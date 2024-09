Video „Mihaela, dragostea mea, am ieșit din parcare”. Mircea Geoană, ironizat pe internet după ce a fost filmat la volan

Un clip video cu Mircea Geoană, care încearcă să iasă cu mașina dintr-o parcare, a devenit viral pe rețelele de socializare. Postarea a adunat sute de comentarii, iar unii dintre cei care au reacţionat s-au amuzat pe seama manevrelor făcute de candidatul la prezidențiale.

Pe înregistrarea video se observă cum Mircea Geoană, care se află la volanul unui BMW Seria 5, scoate mașina din spațiul de parcare, după o primă tentativă nereușită. Acesta a ales apoi să meargă cu spatele zeci de metri, fiind obligat să apeleze la această soluție și de o altă mașină care venea din față.

Videoclipul intitulat „Mihaela, dragostea mea, am ieșit din parcare” a strâns sute de comentarii. După ce a văzut filmarea, Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR, s-a ținut de glume pe seama lui Mircea Geoană. „Propun ca la depunerea candidaturilor să se dea și poligon, parcare laterală și alte probe practice”, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.

Dacă unele persoane i-au luat apărarea lui Geoană, susținând că acesta nu a făcut nimic neregulamentar, alții s-au amuzat copios.

„Bine că nu a cerut ajutorul NATO să iasă!”, se arată într-un comentariu, în timp ce alții întreabă retoric: „Așa vrea să conducă și țara?”. De glume nu a scăpat nici președintele țării. „Iohannis și acum era tot în parcare”, se menționează într-un alt comentariu.

Au fost și persoane care au spus că Geoană nu a făcut nimic în neregulă. „Era o dubă în spate, s-a răzgândit și a iesit invers, nu e ideal dar nu a greșit cu nimic” sau „Foarte corect. Cei fără carnet nu au de unde să știe”, spun internauții.

„Sănătate Regelui Mihai!”, a comentat o altă persoană cu referire la gafa făcută de Geoană într-un interviu susținut în calitate de candidat oficial la prezidențiale.

În timp ce era intervievat la știrile ProTV, Mircea Geoană i-a urat sănătate Regelui Mihai, decedat în 2017: „Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a spus Geoană.

Acesta a revenit, după încheierea emisiunii, cu o reacție spunând că a făcut o „greșeală de exprimare” pe care o regretă.