Molimele misterioase care îi bagă în sperieți pe români. „Ce draci mai sunt și ăștia?”

Toamna vine la pachet cu probleme, după o perioadă în care pandemia a făcut ravagii. Medicii avertizează că e sezonul bolilor respiratorii transmisibile, incluzând aici Covid-19, dar și eternele viroze. Însă asta nu e tot.

Sfârșitul concediilor și reînceperea școlilor fac ca tot mai mulți oameni să petreacă ore întregi în spații închise, ceea ce favorizează transmiterea bolilor, mai ales a celor respiratorii. E perioada în care virusurile circulă și foarte mulți oameni se îmbolnăvesc, așa cum avea să afle pe pielea lui un român care a povestit pe platforma Reddit că 10 din cei 16 membri ai familiei sale s-au îmbolnăvit în același timp.

„În ultimele două săptămâni, 10 membri (de la copil de un an până la adulți de 60+) de familie out of 16 au avut următoarele simptome :- stare de greață + vomă: febră, dureri musculare/spate, slăbiți, diaree. Efectiv ne-a luat pe rând, unul câte unul. Eu am zăcut o zi întreagă, de am zis că nu mi-a fost rău toată viață mea. Am întrebați și alți prieteni/vecini/colegi, și toți au avut cel puțin câte un caz asemănător. Ce draci mai sunt și ăștia?”, se întreabă bărbatul.

A revenit tot el apoi pentru a preciza că nu crede într-o terorie a conspirației. „LE: nu e despre nicio o teorie a conspirație, că văd că au apărut băieții. Întreb doar că, în 30+ ani, nu am avut niciodată atâția „apropiați” loviți atât de repede. Înțeleg că e o formă de enterocolită, dar în halul asta de rapid să se răspândească?”, a mai spus el.

Deocamdată enigme

Imediat au venit și primele răspunsuri, în timp ce alții au relatat situații asemănătoare. „Am trecut prin aceleași simptome asta vara, împreună cu vreo 10 membri de familie”, a confirmat un internaut. „Alege: influenza, RSV, adenovirși, SARS-CoV-2, enteroviruși. Dacă ați fost în concediu și/sau aveți copii la grădiniță, și locuiți în aceeași gospodărie, atunci pariez pe enterovirus”, a scris cineva.

„Subscriu. Prima săptămână de școală și grădiniță: viroze respiratorii. A două săptămână: enterite infecțioase. Iar acum un amestec de răceli comune, gripă și COVID. Asta este pe zona Comarnic”, a spus altul.

Nici bucureștenii nu scapă de probleme

Și bucureștenii semnalează probleme similare: „Posibil să fie Covid sau vreo viroză cu alt virus decât Covid. Aseară am ieșit cu niște prieteni în oraș (București). Am băut apă și cafea, fără alcool. Am mers cu STB până la birou. De dimineață oleacă de răgușeală, oleacă de febra, oleacă de durere de cap, oleacă de amețeală. Am băgat un test rapid, a ieșit negativ. Am prieteni/colegi care au luat covid în ultimele două săptămâni”, a scris cineva.

„Dacă ține doar 12 ore, e probabil enterocolită. Nu știam de ea, când m-am mutat în Suedia aparent toți pe aici o au toamna, de la copii. Am reușit să nu am până acum dar e practic 12 ore de vomitat în continuu”, a explicat un altul. „Covid. Exact astea sunt simptomele pe care le-am avut și eu, și copilul, și soția”, a replicat altcineva.

Și tot despre Covid-19 crede că este vorba și un alt internaut. „COVID, am avut și eu și soția și copilul. L.am luat exact când a început școala. Nu ieși pozitiv decât aproximativ a patra zi după apariția simptomelor, probabil când virusul începe sa se reproducă. M-am testat în fiecare dimineață după ce a ieșit pozitiv copilul și eram negativ și m-am pozitivat după patru zile abia.”

„A început școala au început și virozele” și „Ai descris perfect simptomele enterocolitei. E o afecțiune des întâlnită primăvară-vara-toamna. Trebuie mers la medicul de familie pentru a află dacă e bacteriană sau virală”, au fost alte două opinii.

Alții nu au niciun dubiu: e Covid, spun ei. „E Covid frate, varianta Eris care nu dă simptome foarte grave să te țină la pat, așa că oamenii ies afară bolnavi simptomatici și fără mască. Așa a luat și la noi toată familia” și „E tulpina Eris a Covid. E ditamai valul în România. Nu (prea) omoară, dar te poate lăsa cu tot felul de simptome ciudate luni în șir”, au fost doar doi dintre cei care susțin acest lucru.

În unele cazuri nici măcar medicii nu știu cu exactitate ce poate fi. „A venit frate-miu de la școală cu carcalacul ăsta, ne-a luat pe toți pe rând într-o săptămâna, fiecare a reacționat diferit. În general cu următoarele simptome: frisoane, febră, durere în gât/tuse, stare de moleșeală, dureri de cap puternice. A început ușor să ne treacă, mă bucur că nu a luat și bebelușa mea. Părerea medicului de familie e că ar fi „ceva în aer”, a mai scris altul.

Teoria conspirației

Așa cum se întâmplă, unii au început să vorbească despre teorii ale conspirației. „E plin de covid prin România, dar nu se mai poate vorbi despre asta”, a scris un utilizator Reddit, fără să explice cine și de ce ar interzice acest lucru.

Alții au venit cu ironii ieftine, deși este cunoscut foarte bine faptul că toamna este anotimpul infecțiilor respiratorii, iar medicii infecționiști și virologii atrag mereu atenția asupra acestui fapt.

„Cel mai probabil, conform teoriei Oliviei Steer, este vorba de niște substanțe albicioase sprayate de către avioane asupra locațiilor populate de oameni /s”, a scris glumețul, în timp ce un altul i-a ținut isonul. „Ați mâncat recent supă de liliac sau pangolin?” „E de la creșterea taxelor, deh”, a glumit altul.