verificare în doi pași. Răspunsurile sunt comunicate în primul rând direct de către autoritatea competentă, precum și prin intermediul platformei.

După transmiterea sesizării, utilizatorii primesc un chestionar de feedback, prin care pot semnala eventualele dificultăți întâmpinate în procesul de raportare. Informații suplimentare despre procedură sunt disponibile în Ghidul complet de utilizare.

Platforma nu înlocuiește procedurile legale

Guvernul precizează că instrumentul online nu înlocuiește procedurile legale în vigoare și nici mecanismele existente pentru sesizarea situațiilor de urgență. În cazul unei urgențe, cetățenii trebuie să apeleze numărul unic 112.

Un alt obiectiv al platformei este îmbunătățirea colectării datelor statistice privind incidentele raportate, cu respectarea confidențialității informațiilor furnizate și a legislației aplicabile. Datele ar urma să ajute autoritățile să înțeleagă mai bine amploarea fenomenului și să dezvolte politici și intervenții mai eficiente pentru prevenirea și combaterea manifestărilor de ură.

Cine a dezvoltat platforma Stop Rasism

Dezvoltarea tehnică a platformei a fost realizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, din resursele și fondurile proprii, în colaborare cu mai multe instituții publice.

La dezvoltarea instrumentului au contribuit Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Instituția Avocatului Poporului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Agenția Națională pentru Romi și Departamentul pentru Relații Interetnice.

Proiectul a beneficiat și de sprijinul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic. Instituțiile implicate au contribuit la stabilirea cerințelor funcționale, a fluxurilor de raportare și a conținutului platformei. ICI București va asigura mentenanța tehnică a acesteia.

Platforma a fost realizată în baza Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2024.

Strategia subliniază importanța demnității umane, a protejării drepturilor și libertăților omului, a justiției și a statului de drept, precum și obligația statului de a nu tolera manifestările de ură sau discursul instigator la ură.

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