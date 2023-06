Sute de romi trăiesc visul american. Ei sunt vizitați mereu de pastori din vestul țării

Comunitățile de romi din Statele Unite sunt vizitate mereu de către pastori din România. Una dintre deplasări a fost făcute de pastori din Arad și Oradea. Alături de ei a fost și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.

În cele două orașe din SUA, New York și Washington, există comunități de romi care sunt adunate în jurul liderilor bisericilor evanghelice, arădeanul Marcel Capoș din New York și Gabriel Banilevici din Washington - și el cândva locuitor al Aradului.

Totodată, arădeanul Tony Farcaș, păstor-Biserica Penticostală Eben Ezer Arad, merge des în America pentru a fi alături de romi. Sunt peste 100 de romi la New York, iar la Washington sunt 200. De câte ori merge în SUA, pastorul Farcaș vizitează oamenii care sunt la spital, merge la casele lor. Se bucură să vadă că toți sunt în rânduială și duc o viață bună acolo.

„Împreună cu păstorul Adi Mocan, din Oradea, am participat la patru seri de evanghelizare în două mari comunități de romi aflați în Statele Unite ale Americii.

Joi și vineri, 8 și 9 iunie, am fost alături de comunitatea din New York la Romanian Church of God, apoi sâmbătă și duminică, 10 și 11 iunie, am fost alături de comunitatea din Washington, Biserica Penticostală Muntele Sionului.

Sâmbătă, am avut onoarea să-l avem alături de noi pe domnul Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington.

Cele două mari instituții, Biserica și Ambasada, au reușit să adune oameni care să înțeleagă faptul că avem nevoie de Dumnezeu ,dar și de o ordine legală față de statul în care ne-am născut ,iar publicul a fost foarte receptiv.

Dumnezeu să binecuvânteze România și românii de pretutindeni!”, a transmis Tony Farcaș.

Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington, a declarat: „În calitatea mea de ambasador al tuturor românilor din Statele Unite, sunt convins cà o comunitate româneascã închegată, o comunitate mândră să-și promoveze limba națională și limbile minoritare deopotrivă, diversitatea culturala, etnică, religioasã, o comunitate atașată de valorile românești - corectitudine și onestitate în muncă, bunatate față de semenii noștri, familie, respect față de simbolurile noastre naționale, este o comunitate mai puternică și mai abilă în a-și promova interesele și a-și face respectate drepturile”.

Specificăm că o mare parte din romii aflați în America sunt din zona de vest a României.