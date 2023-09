O tânără dintr-o comunitate de romi argintari a ajuns să lucreze pentru Google, în New York

A crezut în visul ei și a avut ambiția de a-și depăși condiția. O tânără dintr-o comunitate de romi argintari din București a ajuns să lucreze pentru Google, în New York. Rowena Marin a luptat cu prejudecățile și a demonstrat că în viață este important să crezi în tine.

"Suntem cu toții făcuți din același aluat, indiferent de unde venim. Dar în niciun caz nu suntem inferiori sau superiori nimănui. Lucrez pentru o companie care întruchipează valorile diversității și incluziunii. Locuiesc cu soțul meu, în New York, și așteptăm o fetiță, în două luni. Dar cel mai important este că iubesc și mă simt cu adevărat iubită și îngrijită, așa cum ar trebui să fie fiecare femeie. Acest nivel de intimitate și dragoste era ceva la care nici nu știam să visez, pentru că nu l-am văzut la nimeni în jurul meu. În comunitatea mea cu siguranță sunt cupluri care se iubesc cu adevărat, dar e aproape imposibil să își permită să exploreze acea iubire, pentru că sunt foarte multe presiuni din partea celor două familii care se unesc, și/sau greutățile vieții nu le oferă ocazia, " a povestit tânăra pentru totuldespremame.ro

A înființat o companie și a scris o carte

Tânăra, nu doar că lucrează pentru compania Google, însă în recent, alături de soțul său, a pus pe picioare o companie: The School of Reinvention și amândoi au publicat câte o carte. Cartea lui se numește The Journey to Reinvention și face parte din categoria self-help, pentru că la bază el este profesor, coach și speaker motivațional. Ea a scris un memoir despre propria sa călătorie către răspunsul la întrebarea: Cine sunt eu pe lumea aceasta? "Nici unul dintre noi nu am fi devenit autori dacă nu ne-am fi susținut reciproc", explică tânăra.

Pentru a reuși în viață, Rowena a ales să iasă din tiparele comunității în care s-a născut și a crescut. Și-a dorit o altfel de viață. Nu o căsătorie aranjată de părinți sau o muncă la tarabă pentru a vinde bijuteriile confecționate de bărbații din comunitatea de argintari. Totul a început când, la 21 de ani, a încercat să plece la studii în Anglia. Nu a reușit, însă a fost admisă la Academia de Studii Economice din București. De aici a început ascensiunea tinerei de origine romî care nu a încetat niciodată să viseze la depășirea condiției.

"Astăzi sunt Rowena, viitoare mamă, autoare, soție și mai presus decât orice – femeie. Aceste identități sunt, evident, doar pălării pe care le port în funcție de nevoie; mâine dacă îmi propun pot fi doar fata de etnie romă din Baia Mare, în altă zi co-fondatoarea ONG-ului Women Manifesto, iar în altă zi cineva nou. Acum că mă cunosc pe mine destul de bine, pot schimba aceste haine ușor pentru că nu mă leagă nimic. Sunt liberă să decid cine sunt, în fiecare zi. Iar acesta este cel mai frumos dar pe care puteam să mi-l fac vreodată", a spus tânăra.