Infertilitatea, la un nivel alarmant în lume. Situația în România și răspunsul autorităților

Un număr tot mai mare de persoane sunt afectate de infertilitate, astfel că, la nivel mondial, circa 1 din 6 oameni întâmpină această problemă, arată un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că este nevoie urgentă de creșterea accesului la tratamente de fertilitate de înaltă calitate.

Potrivit raportului, aproximativ 17,8% din populaţia adultă din ţările cu venituri mari se confruntă cu infertilitatea, în timp ce în ţările cu venituri mici şi mijlocii este afectat un procent de 16,5% din populaţia adultă. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că raportul pune în evidenţă faptul că infertilitatea nu discriminează, dar și că este nevoie urgentă de tratamente. „Proporţia absolută de persoane afectate arată nevoia de a extinde accesul la servicii medicale pentru fertilitate şi de a ne asigura că această problematică nu mai este marginalizată în cercetarea şi politicile din domeniul sănătăţii, astfel încât modalităţi sigure, eficiente şi accesibile de a deveni părinte să fie disponibile celor care au nevoie de ele”, spune specialistul.

Potrivit OMS, infertilitatea este „o boală a sistemului de reproducere masculin sau feminin, definită de incapacitatea de a obţine o sarcină după 12 luni sau mai mult de rapoarte sexuale regulate neprotejate”. Cauzele infertilității, potrivit OMS sunt: inexplicabile (fără cauze feminine/masculine identificate) - 25%, disfuncții ovulatorii - 25%, disfuncții tubare - 20%, factori masculini care produc infertilitate - 30%, afecțiuni uterine și peritoneale - 10%.

În România, principalele cauze de infertilitate la femei au fost problemele la nivelul trompelor uterine, rezerva ovariană redusă, endometrioza sau alte probleme la nivelul uterului, în timp ce la bărbații principala problemă este la nivelul spermogramei, după care urmează, la mare distanță, problemele genetice și cele hormonale.

Situația în România

Un studiu referitor la infertilitate, realizat în lunile ianuarie-februarie 2023 de Asociația de Reproducere Umană din România, arată că peste 17% din populația fertilă participantă la studiu se afla într-o situație de infertilitate. Potrivit documentului, 4 din 10 cupluri care își doresc un copil nu reușesc să obțină o sarcină, deși încearcă acest lucru de 1-5 ani.

De asemenea, aproape un sfert (23% din sarcinile existente în momentul de față) sunt obținute cu ajutorul tratamentelor de specialitate, față de o medie de 18% în ultimii 5 ani, mai arată studiul. Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2021 s-au înregistrat cele mai puține nașteri din 1930 până în prezent. Doar 196.858 de copii născuți-vii este numărul final pentru anul 2021.

„Nu știi cum se termină povestea”

Cu toate că „infertilitatea afectează milioane de oameni”, directorul general al OMS spune că „subiectul este încă puţin studiat, iar soluţiile rămân insuficient finanţate şi sunt inaccesibile multora, din cauza costurilor mari, stigmatizării sociale şi disponibilităţii limitate”. Raportul arată că, în majoritatea țărilor, tratamentele pentru fertilizare sunt în mare parte finanțate din propriul buzunar.

În România, Gabriela Firea, ca ministru al Familiei, a lansat în 2022 un program de fertilizare in vitro, pentru cuplurile care vor să aibă un copil. Programul oferă 3 decontări pe parcursul unui an femeilor, la indicație medicală. „Dacă primul tratament nu este cu reușită, nimeni nu trebuie să se dezarmeze, urmează și al doilea și al treilea pe parcursul unui an”, a declarat Gabriela Firea. Peste 8.000 de cupluri au aplicat, iar într-o primă etapă au fost aprobate peste 300 de dosare. Din totalul de 15.000 de lei, 5.000 sunt destinați tratamentului medicamentos, iar 10.000 de lei pentru procedura de fertilizare in vitro.

Costul unei proceduri FIV (n.r. fertilizare in vitro) poate varia, de la 3.500 de euro la 5.000 euro, dacă se ajunge la ovocite donate, nu proprii, a explicat pentru „Adevărul” Nicoleta Cristea Brunel, care a înființat Asociația SOS Infertilitatea. Aceasta spune că programul Ministerului Familiei este bun și că oferă o șansă mai mare cuplurilor care vor copii, deși „15.000 de lei nu sunt de ajuns, dar acoperă o parte semnificativă din costuri”.

Când vine vorba de partea neplăcută a FIV, Nicoleta Brunel spune că niciodată nu se știe „cum se termină povestea”. „Fertilizarea in vitro este o procedură absolut ok, dar problema este că nu știi cum se va termina și că nu ai nicio garanție că vei face copiii….Din experiența mea din asociație, dar și din statistici, de cele mai multe ori se termină de partea învingătorilor, într-un fel sau altul - însemnând sarcini spontane nemaisperate, reușită FIV, reușită FIV cu ovocite donate sau adopție”, a afirmat Brumel.

Presiunea socială din mediul rural

„Procrearea este însoţită de o presiune socială importantă. În unele ţări, sarcina rămâne esenţială în percepţia feminităţii şi a ceea ce este un cuplu. Eşecul este adesea stigmatizat”, declară directoarea OMS a Departamentului Sănătăţii Sexuale şi Reproductive, Pascale Allotey, care a prezentat raportul presei.

Acest lucru îl confirmă și Adina Păun, moașă la Centrul FILIA, care a declarat pentru „Adevărul” că în comunitățile rurale a avea copiii este ceva foarte important, atât pentru femei, cât și pentru cuplu în sine. „Am auzit de femei care sunt părăsite de bărbați pentru că sunt copiii, dar există cazuri când el e cu trei femei și niciuna nu poate face copii, pentru că destul de rar sunt dispuși bărbații să se verifice și ei să vadă dacă au probleme”.

Tot ea afirmă că în România există o mare problemă: lipsa unei culturi medicale, atât în rural, cât și în urban. „Atunci când nu apare un copil oamenii nu știu să meargă la doctor destul de devreme sau nu știu la ce fel de medic să meargă. Ei așteaptă o minune, timpul trece, iar șanșele de a naște un copil scad”.

Când vine vorba de programul Ministerului Familiei, Adina Păun, care merge adesea în comunitățile rurale vulnerabile, spune că, în majoritatea cazurilor, femeile nu știu de un astfel de proiect. Ea subliniază că „resursele în mediul rural sunt aproape inexistente. Există femei care nu sunt asigurate și nu pot obține nici măcar serviciile medicale de bază”. Cu toate acestea, „femeile sunt curioase în special de contracepție și infertilitate” și vor să își protejeze organismul. Specialista spune că programul este unul riguros și că persoanele din astfel de comunități nu pot să beneficieze de bani, deoarece de multe ori nu pot concepe tot dosarul.