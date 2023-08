Paradoxul din sistemul de detenție din România. Limita subțire dintre pușcăria-iad la închisoarea-pensiune

Deținuții din Penitenciarul Mioveni au reclamat Avocatului Poporului condițiile de trai, susținând că în camere sunt ploșnițe și gândaci, dar și că înghesuiala este cumplită. În vestul țării, la Timișoara, am descoperit un model de închisoare total opus.

Sistemul penitenciar din România pare croit după un șablon absurd, al contrastelor. Pe de o parte există închisori ce par desprinse din realitatea din America Latină sau din Africa, adică murdare și supraglomerate, iar de pe altă parte există penitenciare ce concurează cu noște pensiuni. Două astfel de exemple le analizăm în articolul de față.

Pușcăria absurdă de la Mioveni

Mai multe persoane private de libertate au contestat condițiile de detenție de la Penitenciarul Mioveni, care deserveşte instanţele aflate în judeţele Argeş şi Vâlcea. Supraaglomerarea, mizeria, insectele, mâncarea, prețurile mari de la magazinul din interiorul instituției sunt numai câteva dintre nemulțumirile celor încarcerați.

Aceste aspecte au fost analizate de către reprezentanții Avocatului Poporului care au efectuat o anchetă la Penitenciarul Mioveni, în data de 20 iulie 2023. Din discuțiile purtate cu cei din conducerea penitenciarului au fost confirmate o parte dintre cele sesizate:

„Există fenomenul de supraaglomerare din cauza faptului că sunt aduși deținuți din toate colțurile țării; la data anchetei se aflau încarcerate 706 persoane private de libertate la o capacitate legală de 484 locuri (grad de ocupare de 145,86%); secțiile 3 și 4 sunt vechi, fiind demarată licitația pentru renovarea acestora; există ploșnițe în unele camere de deținere, deși sunt realizate operațiuni de dezinsecție considerând că ar fi eficiente doar dacă ar exista posibilitatea eliberării unei secții întregi; secțiile 1 și 2, deși supraaglomerate, s-a reușit eliminarea ploșnițelor și cu ajutorul deținuților, care întrețin curățenia...”, susțin reprezentanții Instituției Avocatului Poporului.

S-a mai constatat faptul că unele saltele erau vechi și uzate. Avocatul Poporului a recomandat Administrației Naționale a Penitenciarelor să ia măsurile necesare pentru combaterea ploșnițelor din camerele de deținere și să schimbe saltelele vechi cu unele din burete ignifug.

Cât costă o sticlă de suc la magazinul din penitenciar

În incinta închisorii există un magazin de unde persoanele private de libertate își pot face cumpărături. Cele mai vândute produse sunt țigările, cafeaua, zahărul, uleiul, apa plată/minerală sau băuturile carbogazoase. Dar deținuții sunt nemulțumiți cu prețurile practicate în magazin.

În privința acestei sesizări, Avocatul Poporului a constatat că în vitrinele frigorifice se aflau depozitate la rece doar băuturile cu prețuri mari, iar la rafturi produsele ieftine erau depozitate în locuri mai puțin vizibile pentru deținuți. S-a recomandat conducerii Penitenciarului Mioveni să ia măsuri ca produsele cu prețuri mai reduse să fie puse la vedere.

În raportul Avocatului Poporului sunt menționate și prețurile la o parte dintre produsele care pot fi cumpărate în penitenciar: săpun - de la 2,66 lei la 6 lei, suc Sprite/Fanta/Cola, la 2 litri – 10 lei, apă plată, la 2 litri - de la 3,38 lei până la 5 lei, cafea 250 grame - 12 lei, pâinea feliată ambalată, de 400 grame - 6 lei, bananele – 8,33 lei/kg sau mere - 4,5 lei/kg.

Va fi realizat un nou ansamblu pentru deținuți

Pentru eliminarea fenomenului de supraaglomerare, Penitenciarul Mioveni va reabilita o secție exterioară a unității. Contractul urmează a fi atribuit unei firme. Se dorește realizarea unui ansamblu de dormitoare la Gospodărirea Agrozootehnică Micești, la standarde europene.

„Prin realizarea lucrărilor de execuție în baza proiectului tehnic se vor asigura condiții corespunzătoare a 190 de spații de cazare a persoanelor private de libertate, adaptate la normele și standardele europene, ducând la îmbunătățirea sistemului de detenție din România”, informează Penitenciarul Mioveni.

Va fi realizat un ansamblu care va fi format din trei clădiri care să adăpostească spatiile de cazare a persoanelor private de libertate si a unor clădiri secundare: post control acces, sala de mese, magazie, grup sanitar, foișoare supraveghere. În plus, ansamblul cuprinde un teren de sport și o curte de plimbare.

La Penitenciarul Timișoara, ca la pension

Cu totul altfel stau lucrurile la Penitenciarul Timișoara, care a semnat, la începutul anului 2023, un contract cu compania multinațională Contitech, prin care se obligă să ofere forță de muncă. În schimb, compania pune la dispoziție un spațiu de cazare pentru deținuți, masa, transportul și salariu pentru muncitori. Așa se face că la Săcălaz, o comună de lângă Timișoarei, s-a deschis recent o locație externă a Penitenciarului Timișoara.

Arată ca un mic cartier rezidențial, doar că e îngrădit cu sârmă ghimpată, are camere de supraveghere și pază la poartă. Nu seamănă cu deloc cu închisorile aglomerate din țară pe care le vedem adesea la știri. Sunt 85 de persoane private de libertate în regim deschis la Săcălaz. Spațiul se află sub pază. Pavilionul are două nivele, are sală de mese, bucătărie ultradotată, iar compania le asigură trei mese pe zi, dar și spații de socializare, zonă de fitness și teren de sport.

O cameră găzduiește maxim trei persoane, are televizor, telefon fixși baie proprie. Se țin descuiate mereu, condamnații având acces liber în locurile stabilite. La fabrică, deținuții nu stau împreună, lucrează în secțiile pentru care au pregătire, se „pierd” practic printre angajații obișnuiți. Din salariul primit, 80 la sută ajunge la Penitenciarul Timișoara. Restul rămâne în contul deținutului. Ei pot alimenta astfel un card cu care să-și achite micile cumpărături.