De când devin obligatorii repartitoarele de căldură. Anunțul ministrului Energiei

Termenul pentru montarea repartitoarelor de căldură a fost prelungit, în urma solicitărilor primite, anunță Ministerul Energiei. Familiile cu venituri mici vor primi 750 de lei pentru compensarea costului aferent montării dispozitivelor.

„În ședința de guvern din 30 decembrie, am propus și am obținut amânarea până la 31 decembrie 2025 a prevederilor legale care obligau locatarii din locuințele racordate la sistemul centralizat de încălzire să își instaleze repartitoare, sub sancțiunea unor amenzi contravenționale. Articolul a fost adăugat la OUG privind măsurile fiscal-bugetare pentru 2025”, a precizat, pe Facebook, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Prin amânarea termenului de montare până la 31 decembrie 2025, s-au suspendat şi toate prevederile referitoare la eventuale amenzi pentru cei care nu îşi montează repartitoare. În schimb, s-a menținut sprijinul financiar de până la 750 de lei pentru familiile cu venituri mici, necesar pentru compensarea costului aferent montării dispozitivelor. Ministerul Energiei urmează să inițieze o ordonanţă de urgenţă pentru mecanismul de acordare a sprijinului pentru persoanele vulnerabile

„Totodată, a fost luată și decizia menținerii sprijinului financiar de până la 750 de lei pentru gospodăriile vulnerabile, destinat achiziției și instalării acestor sisteme, conform unei ordonanțe pe care am promovat-o la începutul mandatului meu anterior. În perioada următoare, Ministerul Energiei va iniția un act normativ pentru detalierea mecanismului de acordare a acestui sprijin”, a mai transmis ministrul.

Sebastian Burduja a mai spus că aceasta a fost „ultima prorogare de termen”.

„Răspundem astfel solicitărilor venite din partea cetățenilor, oferind atât timp suplimentar pentru conformare, cât și sprijin real pentru cei care au nevoie. Pentru că această obligație a fost amânată an de an, ne dorim ca aceasta să fie ultima prorogare de termen, având în vedere că pe parcursul anului 2025 vom avea funcțional și mecanismul de sprijin pentru familiile vulnerabile pentru montarea repartitoarelor”, a mai adăugat acesta.