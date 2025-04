O nouă cerință pentru chiriași: cazierul și contractul de muncă - Dezbatere virală

Odată cu creșterea sumelor investite în amenajarea apartamentelor de închiriat și pe fondul unor experiențe neplăcute cu chiriașii, din ce în ce mai mulți proprietari din România le solicită acestora cazierul judiciar și contractul de muncă. Ce spun chiriașii și cât de legal este?

Un utilizator al platformei reddit a fost contrariat de solicitarea proprietarei unei garsoniere din București: „Aș vrea să mă mut și găsisem o garsonieră chiar ok cu chirie 350 de euro etc până am aflat că proprietara vrea cazier și copie după contractul de muncă (nedeterminat) și să facem contractul la ANAF( asta mi se pare ok) și mai cere și 1 luna garanție + o chirie”.

Tânărului i se par aceste solicitări cam ciudate și cere sfaturi de la utilizatorii platformei: „Mi se pare mie cam mult sau e ok? La chiria unde stau acum mi-a făcut un contract, i-am dat o garanție de o luna și atât, dar vreau să plec mai repede din Vitan că urăsc locul ăsta.”

Răspunsurile nu au întârziat să apară.

„Salut, nu știu dacă în RO se practical, însă în Olanda, pe lângă două luni garanție și dovada că sunt angajat a trebuit să îmi fac și o asigurare de liability. Undeva la 4€ pe luna însă acoperă până la 1Mil în cazul în care provoc daune neintenționate. Consider că este de bun simt și chiar sunt curios dacă o asigurare similară ar fi disponibilă și în România. Astfel cred că ai putea să negociezi de la 2 luni depozit poate la una singură?”, scrie un utilizator.

„Aș fi de acord 1000% când închiriez un apartament să plătesc o asigurare specială pt asta decât garanții”, răspunde altcineva.

„Problema e că "landlorzii" noștri nu vor accepta asta prea ușor, pt că acolo ar fi nevoie să și DOVEDEȘTI daunele, și să dovedești că sunt din vina chiriașului”, vine replica unui alt utilizator.

„Datorită multor situații neplăcute, unii proprietari încep să ceară prima lună plus două luni garanție și chiar dovada unui venit stabil, în cazul de față contractul de muncă”, completează un utilizator.

„Poți să faci o copie și să ascunzi detaliile sensibile cum ar fi salariul, beneficii etc”, îl sfătuiește cineva.

„Ca fapt divers în străinătate se cere prima lună, un depozit negociat, dovada unui venit stabil plus referință de la ultimul proprietar”, completează altcineva.

„Este absolut necesar să se facă verificări, altfel rămâi cu pagube”

„Eu am tot scris despre lucrurile astea. Și eu am avut situații neplăcute și citesc mereu că și alti proprietari tot au probleme. Este absolut necesar să se facă verificări, extras de cont pentru venituri, verifcat pe site-ul biroul de credite, verificat pe portalul instanțelor. Altfel rămâi cu pagube, datorii și bătaie de joc. Mai și plătim impozite degeaba la stat”, arată un alt utilizator.

„Femeie deșteaptă, eu dacă făceam așa nu aș fi avut niste experiențe foarte neplăcute”, spune un proprietar care a pățit-o cu chiriașii.

„Cere puțin o chirie garanție. Cu 350€ nu înlocuiește absolut nimic din apartament dacă ai stricat ceva și ai plecat lăsând cheia în poștă”- explică un comentator.

În replică i se zice că, de fapt, „garanția e să rezolve probleme minore și pentru care n-ar merita să mergi în instanță. Că dacă ar fi să acopere tot ce ar putea fi necesar ar trebui o sumă de n-ar mai închiria nimeni, fie că n-ar avea-o fie că dacă o are mai bine își cumpără de banii aia.”

Cazierul e un pic prea mult

„Cât despre partea cu cazierul și contractul, da, e un pic too much (prea mult-nr), dar e posibil să fi avut probleme anterior cu chiriașii și așa se simte mai în siguranță”, susține un chiriaș.

„E too much să nu vrei să ai infractori în chirie?”, îi răspunde un proprietar.

„Eu am avut situații când îi verifcam pe portalul instanțelor și găseam infractori sau dați în judecată pentru datorii (utilități, credite etc). Orice chiraș trebuie verifcat înainte, din păcate nu toți sunt oameni ok așa cum par la început” - detaliază un alt proprietar.

„Atunci corect este să ofere și proprietarul cazierul pt că nici chiriașii nu vor să le dea bani infractorilor”, cere un comentator.

„Pe mine nu mă interesează ce fac atâta timp cât își plătesc astea și nu fură/distrug fară să plătească. Hai să fim serioși, infractori cât de cât suntem mulți dintre noi. Te duci o dată cu maceta și le zici clar: canapeaua asta costa 3mii de euro. Salteaua 500. Televizorul o mie etc. Dacă apare cea mai mică zgârietură iți tai mâinile” - scrie un proprietar care crede în amenințări.

