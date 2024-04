Motivul incredibil pentru care au fost terorizați niște români în Mexic. „I-au adus pe unii agitați, cu arme”

Mexic e o destinație exotică la care visează numeroși români, dar fără să știe riscurile la care se expun. În primul rând, de multe ori vameșii mexicani le interzic accesul și îi expulzează imediat ce coboară din avion. Când totuși le este permis să viziteze țara, au parte de surprize neplăcute .

Un român a relatat o experiență mai rar întâlnită în Mexic, țară în care de regulă turiștii din România sunt tratați foarte urât. De această dată, totul era să se termine foarte prost, iar asta dintr-un motiv bizar.

„În Mexico City, la un restaurant, am lăsat tip pe bon 20%. La plecare m-au oprit că nu e ok. Ca să fie mai convingători au adus niște angajați în uniformă, foarte agitați. Aveau și arme. Mi-au explicat că sub 25% nu se poate. Și că e afișat la intrare. Am plătit, ce să fac”, a povestit acesta pe Reddit.

Și asta nu este tot. Același turist a văzut cu ochii săi o întâmplare ciudată, în Canada, într-un local. Cu lecția învățată din Mexic, ca să aibă parte de alte surprize, a plătit bacșișul solicitat de chelneri, deși serviciile nu au fost de calitate.

„Altădată, în Niagara Falls, Canada, la un restaurant de prânz (doar atunci era deschis), după ce ospătarul a servit o friptură de vită unui coleg francez, l-a întrebat cum arată friptura. Magnifique, a răspuns acesta. La care ospătarul a replicat: «I hope you will give us a 25% tip after you enjoy the meal» (Sper că ai să ne dai un bacșiș de 25% după ce te bucuri de carne). Francezul nu a lăsat nimic. A preferat să se certe în franceză cu ospătarul canadian. Eu am băut doar o bere proastă, cu arome de buruieni indiene native. Bere fără arome nu serveau. Am lăsat și bacșiș, ca să nu mă cert cu ospătarul .La noi e mai ok, dar în vestul Europei e și mai ok”, a continuat românul.

El a povestit cele două întâmplări pe Reddit, în cadrul unei dezbateri unde românii au discutat pro și contra despre bacșiș și despre felul în care sunt de multe ori tratați de către unii chelneri obraznici.

Doi internauți i-au răspuns imediat. „În SUA mă ducea un tip (plătit de companie) de la aeroport la firma. Și-mi tot explică el șoferul cu subînțeles apoi pe direct că la ei americanii lasă bacșiș, că salariu minim, că nu știu cum. I-am zis direct: eu sunt european nu american. Tot drumul n-a mai scos un cuvânt și nici nu i-am plătit ceva. Să-și caute de lucru”, a spus cineva.

„Asta că în Franța e inclus oricum în nota de plată, tipsul e în fiecare notă pe fiecare produs trecut, e lege. Mulți nu se așteaptă să mai lași extra că se consideră deja că ai lăsat tips”, a explicat altul.

De unde a pornit totul

Dezbaterea a pornit după ce cineva a povestit experiențele neplăcute de care a avut parte cu astfel de angajați ai unor localuri cu pretenții.

„Văd din ce în ce mai mult o atitudine ostilă a chelnerilor și ospătarilor care se simt îndreptățiți să își pună tipsul pe notă din oficiu. De asemenea, am fost chiar hărțuit în două ocazii când nu am lăsat tips fiindcă a fost serviciul foarte prost și mâncarea rea la gust. Mi s-a zis chiar de la obraz că sunt obligat să las tips minim 10%. Și asta la restaurante cu prețuri ca în Spania, chiar și ca în Franța, unde nu lasă nimeni nici măcar un euro. Ce e în neregulă cu oamenii?”, a întrebat el pe Reddit, dând start unei dezbateri în toată regula.

„Eu am lasat un review prost la o cafenea (prețuri mai mari pe bon, comandă greșită, tips băgat pe bon fără să fiu întrebată) și m-a căutat chelnerița pe Facebook și m-a luat la rost”, a povestit cineva. Și alții au trăit experiențe similare. „Așa am pățit și eu. M-a căutat omul pe Facebook. Clar i-am dat cu seen” și „Acum câțiva ani pe mine m-a căutat patronul și m-a luat la rost când am dat review negativ că am așteptat două ore să servesc prânzul zilei de la ora 12:00 la 14:00, când știau deja că trebuie să fie pregătit la ora aia.”

Altcineva a dat vina pe americani și pe SUA pentru că chelnerii românii solicită bacșiș. „Este cultura asta canceroasă din SUA. În SUA e atât de rău încât s-a ajuns să le lase tips oriunde, bă nene, la farmacie, la aprozar, la bricolaje, e un cancer infect care sper sa moară (de SUA zic).”

Cum e în America

A fost contrazis de alții, însă au existat și unii care i-au dat dreptate. „Deja tips culture-ul ăsta luat de la americani începe să ia amploare și la noi (din păcate). Nu mi s-a întâmplat, dar nici nu doresc”, a confirmat altul.

„Măcar dacă s-ar comporta ca ospătarii de acolo. În ianuarie am fost la New Orleans și Houston cu munca și în orice restaurant (nu high-class) am mâncat, ospătarii, prin modul in care te abordează, îți recomandă ce să bei și să mănânci, vin și te întreabă de n ori daca totul e în regulă cu mâncarea, dacă a fost conform așteptărilor etc., atitudine sută la sută pro-client, zâmbitori, m-au făcut să las tips din proprie inițiativă și fără să pară că ai lăsat prea puțin sau că tips-ul e obligatoriu”, a spus altcineva.

„Bine, am fost și la restaurant românesc în SUA. Și tot nu era ca acasă. Dar măcar nu erau disperați. Interiorul era super comunist așa, sală de nuntă cu lambriu. Dar mâncarea era bună”, a intervenit altul.

Altcineva a venit cu un sfat, cum ar trebui, în viziunea sa, puși la punct chelnerii obraznici. „Știu povești de prin America, unde toată ziua auzi tips tips tips, până și ultimul boschetar a auzit expresia și a ajuns să o repete. Chelneri care vin după tine în parcare să-ți ceară socoteală, ori sunt exagerat de prietenoși când intri în restaurant și devin instantaneu exagerat de nesimțiți dacă nu le lași măcar o hârtie de 20. Unde ai pățit așa ceva? Asta-i ocazia perfectă pentru name and shame. Poate ai aterizat în vreo cârciumă pentru cocalari, cu personal cocalar. Replică ta? Nu, nu sunt obligat prin absolut nicio lege să las bacșiș. Exact vorbesc tare ca ultimul cioban, să audă tot localul. Mă fac de râs dar îl trag cu mine”, a spus el.