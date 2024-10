Năpasta care îi poate lovi pe turiștii români chiar și în hotelurile de lux și îi urmărește până acasă. „Îți suge sângele și dă coșmaruri cumplite”

Românii ar trebui să fie mai atenți atunci când merg în vacanțe, atât la camerele de hotel cât și la mijloacele de transport public. Riscurile pot să fie mai mari decât s-ar putea crede la un moment dat.

O familie de români care a ales un hotel de cinci stele din Turcia a avut o experiență extrem de neplăcută, iar imaginile pe care le-a postat pe Facebook, pe un forum destinat turiștilor, arată că în cameră se aflau gândaci, muște, fluturi, dar și ceea ce par să fie ploșnițe.

„Am luat cazare superioară la lagune, o grămadă de bani și mizerie. Am călătorit cu fetița de un an. Insecte, murdărie, pete de sânge pe lenjerie și nimeni nu făcea nimic. Teoretic, făceau curățenie în fiecare zi, schimbau lenjeria pătată cu alta tot pătată. Am omorât trei păianjeni ce se plimbau pe noptieră, iar după ce am făcut scandal mi s-a schimbat camera cu una în care erau fluturi. Scandal din nou, iar când am ajuns în cameră, femeile ce făceau curățenie tocmai plecau, dar în urma lor insectele dansau. Explicația a fost că stau la lagune și e natura. Toți râdeau în față și nu făceau nimic. Punctul forte a fost doar mâncarea, care într-adevăr a fost foarte bună. În rest… dezgustător”, a povestit românca.

„Astea par ploșnițe de pat, sunt periculoase, verificați și acasă patul!”, a scris cineva. „Așa mi se pare și mie, că sunt pete de ploșnițe de pat. Am văzut des pe Internet poze”, a confirmat altcineva.

Ploșnițele au invadat Europa și SUA

Cu o invazie de ploșnițe s-au confruntat americanii. „Insectelor vampir”i-au terorizat pe cei din New York, a scris New York Times. Potrivit sursei citate, insectele au dispărut vreme de patru decenii, dar au reapărut spre surprinderea specialiștilor, care nu reușesc să înțeleagă ce anume a determinat invazia. „Când vezi o ploșniță e clar că urmează probleme. Îți suge sângele și dă coșmaruri cumplite”, au spus americanii. Cu aceeași problemă s-au confruntat și europenii, iar de câțiva ani ploșnițele sunt omniprezente și în România. De altfel, românii dezbat problema pe un grup de Facebook special făcut pentru asta, „Ploșnițe de pat - pacostea cea de toate nopțile”. Oamenii cer sfaturi și povestesc cum au fost invadați de paraziții hematofagi care, odată ajunși în casele lor, cu greu pot fi distruși.

Ce spun experții

Specialiștii avertizează că problema ploșnițelor nu este una falsă, așa cum ar vrea unii să creadă. Înțepăturile acestor insecte pot duce la infecții și ar putea cauza unele boli grave. Entomolgul Elena Iorgu a explicat, pentru „Adevărul”, că acești paraziți sunt foarte dificil de eliminat.

„Nu este deloc de glumit, aceste ploșnițe de pat se hrănesc cu sânge, spre deosebire de alte specii de ploșnițe care sunt vegetariene și se hrănesc cu seva copacilor, de exemplu. Ploșnițele de pat au corpul de mici dimensiuni, până în, să zicem, 3 sau 4-5 milimetri și au corpul aplatizat. Sunt atrase de căldura corpului uman și de dioxidul carbon, de exemplu, care e eliminat în aer în timpul somnului. Atunci vin și se activează mai mult, vin și înțeapă omul în diferite zone unde tegumentul este expus. Noi, de obicei, nici nu le simțim”, spune experta.

Aceste insecte sunt extrem de reziste, iar de multe ori pot fi luate chiar din camerele de hotel sau din mijloacele de transport public, mai spune Iorgu. Astfel, cazuri precum cel al turistei românce din Turcia nu ar fi singulare.

„De asemenea, e bine ca persoanele să trebuie să aibă grijă când, de exemplu, se duc în concediu. Oamenii care se duc în concediu în diferite zone nu se mai uită când se duc într-o camere de hotel. Nu se uită și după așa ceva, dar ar trebui să verifice salteaua de la pat, cusăturile de la saltea”, mai adaugă Elena Iorgu.