Țara în care intrarea românilor e ca și interzisă. „Nu mai îmi trebuie nici gratis, e revoltător”

Doi tineri români cu un copil au fost umiliți pe aeroportul din Zurich, fără ca cineva să poată interveni în favoarea lor. Cazul lor nici măcar nu este unic, iar statul român nu reușește să rezolve o problemă despre care s-a vorbit de ani de zile.

Mexicul rămâne o Fata Morgana pentru mulți români care vor să se bucure de frumusețile acestei țări, ca turiști. Însă autoritățile mexicane îi umilesc, fără ca statul român să poată interveni, iar percepția este că autoritățile române nici măcar nu fac eforturi în acest sens.

Astfel, mulți români sunt întorși din drum chiar după ce ajung la destinație, în Mexic, fără a li se permite să iasă din aeroport. Alții, așa cum a fost cazul unui cuplu cu copil mic, au fost întorși pe aeroportul din Zurich, în Elveția, unde au fost tratați ca niște răufăcători. O doamnă a povestit întreaga experiență, pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself.

„Ieri ne-au refuzat îmbarcarea spre Cancun pe aeroportul din Zurich, fără motiv și fără să ceară alte documente. S-au uitat pe pașaport și ne-a informat (super arogant) că nu vom zbura, fără explicații suplimentare. Eram doi adulți și un bebe. Nu am fost atât de surprinsă de lucrul asta (citind că s-a mai întâmplat…), însă ce m-a dezarmat a fost atitudinea celui care ne-a verificat actele. Atât, dar atât de nesimțit. Mai încercăm peste câțiva ani”, a scris ea.

Bagajul buclucaș

Cineva a vrut să afle dacă nu era obligatoriu să aibă și un bagaj de cală. „Nu e, dar orice poate să devină un motiv. Probabil că dacă aveam bagaj de cală, ăla era motivul”, a răspuns tânăra.

„Nu pot fi trași la răspundere?”, a întrebat altcineva. „Nu am idee. Le-am făcut plângere pe site și așteptăm. Probabil că nu pentru că în sistem ei nu au înregistrat nimic. Am sunat după la ei de două ori și cei de la call center erau foarte surprinși, chiar mă întrebau dacă nu cumva am refuzat noi să mai zburăm. Și a doua oară mi-au închis și telefonul în nas”, a explicat autoarea postării.

„Să nu vă supărați de întrebare, doar o curiozitate? Pentru o vacanță cu copilaș doar bagaje mici de mână? Într-adevăr poate părea puțin ciudat pentru ei”, a comentat o doamnă.

„Da, după zeci de călătorii am devenit foarte eficientă. Într-un bagaj de mâna intră foarte multe lucruri de vară. Și în rest nu car consumabile: pampersi, șervețele, prosoape. Eu încerc să înțeleg acum ce cară oamenii în bagajele alea mari de cală”, a răspuns tânăra.

„De când cu pandemia și cu întârzierile avioanelor și pierdutul constant de bagaje m-am obișnuit și eu să călătoresc doar cu bagaj de mână. Funcționează ok când mergi în zone calde și dacă ai mașină de spălat la cazare sau spălătorii în zonă”, i-a dat dreptate o altă doamnă.

„Nu-mi trebuie Mexic nici gratis la ce am auzit, dar totuși e revoltător”, a scris altcineva. „Mergeți pe Amsterdam și nu este niciun fel de problemă”, i-a sfătuit o altă persoană. În sfârșit, printre alții, în discuție a intervenit un internaut care le-a sugerat să aleagă un zbor din Londra: „Din Londra am zburat spre Cancun fără probleme, de două ori, cu Tui. În schimb, la ieșirea din Mexic m-au verificat juma’ de oră. Nu m-ar mai fi lăsat să plec.”