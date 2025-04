Un tânăr din Iași a furat o bicicletă electrică legată de un stâlp, după o oră și jumătate de încercări, însă nu a luat în calcul că ar putea fi filmat în timpul faptei.

Incidentul s-a petrecut în cartierul Dancu din Iași, în noaptea de 23 spre 24 aprilie. Tânărul a încercat timp de o oră și jumătate să fure bicicleta legată de stâlp.

În filmările surprinse de camera de supravegheri, acesta poate fi văzut cum trage insistent de bicicletă, în speranța că ar putea smulge din pământ bara de fier de care era legată. Într-un final, acesta a luat un cauciuc pe care s-a urcat ca să poată ridica bicicleta peste bara de metal.

Din nefericire pentru el, Mircea Zamfir, proprietarul vehicului, legase bicicleta în fața unei camere de supraveghere. Acesta o folosea pentru a livra mâncare și era închiriată de la un prieten.

„Bicicleta am lăsat-o, ca în fiecare zi, pe aleea Nicolina nr. 15, la blocul 904, chiar pe colț. Este un magazin în zonă, eu o leg de un stâlpișor de metal, nu au fost probleme până acum. Joi dimineață, când am ieșit afară, am avut un șoc, bicicleta nu mai era.

Cei de la magazin mă cunosc, ei aveau camere de supraveghere, au surprins tot momentul. Un individ a văzut-o și s-a gândit să o fure, doar că s-a chinuit ceva, că era legată bine. După o oră și ceva, a reușit să o ridice peste bara de metal; a adus un cauciuc mare și s-a urcat pe el ca să poată să ridice bicicleta”, povestește Mircea Zamfir.

BZI a anunțat ulterior că făptașul i-a returnat bicicleta în urma imaginilor apărute.