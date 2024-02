Marian Godină, criticat dur după ce a comentat piesa ”Macarena”. ”Mirel de la Turnu Măgurele = Marian de la Brașov”

Polițistul Godină a fost aspru criticat de cei care îi citesc postările, după ultimul comentariu pe marginea piesei ”Macarena”, lansată de cântăreața Erika Isac.

Polițistul Marian Godină, a comentat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, piesa „Macarena”, lansată de cântăreața Erika Isac.

Această melodie a stârnit controverse pe internet, nu numai prin limbajul dur și obscen, dar și datorită problemelor din societate pe care le expune.

Godină a afirmat că textul se adresează mai degrabă unei categorii vulnerabile de femei, care, „din păcate, sunt foarte multe”. „Versurile o fi ele bune, dar nu pentru toată lumea, nu pentru toate femeile și nici pentru toți bărbații. Mai degrabă sunt niște versuri împotriva bombardierilor și pentru femeile care, din păcate, au avut parte de ei”, afirmând că se așteaptă la un val de „hate” pentru opinia sa.

”Mie versurile mi se par puerile și mi se mai pare că se adresează unei categorii de femei vulnerabile, iar din câte am observat, din păcate sunt foarte multe în postura asta. Zic asta după ce am văzut atât de multe distribuiri și comentarii de apreciere la adresa piesei, unele venite de la femei în toată firea.

Asta mă face să realizez că pentru unele femei, piesa asta chiar reprezintă un mesaj puternic, în care ele se regăsesc.

Cu toate astea, o altă piesă, dintre ale aceleiași artiste, are niște versuri care spun așa: "A făcut mama o tupeistă, cui nu-i place să mă pupe la ..."

Desigur că se referă la vagin, nu la pistă sau alt cuvânt care rimează cu tupeistă”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Afirmațiile făcute de Godină i-au atras critici, mulți afirmând că prin mesajul său

”Mirel de la Turnu Măgurele = Marian de la Brașov”, scrie o jurnalistă cunoscută pe pagina lui Godină.

”Domnu Marian Godina,

În general sunt de acord cu dvs, dar de aceasta data trebuie sa va scriu ca să va contrazic câteva ipoteze. Mai întâi, dvs sunteți bărbat. Dvs nu v-a spus niciodată mama sa va îmbrăcați în pantaloni, nu în fusta, ca să nu se ia golanii de dvs. Dvs nu vi s-a spus ca nu e ok sa mergeți singur pe strada pe întuneric - iarna e noapte de la 5pm - pt ca riscați sa fiți violat. Nici ca pantalonii prea strâmți pe fund v-ar face curva. Când erați dvs adolescent, era cool sa aveți cât mai multe fete prin așternuturi, nici asta nu va făcea curva sau indezirabil.

Pe măsură ce ați crescut probabil ca nu a fost nevoie sa va ascundeți absorbantele în fundul ghiozdanului de teama unor colegi. Exista o probabilitate destul de mare sa nu va fi apucat nimeni de sâni pe strada și sa nu fi luat nici o palmă peste buci când mergeți spre casa sau spre facultate.

Când ați mai crescut, nu cred ca a fost nevoie sa va învețe mama sa nu scăpați nici o clipa paharul din ochi în cafenea, bar sau club, de teama sa nu va drogheze cineva. Nu cred ca ati fost obligat prea des sa ocoliți în drumul spre job, ca să nu treceți pe lângă șantierul de unde muncitorii fluiera și striga obscenități către dvs.

Și cred ca prin prisma jobului știți și ca multe dintre nenorocirile ale căror victime sunt femeile nu sunt comise neapărat de către complete strangers.

Vedeți dvs, când o persoana publica asa cum sunteți dvs, care mai e și bărbat pe deasupra, iese sa spună ca versurile astea sunt o exagerare, as zice ca vorbește fără o baza reala.

Atunci când o persoana publica vine și spune ca numai anumite femei sunt expuse pericolelor despre care se vorbește în cântec, spuneți practic ca victimele sunt de vina, ca și-au cautat-o și au primit ce merita, ca fusta era scurta și bluza decoltata. Nu prea e ok, nu-i asa?

Ca să va spun: aveam 11 ani și venem de la școală în uniforma când un dereglat a intrat după mine în scara blocului și mi-a băgat mana sub sarafan în timp ce se masturba.

Aveam 12 ani și era vineri la ora 16, vara, când mergeam pe jos prin centrul Iașului și un golan m-a plesnit peste fund, din mașină.

Aveam 19 ani și eram în pantaloni și adidași când veneam spre casa și cineva m-a urmărit cu mașina și a încercat sa ma tragă de pe trotuar, înăuntru. Am fugit și s-a întors după mine și am scăpat intrând în curtea unei case necunoscute de pe strada din centrul Iașului. Despre numărul de bărbați care au încercat sa se frece de mine în tramvai când eram eleva, nici nu merita sa mai spun, cred ca toate femeile de vârsta mea au trecut prin asta.

Asa ca da, rezonez mult cu piesa asta. Chiar dacă restul pieselor ei sunt o mizerie ordinara (din ce am ascultat pe Youtube), as zice sa nu mai fim atât de ofensați de piesa ASTA - ca despre ea e vorba”, mai scrie o tânără.



”Ai dat-o in bara cu «parerea ta»! Am mai auzit-o, femeile sunt de vina, tu nu faci decat sa te inscrii in grupul Mireilor din toata tara si care este foarte numeros. Si vezi ca eu cred ca Erika iti face popularitate tie acum, nu invers”, este un alt comentariu critic la adresa lui Godină.

Val de reacții în mediul online

Apariția melodiei a stârnit în mediul online un șir lung de mesaje de susținere, dar și de critică, iar mai femeile au început să împărtășească povești, asemănător mișcării internaționale „MeToo”, îndreptate împotriva hărțuirii și violenței sexuale.