„În afară de bani, ce naiba vă ține în București?” Ce reacții a stârnit mesajul unui român revoltat de poluarea din Capitală

Mesajul unui român care acuză poluarea aerului din anumite locuri din București, susținând că doar banii i-ar putea ține pe oameni în Capitală, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.

Indicii de poluare a aerului din București sunt ridicați în mai multe zone, arată instrumentele de măsurare a calității aerului, spre deosebire de alte orașe din România.

Poluarea, motiv de nemulțumire în Capitală

Mai multe aplicații online, ca Breezometer sau Uradmonitor, indică „zonele roșii” din Capitală unde aerul este poluat, iar localnicilor le este recomandat să reducă activitățile în aer liber.

Pe hărțile online care arată în timp real rezultatele măsurătorilor gradului de poluare a aerului se regăsesc cu zone roșii și alte orașe din România, ca Brașov, Cluj-Napoca sau Botoșani.

„Dacă începeți să simțiți disconfort respirator, cum ar fi tuse sau dificultăți de respirație, luați în considerare reducerea intensității activităților în aer liber. Încercați să limitați timpul pe care îl petreceți în apropierea drumurilor aglomerate, șantierelor de construcții, a focurilor deschise și a altor surse de fum”, este recomandarea aplicației Breezometer cu privire la zonele cu aer poluat.

„Punctele roșii” ale poluării din București au stârnit, recent, controverse pe rețelele de socializare.

„În afară de bani, ce naiba vă ține în Bucureștiul ăsta. Chiar nu înțeleg de ce vă stricați viața în Capitală”, reclamă un utilizator al platformei Reddit, arătând imaginea de pe aplicația Uradmonitor cu zonele poluate din București.

Mesajul său a stârnit un val de reacții. Unii români cred că cei care merg cu mașinile la locul de muncă sunt principalii responsabili de poluarea aerului.

„Uite ce face chemarea la birou a tuturor oamenilor, din nou. Mașini peste mașini și poluare excesivă. Stau toți ca proștii în trafic și în poluare și îi înjură pe cei din jur că de ce merg cu mașina”, scrie un român.

„Parcurile din oraș sunt, în general, obosite cu pavele gri, bănci urâte. Adevăratele parcuri faine înseamnă să ai o pădure aproape, în care să poți merge”, a fost de părere alt internaut.

Alți localnici se declară mulțumiți de atmosfera din București.

„Mai există și oameni cărora le place orașul pentru faptul că preferăm să stăm între betoane, nu la ”aer-verde”. Nu toți trebuie să fie iubitori de natură și să caute perfecțiunea asta. Ia în calcul atâtea orașe occidentale și o să îți dai seama că oamenii preferă comoditatea și luxul unui oraș mare față de un orășel mic sau a ruralului”, crede utilizator al platformei.

Bucureșteni nemulțumiți că le este criticat orașul

Întrebați ce îi ține în Capitală, bucureștenii au oferit răspunsuri diverse.

„Dacă vrei sa mergi la teatru, operă, concerte mai diverse, evenimente, sa ai curse de avion spre multe destinații și mai multe oportunități de a te dezvolta profesional în anumite domenii, nu cred că este vreun oraș cu mai multe oportunități. Are transport de noapte, în caz ca vrei o viață mai activă. Nu este perfect, dar este oraș. Nu pot spune asta despre multele sate cu blocuri. Unii nu vor sa trăiască mult și lent”, răspunde un alt român.

Salariul decent, școlile bune, spitalele decente și serviciile publice mai bune, spune un alt localnic, argumentând că rețeaua școlară din București oferă șanse mai multe urmării unei cariere.

Unii locuitori ai Bucureștiului spun că în ciuda aerului poluat indicat în parametri aplicațiilor de monitorizare, viața în Capitală este mult mai convenabilă decât în restul orașelor din România.

„Pentru că are o arhitectură aparte, unicat în România? Pentru că pot lega o conversație cu oricine în stația de tramvai fără să se uite cruciș la mine? Pentru că am metrou? Pentru că este un oraș care trăiește 24/7? Pentru că am totul la îndemână? Pentru că imobiliarele sunt mult mai ieftine raportate la puterea de cumpărare decât în alte orașe din România? Pentru că am parcuri mari și destul de îngrijite? Pentru că am munții și marea la două ore distanță? Pentru că este un oraș cosmopolit? Pentru că are evenimente distractiv-culturale oricând? Pentru că oamenii nu se pierd în paranteze și sunt direcți? Pentru că cele mai frumoase femei se așează aici? Pentru că sunt la 3 ore de Burgas și 7 ore de Salonic? Pentru că micii de la Obor? Pentru că găsești orice serviciu disponibil oricând? Pentru că ai terase de cartier cu prețuri mici și lume bună? Pentru că pot face ce vreau și nu mă bagă nimeni în seamă?”, scrie un alt bucureștean.

Unii localnici ai Capitalei se declară jigniți de cei care critică orașul, chiar și cu neajunsurile sale.

„Eu vă înțeleg ca veniți aici de nevoie și vă înțeleg suferința că e departe de casă și nu vă place, dar n-aveți de-ales, dar voi puteți sa va dați seama cat de jignitor poate sa fie ca cineva sa critice orașul tău la fiecare pas? Toată România se mută în București și vine un Gigel și ne spune să ne mutăm din București? Mai ales noi, ăștia, băștinașii, cu toate rubedeniile și biznisurile de aici...”, concluzionează un alt internaut.