Declarațiile membrului CNA Mircea Toma provoacă dezbateri aprinse: „Ai sesizat instituțiile statului atunci, bre nea Toma?”

„De ce nu a făcut CNA-ul nimic” – se întreabă românii pe o platformă online pe marginea interviului acordat de Mircea Toma, membru CNA, în care dezvăluie că atacul hibrid a fost declanșat în urmă cu 8 ani, odată cu primele campanii pentru produse pseudo-ştiinţifice.

Atacul hibrid asupra României a fost declanșat de Rusia în urmă cu 8 ani, odată cu primele campanii de publicitate online prin care se făcea reclamă unor produse pseudo-ştiinţifice, fals medicale, afirmă, într-un interviu pentru News.ro, Mircea Toma, membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), absolvent de Psihologie, membru fondator al Academiei Caţavencu şi fost coordonator la ActiveWatch.

Acesta afirmă că ruşii au strâns o bază de date despre „fraierii“ din România după modelul pescarului care, înainte să arunce undiţa, nădeşte locul respectiv, adică aruncă momeală să atragă peştii.

Ulterior, „fraierii“ astfel centralizaţi au fost folosiţi pentru a fi transformaţi în publicul conspiraţionist de azi, gata să înghită orice poveste şi, în final, să-l venereze pe un personaj precum Călin Georgescu.

„De fapt, se recolta o bază de date cu papagali”

Pe platforma reddit a pornit o dezbatere plecând de la următorul rezumat al interviului lui Toma: „Interviul acordat de Mircea Toma (CNA): Atacul asupra României a început acum 8 ani. Firme finanțate de Moscova promovau medicație falsă: tratăm cancer cu ceara din urechi. De fapt, se recolta o bază de date cu papagali”.

„O să aflăm că Neti Sandu e Mastermind-ul” - a comentat un utilizator.

„Toți cei care vorbeau la TV despre tot soiul de energii și horoscoape au partea lor de vină”, a susținut un alt utilizator.

„Atunci, cine trebuia să fie vigilent și n-a prea fost, să bage niscai penalizări....” - spune un comentator.

„THIS! Tot războiul, Trumpismul, tot ce se întâmplă acum a început odată cu pandemia. Rușii au jucat-o incredibil”, a comentat altcineva.

Ce a făcut CNA?

Un utilizator al platformei se întreabă ce a făcut CNA-ul în ultimii ani: „Cine trebuie să-i oprească pe c...ații de la realitatea și romania tv din a mai continua cu propaganda rusească și nu numai?!”

„Și, ai sesizat instituțiile statului atunci, bre nea Toma?”, îl întreabă un alt utilizator pe membrul CNA.

„Mircea Toma e un d**c și un cancer pentru CNA și România. Ofcom în UK lucrează pe aceleași principii ca CNA, dar nu o să vezi vreodată repetate la nesfârșit același derapaje ale televiziunilor din UK. În UK orice derapaj este o greșeală și televiziunilor chiar le este frică de Ofcom și au grijă să nu repete aceeași greșeală. Mircea Toma nu înțelege că libertatea, inclusiv a presei, poartă și responsabilități”, a susținut un alt utilizator.

Un alt internaut a răspuns indicându-i partea din interviu despre CNA și ridicarea licenței unor televiziuni:

„Deci, e un act de extremă gravitate să acţionezi asupra existenţei unui organism de presă cu măsuri cum ar fi retragerea licenţei! „De ce nu le luaţi, mă, licenţa?“ E neconstituţional! E foarte periculos! Cui dai puterea asta, să retragă dreptul de a vorbi, unei instituţii care… Oricum ai fi! Că de asta am făcut introducerea! Oricât de autonomă ar fi, acea instituţie tot rămâne instituţia statului. Ea, la un moment dat, poate să fie toxică şi să îi iei dreptul la vorbire unei voci care este disidentă, este critică. Şi nu poţi! Deci, uită subiectul ăsta! S-au retras în România licenţe pentru neplata datoriilor” – a susținut Toma.

„În România, CNA-ul nu are ce să facă”

Un alt utilizator al platformei a întrebat de ce Marea Britanie nu există niciun echivalent pentru OTV, România TV și Realitatea TV?

„Fiindcă în România CNA-ul nu are ce să facă de aia. Nu au nici un fel de putere. Nu pot decât să dea niște amenzi și îți trebuie votul majorității în CNA. Și ghici ce, sunt oameni numiți de partide gen PSD care blochează de multe ori”, a răspuns un alt comentator.

Un altul atrage atenția asupra părții din interviu în care Toma susține că „e exclusă retragerea licenței” pe motiv că ar fi „neconstituţional! E foarte periculos!”

„Ne bucurăm că secătura de Toma luptă pentru principiile democrației până la absurd”, a completat el.

„Ce bine că s-a sesizat și el să ne spună asta după doar 8 ani”, a comentat altcineva.

„Are dreptate, chestia e că nimeni nu a mișcat un deget, deci ori avem autorități tâmpite ori înțesate de trădători. Cum ar fi , suntem în c...at”, a concluzionat altcineva.

Mircea Toma: „consider că s-a făcut destul”

Toma a fost întrebat în interviu de ce amenzile date unor televiziuni sunt foarte mici. De exemplu, 5.000 de lei pentru o emisiune în care s-a afirmat că Ilie Bolojan ar fi furat un TIR în anii 90 şi că îl căuta Interpolul prin Germania.

„Nu! Ultimele amenzi date au fost de 100.000, 200.000 de lei. Nu mai e chiar nimic! Dar e maximum ce poate să fie aplicat din lege. Sau am întrerupt emisiunea 10 minute, se numeşte difuzarea sancţiunii timp de 10 minute la oră de maximă audienţă. Deci, întrerupi ştirile ca să stai 10 minute. Ceea ce s-a întâmplat la Realitatea Plus acum câteva luni. Ca să fie răspunsul mai clar: noi facem maxim posibil din ceea ce permite legea să faci! Consider că e destul.”

Toma a mai precizat că CNA poate sesiza alte instituţii în cazuri extreme dacă, de exemplu, o televiziune incită la violenţe de stradă sau incită la lovitură de stat sau la ură etnică. El a arătat că a făcut chiar o astfel de sesizare „pentru un post de televiziune mic, cred că era online, care promova mesaje apologetice faţă de Ion Antonescu şi faţă de căpitanul Zelea Codreanu.”

CNA a sesizat postul și a depus o sesizare la Parchet. „Şi sesizarea a fost făcută, cred, la Poliţie şi n-a fost operată până când a izbucnit scandalul Georgescu! După un an. Şi brusc, după un an, ne-au sunat să ne întrebe: „Unde spuneţi că aţi depus-o?“.