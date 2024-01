Experiența de coșmar a unor români în Slovenia: „Găsesc mereu o modalitate să te fure!“. Alți conaționali îi contrazic

Călătoria unei românce și a familiei sale în Slovenia s-a transformat într-un veritabil coșmar. Femeia a povestit pe o rețea de socializare experiența pe care a avut-o în această țară și le-a recomandat românilor să o evite când pleacă în străinătate.

O româncă, Paula, a ținut să împărtășească în urmă cu o zi experiența ei și a familiei sale în Slovenia pe un grup de pe Facebook. Paula a început prin a povesti o întâmplare petrecută în urmă cu doi ani, când a tranzitat această țară cu familia ei.

O eroare apărută la bordul mașinii lor i-a forțat să apeleze la o firmă specializată, care le-a rezolvat rapid problema, dar când le-au arătat nota de plată, nu le-a venit să creadă: 650 de euro.

„EVITAȚI SLOVENIA!!! Experiența mea cu Slovenia e una groaznică: acum doi ani, în drum spre România, mașina a avut o eroare la bord. Ne-am oprit într-un peco în Slovenia, au apărut cu o mașină de tractări (ei asta fac, se plimbă pe autostradă) și ne-au zis că o pot face. Ne-au dus la mama naibii într-un sat, au băgat calculatorul și au șters eroarea, preț: 650 euro!!!“, și-a început relatarea Paula.

Avea să fie doar începutul peripețiilor în Slovenia. La întoarcerea în această țară, au alimentat din greșeală cu motorină în loc de benzină, iar la peco era un „binevoitor” care dorea să îi ajute pentru modesta sumă de 400 de euro.

„La întoarcere ne-am oprit să alimentăm, unde credeți: SLOVENIA! Pe pompă GAS ,logica noastră-motorină! Când am plătit scria că am pus benzină! Am împins mașina în parcare, am sunat mecanicul nostru și ne-a explicat cum putem goli rezervorul. Am căutat peste tot un furtun, nimeni de acolo nu avea nimic! Dar ce aveau?! Ați ghicit, o mașină cu un tip care aștepta proști ca noi ca să "îi ajute" pentru 400 de euro! Am înțeles că e intenționată toată treaba și am refuzat, am fost în sat și am bătut din poartă în poartă până am găsit un furtun la cineva care ni l-a dat, cam cu frică! Proști ca noi erau mulți în parcare, ba chiar mai proști, pentru că ei au plătit!“, povestește românca.

A plătit de două ori carburantul

Și soțul Paulei a fost recent protagonistul unei întâmplări nefericite în Slovenia. După ce a alimentat cu motorină și a plătit 50 de euro în numerar, bărbatul a cerut un cartuș de țigări și a specificat că pentru ele va plăti cu cardul, numai că…surpriză.

Angajații de la peco i-au luat de pe card și contravaloarea motorinei, deși o plătise deja, și orice încercare de a-i convinge să îi dea banii înapoi s-a dovedit zadarnică.

„Acum, soțul meu se întoarce din România și s-a oprit, unde credeți...SLOVENIA! A pus motorină, a dat 50 de euro cash, l-a întrebat ce mai vrea, a zis un cartuș de țigări și că plătește cu cardul! Ce credeți că s-a întâmplat?! I-au luat de pe card motorina și țigările, ca și cum 50 de euro nu au existat! Mi i-a dat la telefon, am încercat să vorbesc în italiană, engleză, franceză, nu au recunoscut! Știu că postarea mea e una lungă, dar vreau să fiți conștienți că ei asta fac, poate ziceți mie nu mi se poate întâmpla! Greșiți, ei găsesc tot timpul o modalitate să te fure! Fiți atenți, oriunde vă aflați și drumuri bune!“, și-a încheiat Paula postarea.

„Nici măcar o dată nu am fost înșelat”

Mai mulți români au avut păreri diametral opuse și au ținut să își povestească propriile experiențe în Slovenia, sugerându-le celor doi soți să fie mai atenți când alimentează, iar dacă consideră că au fost furați sau înșelați, să anunțe Poliția.

„Da, nu te contrazic, dar eu opresc de foarte multe ori pe Slovenia să alimentez și nici măcar o dată nu am fost ,,înșelat"”, a ținut să precizeze un român.

Un alt conațional i-a dat dreptate, cu mențiunea că a și fost ajutat de către localnici când a avut nevoie.

„Niciodată nu am avut probleme în Slovenia. Și vigneta pe Ungaria o cumpăr din Slovenia ca să evit opririle în Ungaria”, a explicat un alt român.

„Eu am tranzitat Slovenia de două ori către italia și nu am avut niciodată probleme. Am plătit numai cu cardul, iar pentru motorină culoarea la pistolul de alimentare este neagră ca la orice stație peco din orice țară europeană, iar la benzină verde....neatenția dumneavoastră v- a costat scump...soțul putea să cheme Poliția și să verifice camerele când a dat cei 50 euro ..se făcea plângere și aveați răspuns”, a detaliat un alt conațional modalitatea prin care cei doi soți își puteau recupera contravaloarea carburantului plătit de două ori.

„Eu merg în vacanță la ei la Portorose din 2010 și nu am avut probleme niciodată. Și de câte ori merg în România fac motorina la ei, pentru că eu am pățit-o la unguri de două ori și nu mă mai opresc de mult la ei nici pentru o cafea. Oricum, când aveți probleme, amenințați că o să chemați poliția și dacă vedeți că nu are efect, sunați și faceți reclamație. Poate nu se întâmpla nimic..dar dacă în același loc mai fac încă două, trei persoane reclamație, vă asigur că ceva se va rezolva”, concluzionează un alt român.