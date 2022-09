Ministrul Educației, despre toaletele din curți: „Nici Elveția, nici SUA n-au inventat rețeaua de canalizare în vârf de munte“

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a susținut, într-o emisiune de la postul Digi 24, că trebuie făcută diferența între toaleta neconformă și toaleta din curte. Acesta a precizat că problema școlilor cu toaleta în curte este exagerată.

Acesta a spus că responsabilitatea aparține autorităților locale. Sorin Câmpeanu a precizat că Ministerul Educației finanțează lucrările de asigurare a unor condiții conforme, dar două treimi din bugetul alocat s-au întors la bugetul de stat: „Conformitatea acestor toalete se realizează prin lucrări care sunt contractate de autoritățile locale. Singurul care poate să verifice, are datoria să verifice, este cel care are relație contractuală. Constructorii, cei care lucrează cu bugetul acordat de Ministerul Educației, au contract cu autoritățile locale, cu primăriile. Niciun fel de constructor nu are relație cu școala, cu Inspectoratul Școlar Județean sau cu Ministerul Educației. (...)

E bine să îi întrebăm și pe cei din autoritățile locale, mai ales pe cei care anul trecut au dat înapoi două treimi din bugetul Ministerului Educației. Anul trecut am avut buget pentru asigurarea conformității tuturor școlilor din România, s-au folosit doar o treime, două treimi s-au întors la bugetul de stat. De ce? Pentru incapacitatea autorităților locale de a utiliza acești bani, deși conformitatea toaletelor nu sunt un fel de rachete spațiale”, a spus ministrul educației la Digi24.

„E greu de rezolvat“

Ministrul Educației a spus că cele mai mari probleme sunt la școlile mici, aflate în zone izolate, la care învață câțiva elevi: „Sunt zeci de școli care au 4 elevi, 5 elevi, 7 elevi, sub 10 elevi, zeci de școli cu sub 10 elevi, ca să avem o imagine reală. Sunt școli care sunt în vârf de munte, spre exemplu, cu 4 elevi. Școli primare, 4 elevi în 4 clase, clasa I, a II-a, a III-a și a IV-a, câte un elev pe clasă. Sigur că acolo este de înțeles de ce autoritățile locale n-au reușit, pentru că e greu să faci sistem de canalizare. Vei avea o toaletă conformă acolo, dar va fi tot în exteriorul clădirii“.

Acesta a precizat că sunt zone izolate, unde nu se poate realiza rețea de canalizare: „Nu iau apărarea autorităților locale. În vârf de munte, o școală cu 4 elevi care trebuie să aibă acces la educație, în vârf de munte, nici Elveția, nici Statele Unite, nici Japonia n-au inventat rețeaua de canalizare în vârf de munte. Acolo sunt acele școli cu 4 copii. Acolo e greu de rezolvat. Acolo toaleta va trebui să fie conformă, dar în exteriorul școlii“.

Vor rămâne 180 de școli cu toalete neconforme

Sorin Câmpeanu a adăugat că numărul școlilor cu toalete necorespunzătoare s-a redus semnificativ: „Acum 4 ani aveam 2.219 școli cu toalete neconforme. A se face diferența între toaleta neconformă și toaleta în curte! (...)

Din cele 306 școli cu toalete neconforme, 126 sunt finanțate și trebuie să folosească finanțarea până la finalul anului, trebuie să aibă conformitate asigurată. Rămân 180 de școli. Toate sunt școli sub 97 de copii. Este numărul maxim de copii. Sunt școli izolate. Sunt școli din județul Alba. Am dat exemplu Mărgineni, Mugești, Negești, care au câte 4, 5 și 6 copii. Școala din Periprava, din județul Tulcea. Sunt școli în județul Vrancea. Sunt și școli din județul Teleorman”.