Gigi Becali, la aflarea veștii că DNA a descins la generalul Cătălin Zisu. „Toate șicanele numai el mi le-a făcut”

Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat după ce procurorii DNA au făcut percheziții la hotelul unde locuiește generalul Cătălin Zisu. Ancheta, în care este vizat și comandantul Logisticii Armatei Române, generalul cu 3 stele Cătălin Ștefăniță Zisu, vizează un prejudiciul de peste 2,4 milioane de euro.

Gigi Becali a declarat că Florin Talpan, i-ar fi spus în urmă cu trei zile că generalul Zisu s-a aflat în spatele problemelor pe care le-a avut în privința clubului Steaua.

„Eu am câștigat aseară, mi-a dat Dumnezeu. Părerea mea e că Dumnezeu face dreptate tot timpul, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu face dreptate. Toate șicanele numai el mi le-a făcut, și cu Steaua, și cu marca, toate numai de la el. Mi-a zis Talpan acum trei zile, că de la el sunt. Justiția să-și spună cuvântul. Vezi cum le plătește mai devreme sau mai târziu!”, a declarat Becali, pentru Gândul.

În 2023, Gigi Becali declara, în cadrul unei conferințe de presă, că Talpan ar fi susținut de generalul Zisu, care ar avea „putere de grad, putere politică şi putere de bani”.

„Talpan e susţinut de aceeaşi persoană care a susţinut şi nesemnarea contractului. Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui. Ăla are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ăla e puternic, tată, e greu”, spunea atunci Gigi Becali.

De asemenea patronul FCSB susținea că generalul „stă ascuns, dar e mare milionar”.

„Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu. Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. O să vedeţi. Toţi care îmi fac mie rele, toţi o să treacă numai prin belele”, a mai spus Gigi Becali la conferința de presă organizată în vara anului 2023.

Mascații au descins la Comandamentul Logistic al Armatei

Procurorii de la DNA au efectuat vineri, 14 februarie, percheziții la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei, fiind vizat generalul Cătălin Zisu, unul dintre cei mai importanți oameni din structurile Armatei Române. Au fost efectuate percheziții și la hotelul „Haiducului”, unde locuiește Cătălin Zisu.

„În cursul zilei de 14 februarie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 22 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a informat DNA.