„Probabil că a avut probleme înainte (cu drogalai?) și de-aia îți cere cazier și ca să fie sigură că iți plătești chiria îți cere și contractul de muncă”, intervenine altcineva.

„Este perfect normal. În vestul Europei așa se procedează”

„Este perfect normal, nu prea se practică la noi momentan dar bănuiesc că urmează să se normalizeze. În multe tari ți se cer astfel de documente ca să dovedești că iți permiți să plătești chiria și că vei fi ok ca și chiriaș”, susține cineva.

„Nu e nimic anormal. Printr-o practică de genul asta, o cunoștință a aflat că persoana respectivă care ar fi vrut să închirieze avea cazier, pe furt din locuințe, culmea ”, intervine un alt comentator.

Un român care a trăit străinătate explică care sunt condițiile în vestul Europei: garanție 3 luni de chirie; plata în avans a chiriei; dovada că adulții nu au datorii, copii după contractele de muncă ale adulților.

Afirmația acestuia este confirmată de un român care locuiește în Germania: „confirm tot ce s-a spus mai sus. Ce vrea să vadă proprietarul în contractul de muncă: că acel contract există în scris, că este contract pe perioadă nedeterminată, că perioada de probă a trecut, și evident salariul că să vadă că nu vei avea probleme să plătești chiria. Proprietarul are obligația să nu divulge datele din respectivul contract către terți. Dacă de exemplu o familie cu venituri de 3000 net vrea să închirieze un apartament de 2000 de euro au șanse foarte mari să fie refuzați.”

„Cazier e puțin exagerat. Contract de muncă idem, dar acolo probabil e suficient să arăți sursă de venit stabilă. În general, datele din contractul de muncă au natură confidențială, dar poți da ca alternativă extras de cont sau fișă salarială pe ultimele 3 luni”, arată altcineva.

„Deci e la alegerea ta. Eu personal nu ofer date de caracter personal oricui, deci probabil aș ezita în cazul ăsta. Dacă insistă și nu acceptă nici alternative, m-aș reorienta. Nu vrei proprietar cu prea multe semne roșii”, atenționează altcineva.

„Și eu cer doar extras de cont. Înțeleg și situațiile când chirasii refuză pe motiv că sunt informații private. Atunci le solicit garanția mai mare”, arată altcineva.

„Cazierul e cam ilegal să-l ceri. S-a schimbat legea prin 2018, nu sunt avocat”, ridică cineva o problemă.

„O prostie, mi-aș căuta altceva”

„O prostie. Deși sunt în regulă cu tot, mi-aș căuta altceva doar să nu am de a face cu baba paranoică. Am mai avut de a face cu oameni d-ăștia suspicioși care stăteau mereu cu sprânceana ridicată și aveau impresia că urmează să se întâmple ceva. lesson learned. La cel mai mic semn de "suspiciune" sau neîncredere, am încheiat colaborarea. e mai bine pentru toată lumea”, a comentat cineva.

„Din ăștia ca tine dau și eu când mă sună. Nu vor să audă de verifcari. Atunci le spun că trebuie garanție mai mare, dintr-o dată devin mai cooperanți decât să plătească în plus”, a intervenit un proprietar.

„Contractul de munca e un act sensibil, nu are ce să caute la toți flăcăii antreprenori cu garsoniere în chirie”, spune altcineva.

„La fel și extrasele de cont, să vadă ce cheltuieli ai că să știe cât să ți.mai crească și chiria în timp că doar ai bani. Să nu mai zic de cazier...”, spune un alt comentator.

„Documentele astea nu sunt obligatorii la închiriere”

„Legea e lege. Documentele astea nu sunt obligatorii la închiriere, dai deja un buletin. faci probleme? să te dea în judecată că doar au act de închiriere”, completează altcineva.

„De când este legal să-ți ceară cineva cazierul?” - se întreabă un utilizator.

„Nici angajatorul nu are voie să-ți ceară cazierul. Excepție fac anumite job-uri unde este specificat clar că au voie”, susține un alt comentator.

„Păi dacă nu ai cazier, de ce te temi? Nu te costa nimica. Ea te ia în casa ei de 100.000 de euro pe încredere cu 350 euro lună și tu crezi că e mult”.

Până la urmă, tânărul care a făcut postarea a revenit cu o precizare: a arătat că a acceptat condițiile și s-a mutat în garsoniera menționată.

Conform legii, chiriașul nu este obligat să dea cazierul fiscal proprietarului. Dacă refuzi, proprietarul poate decide să nu închirieze, fiindcă închirierea e un contract civil voluntar și ambele părți pot stabili condițiile. Unii proprietari cer cazier din motive de „siguranță” sau pentru a filtra chiriași. E discutabil moral, dar nu ilegal dacă există consimțământul tău.