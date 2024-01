Ce familii vor primi subvenții pentru montarea repartitoarelor

Potrivit legii 428 din 29 decembrie 2023, începând cu data de 15 aprilie 2024, familiile cu venituri scăzute vor primi o subvenție pentru montarea repartitoarelor.

Suma acordată va fi de 750 de lei per gospodărie, sub forma unui card de energie care va ajunge la beneficiari prin Poșta Română. De precizat acest ajutor se va acorda familiilor cu venituri lunare medii sub 2.000 de lei per membru, iar subvenția poate fi utilizată parțial și la plata facturilor de energie. Astfel, subvenția a fost concepută „pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleți, brichete, combustibili lichizi sau solizi și orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor, precum și a unui sprijin temporar aferent anului 2024 pentru compensarea, începând cu data de 15 aprilie 2024, a costului aferent achiziției și montării unor sisteme de repartizare a costurilor cu energia termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică”, se arată în reglementarea publicată recent în Monitorul Oficial.

De precizat că, după montarea repartitoarelor, beneficiarii vor primi un certificat de validare a achiziției și montajului, document emis de asociațiile de proprietari sau locatari, acesta fiind necesar pentru decontarea lucrărilor.