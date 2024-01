INFOTRAFIC. Iarna blochează traficul rutier în Moldova. Lista drumurilor închise

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Iaşi a informat marţi că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a fost închisă temporar circulaţia pe trei drumuri naţionale din zona Moldovei.

Potrivit sursei citate, unul dintre drumurile naţionale închise în timpul nopţii este DN 29, între localitatea Răchiţi şi oraşul Săveni din judeţul Botoşani.

Aceeaşi măsură a fost impusă şi pe DN 11A, între comuna Podu Turcului din judeţul Bacău şi municipiul Bârlad din judeţul Vaslui.

Cel de-al treilea drum naţional închis este DN 28A, între oraşul Târgu Frumos, municipiul Paşcani şi localitatea Moţca din judeţul Iaşi.

De asemenea, este restricţionată circulaţia vehiculelor de peste 7,5 tone pe DN 15D între municipiul Roman şi limita judeţelor Neamţ şi Vaslui, precum şi pe DN 24B, între oraşul Huşi şi Vama Albiţa, şi pe DN 28 între localitatea Cozia şi Vama Albiţa.

Pentru degajarea drumurilor sunt implicate 243 de autoutilaje, care au împrăştiat aproximativ 2.700 tone de material antiderapant în cursul nopţii de luni spre marţi.

Din cauza viscolului şi a ninsorii abundente, în cursul nopţii de luni spre marţi a fost luată decizia închiderii temporare a circulaţiei pe mai multe drumuri judeţene din Iaşi, măsura fiind impusă de la ora 04,00 până la ora 12,00.

Conform unei informări primite de la Instituţia Prefectului, au fost închise DJ 249 C: DN 24 C - Roşcani, DJ 249: Trifeşti - Hermziu, DJ 248 C: DJ 248 - Mogoşeşti - Hadâmbu, DJ 244 D: DN 24 - Ciorteşti - limita judeţului Vaslui, DJ 249 D: Holboca - Ţuţora - Prisăcani - Grozeşti, DJ 281 A: DN 28 B - Deleni, DJ 282 E: DN 28 - Sineşti.

De asemenea, de luni seara, de la ora 20,30, au fost închise alte patru drumuri judeţene: DJ 248B Vânători - Leţcani, DJ 244F Moşna - Bohotin - Grozeşti, DJ 282D Româneşti - Podu Iloaiei - Mădârjac, DJ 207A limita cu judeţul Neamţ - Storneşti - Bocniţa - Popeşti.

În cursul nopţii de luni spre marţi, 30 de autoutilaje au acţionat pentru degajarea drumurilor naţionale, conform unei informări primite de la Secţia Naţională de Drumuri şi Poduri Iaşi. Au fost împrăştiate 3.750 tone de sare, 400 tone de nisip şi 20 de tone de clorură de calciu.

În cursul nopţii cei de la Secţia Naţională de Drumuri şi Poduri Iaşi au lucrat la degajarea DN28 de la Castelul de Apă, localitatea Strunga, până la intrarea în municipiul Iaşi; a DN 28D din Miroslava, Lunca Cetăţuii şi varianta de ocolire a municipiului Iaşi; DN 24 între localităţile Vânători, Cotu Morii şi Vama Sculeni; DN 28B între oraşul Târgu Frumos, localitatea Frumuşica, până la limita cu municipiul Iaşi; pe DN 28 între localitatea Tomeşti şi Vama Albiţa; pe DN 24 de la limita cu judeţul Vaslui până în localităţile Deleni şi Păun din judeţul Iaşi; pe DN 24C între localităţile Vânători, Popricani şi Tabăra, şi pe DN2, între localităţile Moţca, Cristeşti, până la limita cu judeţul Suceava.

Deszăpezirea a fost îngreunată din cauza vântului care a bătut cu o viteză de 20 - 40 kilometri la oră.

De luni seara, de la ora 21,00, a fost închisă circulaţia vehiculelor mai mari de 7,5 tone, pe sectorul de drum naţional DN 28A, între oraşul Târgu Frumos, municipiul Paşcani şi localitatea Moţca. Măsura a fost luată din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, până la încetarea viscolului.

Şi pe DN 28, între localitatea Cozia, judeţul Iaşi, şi Vama Albiţa, judeţul Vaslui, este impusă o restricţie de circulaţie pentru maşinile de mare tonaj, până la încetarea viscolului.

Un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Adjud intervine cu 1 autospecială de primă Intervenție și 1 șenilată pentru evacuarea a 3 persoane răololmase înzăpezite pe DJ204E Panciu - Haret.

Pe DN 24 - localitatea Tisița: autocar ieșit în afara părții carosabile, fără persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale, intervine 1 microbuz de la Detașamentul de Pompieri Focșani.